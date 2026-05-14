Luis Enrique savoure le titre de champion de Ligue 1, le plus « savoureux » de son mandat au PSG, après une « saison étrange »

Cette victoire permet à Luis Enrique de conserver un bilan parfait dans la capitale française : trois saisons, trois titres de champion. Pour l’Espagnol, malgré la domination du club, ce dernier exploit revêt une importance plus grande que les précédents.

À la veille du match décisif de mercredi, le titre était déjà acquis à « 99,9 % », selon l’entraîneur. Le PSG comptait six points d’avance sur Lens à deux journées de la fin, et une différence de buts largement supérieure (+15). Malgré la formalité du score (2-0), cette victoire a soulagé un technicien plus sollicité que lors des campagnes précédentes.