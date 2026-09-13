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Luis Enrique salue la connexion Torres-Dembele alors que le PSG décroche sa première victoire en Ligue 1
Un but rapide assure les points
Le Paris Saint-Germain a mis fin à ses difficultés sur la scène nationale lorsque Torres a trouvé le chemin des filets seulement cinq minutes après le coup d’envoi dimanche. L’attaquant a profité d’un jeu en passes rapides entre Joao Neves et Dembele, en glissant une frappe rasante au fond des filets devant le gardien.
Torres a désormais inscrit six buts lors de ses cinq premières apparitions avec le club. Enrique a souligné : « J’ai vraiment beaucoup aimé la connexion entre Ferran Torres et Ousmane Dembele. » Cependant, l’entraîneur a réclamé un meilleur contrôle d’ensemble : « Nous avons pris les trois points donc nous sommes heureux, mais nous devons encore nous améliorer. Par moments, quand nous n’avions pas le ballon, l’adversaire nous a causé des problèmes. Nous devons jouer avec plus d’autorité. »
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Dembélé se confie sur son éthique de travail
Après cette victoire cruciale, Dembélé est revenu sur son évolution personnelle et sur sa relation grandissante avec l’attaquant espagnol. Couvrant d’éloges Torres, il a déclaré : « J’ai joué avec lui pendant un an et demi à Barcelone. C’est un joueur fantastique et un brillant numéro neuf. Il est toujours là quand vous avez besoin de lui. »
Dembélé a également évoqué la trajectoire de sa carrière, en déclarant : « Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais été “l’élu”. J’ai dû travailler incroyablement dur. L’an dernier, j’ai été récompensé pour cela. Cette année ? On verra, je suis détendu. J’ai toujours été au fond de la classe, à travailler dur. Tout au long de ma carrière, je n’ai jamais dit un mot. J’ai simplement travaillé. »
Inquiétudes liées aux blessures et rebondissement de dernière minute
Si le Paris Saint-Germain a célébré la victoire, il a subi un contretemps lorsque Achraf Hakimi a quitté la pelouse avec une blessure musculaire après 38 minutes, remplacé par Fabian Ruiz. En seconde période, Brest a poussé fort pour égaliser. Kamory Doumbia a trouvé le poteau avant de voir plus tard sa puissante tête repoussée par Matvey Safonov.
Le PSG a également vu un deuxième but être refusé lorsqu’une faute de Warren Zaire-Emery a annulé un but contre son camp de Bradley Locko. Safonov s’est encore montré crucial à la 88e minute, en réalisant un arrêt décisif face à Pathe Mboup pour empêcher Brest d’arracher le point du nul en fin de match.
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Quelle est la suite ?
Le PSG va désormais chercher à capitaliser sur cette victoire capitale et à poursuivre sa remontée au classement de la Ligue 1. Avec Torres dans une forme exceptionnelle, Enrique doit rapidement régler les fragilités défensives de l’effectif et s’adapter à l’éventuelle absence d’Hakimi avant d’affronter Marseille en championnat avant la trêve internationale.
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