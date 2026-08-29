Enrique a souligné qu’un état d’esprit combatif jusqu’au coup de sifflet final est devenu l’identité même de son équipe au cours des trois dernières années. S’exprimant sur PSG TV après le coup de sifflet final, le technicien espagnol a déclaré : « C’est la marque de fabrique de cette équipe au cours des trois dernières années. Quand tout le monde pense que nous sommes morts, nous avons la capacité de renverser la situation. Ça fait du bien, nous sommes heureux.

« Aujourd’hui, je pense que nous méritions plus que ce résultat, mais c’est le football. Le football n’est pas juste, il faut marquer des buts. Je pense que nous méritons ce point. »