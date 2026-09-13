Le Paris Saint-Germain a mis fin à ses difficultés sur la scène nationale lorsque Torres a trouvé le chemin des filets seulement cinq minutes après le coup d’envoi dimanche. L’attaquant a profité d’un jeu en passes rapides entre Joao Neves et Dembele, en glissant une frappe rasante au fond des filets devant le gardien.

Torres a désormais inscrit six buts lors de ses cinq premières apparitions avec le club. Enrique a souligné : « J’ai vraiment beaucoup aimé la connexion entre Ferran Torres et Ousmane Dembele. » Cependant, l’entraîneur a réclamé un meilleur contrôle d’ensemble : « Nous avons pris les trois points donc nous sommes heureux, mais nous devons encore nous améliorer. Par moments, quand nous n’avions pas le ballon, l’adversaire nous a causé des problèmes. Nous devons jouer avec plus d’autorité. »