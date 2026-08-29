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Adhe Makayasa

Traduit par

Luis Enrique salue l’état d’esprit du Paris Saint-Germain après une superbe remontée tardive pour arracher le nul à Lille

Luis Enrique
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a salué le caractère infatigable de son équipe après le match nul spectaculaire 2-2 sur la pelouse de Lille, vendredi soir. Les champions d’Europe en titre semblaient se diriger vers une défaite après avoir été menés de deux buts, avant que des réalisations de Vitinha et Marquinhos dans le temps additionnel ne leur permettent d’arracher un point improbable au Stade Pierre-Mauroy.

  • Les champions arrachent un point au terme d’un scénario dramatique

    Le Lille de Davide Ancelotti semblait avoir le contrôle total de la rencontre après l’ouverture du score de Hakon Haraldsson et une sublime frappe enroulée du remplaçant Dilane Bakwa. Cependant, une tentative lointaine de Vitinha à la 91e minute, suivie d’une tête de Marquinhos dans le temps additionnel, a arraché la victoire aux hôtes au tout dernier moment. Cette remontée spectaculaire n’a marqué que la deuxième fois au cours des 60 dernières saisons de Ligue 1 qu’une équipe a évité la défaite malgré un retard de deux buts à l’entrée du temps additionnel.


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    L’Espagnol salue un caractère infatigable

    Enrique a souligné qu’un état d’esprit combatif jusqu’au coup de sifflet final est devenu l’identité même de son équipe au cours des trois dernières années. S’exprimant sur PSG TV après le coup de sifflet final, le technicien espagnol a déclaré : « C’est la marque de fabrique de cette équipe au cours des trois dernières années. Quand tout le monde pense que nous sommes morts, nous avons la capacité de renverser la situation. Ça fait du bien, nous sommes heureux.

    « Aujourd’hui, je pense que nous méritions plus que ce résultat, mais c’est le football. Le football n’est pas juste, il faut marquer des buts. Je pense que nous méritons ce point. »

  • Enrique exige des standards plus élevés

    Le Paris Saint-Germain a dû aborder cette rencontre sans l’ailier Ousmane Dembele, laissé au repos, tandis que Bradley Barcola n’a pas été retenu sur fond de fortes spéculations l’annonçant vers un transfert estival à Liverpool.

    Revenant sur les deux seuls points pris lors de ses deux premières rencontres de championnat, Enrique a ajouté : « On peut penser que deux points en deux matches, ce n’est pas beaucoup, mais quand on regarde les résultats que nous avons obtenus l’année dernière à Rennes et à Lille, nous avons en réalité pris un point de plus sur ces deux matches. Nous essayons de rester positifs, il est clair que nous devons nous améliorer et afficher un niveau supérieur. Mais je pense qu’aujourd’hui, l’équipe a montré sa capacité à se battre jusqu’à la toute dernière minute. »

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    Le test à Monaco s’annonce crucial

    Le PSG doit de toute urgence se montrer plus solide défensivement après avoir manqué la victoire lors de ses deux premiers matches de championnat pour seulement la troisième fois au cours des 13 dernières saisons. Le champion en titre recevra son rival Monaco au Parc des Princes le week-end prochain, avec l’objectif de mettre fin à ce début de saison sans victoire. Ce choc au sommet constituera un test crucial de résilience pour les hommes d’Enrique avant l’interruption du calendrier national en raison de la trêve internationale.

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