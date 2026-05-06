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Luis Suárez explique les raisons qui l’ont poussé à prolonger son contrat à l’Inter Miami, où il évolue aux côtés de Lionel Messi. L’attaquant de 39 ans accepte de jouer un rôle de joker en MLS et de céder parfois sa place sur le banc
Accepter un rôle moins important sous les ordres de Mascherano
L’attaquant chevronné s’est retrouvé dans une situation inhabituelle lors des play-offs de la MLS 2025 : Mascherano l’a relégué sur le banc. Après une suspension au premier tour face au Nashville SC, Suarez a dû suivre les matchs depuis les tribunes, une période qui, selon ses propres mots, a mis à l’épreuve sa patience et son professionnalisme.
« Évidemment, à l’époque, Mascherano m’en a parlé et m’a expliqué la situation. Je l’ai comprise et je l’ai acceptée sans problème », a déclaré Suarez aux journalistes mercredi. « Bien sûr, quand on commence à avoir de moins en moins de temps de jeu, on se demande inévitablement pourquoi. Quelle en est la raison ? D’autant plus que mes performances lorsque je jouais n’étaient pas vraiment mauvaises. Mais bon, ce sont des décisions qu’il faut simplement accepter. Mon travail consistait à continuer à travailler dur jour après jour, en essayant de prouver que je méritais un peu plus de temps de jeu. »
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Trouver la paix intérieure sur le terrain, malgré l’adversité
Malgré la frustration liée à son rôle de remplaçant, l’ancienne star du FC Barcelone et de Liverpool estime que cette expérience l’a aidé à mûrir sur le plan émotionnel à ce stade avancé de sa carrière. Suarez a débuté la saison 2026 sur le banc avant de retrouver sa place dans le onze de départ sous la houlette de l’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos, avec déjà deux buts et deux passes décisives à son actif en sept matches.
« La carrière d’un joueur, ce n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on se sent bien, parfois moins », analyse Suárez. « Il y a eu la suspension, puis une période sans match. Au final, cette expérience m’a rendu plus serein : je suis resté calme et j’ai travaillé dans l’ombre sans chercher les projecteurs. Mais quand on retrouve le terrain, on se sent à nouveau soi-même, on est heureux, impliqué et on regagne en confiance. Ce sont les hauts et les bas que tous les joueurs traversent, et j’en ai connu beaucoup au fil de ma carrière. »
Les raisons de la prolongation jusqu’en 2026
Suarez s'est officiellement engagé pour l'avenir avec le club du sud de la Floride en signant une prolongation d'un an en décembre. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que l'attaquant emblématique mette un terme à sa carrière, ses performances aux côtés de Messi ont prouvé que son instinct devant le but reste de classe mondiale, alimenté par une flamme compétitive qui refuse de s'éteindre.
« J’ai encore de l’énergie et l’envie de me battre », a-t-il déclaré. « Sur le terrain, je reste frustré par les défaites et les passes manquées, et je savoure toujours autant le fait de marquer. J’ai encore cette adrénaline, cette soif de jouer. »
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Ses relations avec son coéquipier German Berterame
Suarez a démenti les rumeurs faisant état de tensions suite à l'arrivée de l'Allemand Berterame, préférant endosser un rôle de mentor auprès de l'entraîneur par intérim Hoyos. « Mon objectif est simplement d'aider tous ceux qui rejoignent l'équipe », a déclaré Suarez, saluant les qualités physiques de Berterame et soulignant l'excellente relation qui les unit. L'attaquant chevronné a insisté sur le fait que, quel que soit le nombre de nouveaux attaquants qui arriveront, il restera déterminé à soutenir ses coéquipiers et à les aider à progresser.