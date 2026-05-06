L’attaquant chevronné s’est retrouvé dans une situation inhabituelle lors des play-offs de la MLS 2025 : Mascherano l’a relégué sur le banc. Après une suspension au premier tour face au Nashville SC, Suarez a dû suivre les matchs depuis les tribunes, une période qui, selon ses propres mots, a mis à l’épreuve sa patience et son professionnalisme.

« Évidemment, à l’époque, Mascherano m’en a parlé et m’a expliqué la situation. Je l’ai comprise et je l’ai acceptée sans problème », a déclaré Suarez aux journalistes mercredi. « Bien sûr, quand on commence à avoir de moins en moins de temps de jeu, on se demande inévitablement pourquoi. Quelle en est la raison ? D’autant plus que mes performances lorsque je jouais n’étaient pas vraiment mauvaises. Mais bon, ce sont des décisions qu’il faut simplement accepter. Mon travail consistait à continuer à travailler dur jour après jour, en essayant de prouver que je méritais un peu plus de temps de jeu. »