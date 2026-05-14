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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

Luis Enrique savoure le titre de champion de Ligue 1, le plus « savoureux » de son mandat au PSG, après une « saison étrange »

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Lens
Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a officiellement consolidé sa domination sur le football français en remportant son 14^e titre de Ligue 1 après une victoire 2-0 face au RC Lens. Si la victoire est devenue la norme au Parc des Princes, l'entraîneur Luis Enrique souligne que la saison 2025-2026 a présenté des défis particuliers qui ont rendu les célébrations finales d'autant plus savoureuses.

  • Conserver le précieux état de grâce

    Cette victoire permet à Luis Enrique de conserver un bilan parfait dans la capitale française : trois saisons, trois titres de champion. Pour l’Espagnol, malgré la domination du club, ce dernier exploit revêt une importance plus grande que les précédents.

    À la veille du match décisif de mercredi, le titre était déjà acquis à « 99,9 % », selon l’entraîneur. Le PSG comptait six points d’avance sur Lens à deux journées de la fin, et une différence de buts largement supérieure (+15). Malgré la formalité du score (2-0), cette victoire a soulagé un technicien plus sollicité que lors des campagnes précédentes.

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    Une victoire « savoureuse » pour Luis Enrique

    Luis Enrique a souligné que l’impression de facilité perçue de l’extérieur ne reflétait pas toujours la réalité vécue en interne au cours d’une longue saison. Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur a affiché sa satisfaction après ce résultat. Ayant su résister à la pression exercée par un RC Lens tenace, il estime que ce trophée atteste du caractère de son effectif et de sa capacité à répondre présent lorsque la marge d’erreur est plus réduite que jamais. « C'est le plus savoureux des trois titres (de championnat) que nous avons remportés. Lens a fait un excellent travail », a-t-il déclaré.

  • Gérer une saison « particulière »

    En revenant sur les défis rencontrés par son équipe, Luis Enrique a reconnu que le parcours vers le titre n’avait pas été un long fleuve tranquille. Avec un calendrier surchargé et une liste de blessés sans cesse renouvelée, le club de la capitale a dû puiser dans la profondeur de son effectif pour rester au sommet du football français.

    « Ça a été difficile pour nous. Nous avons également connu une saison étrange. Nous avons eu des blessés, comme la plupart des équipes, mais nous avons aussi eu très peu de vacances l’été dernier. C’était difficile à gérer », a-t-il ajouté.

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    Le plus grand défi à ce jour

    Depuis l’arrivée de Luis Enrique, c’est la première fois que le PSG est menacé de si près dans la course au titre de Ligue 1. Lors de sa première saison, son équipe avait terminé largement en tête, avec neuf points d’avance sur l’AS Monaco, deuxième. La saison dernière, l’écart était encore plus abyssal, puisqu’ils avaient terminé avec une avance impressionnante de 19 points sur l’Olympique de Marseille, deuxième.

    Si l’écart actuel de neuf points avec Lens semble confortable, le RC Lens a offert une opposition plus coriace que Monaco deux ans auparavant, maintenant le suspense jusqu’à l’avant-dernière journée. Le PSG vise désormais le doublé en défendant son titre continental lors de la finale contre Arsenal, le 26 mai.

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