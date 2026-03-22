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Luis Enrique salue Dro Fernandez après que le jeune joueur de 18 ans a inscrit son premier but avec le PSG depuis son arrivée en provenance de Barcelone
Le PSG reprend la tête de la Ligue 1
Les champions en titre ont dépassé Lens pour reprendre la tête du classement du championnat grâce à une large victoire 4-0 à l'extérieur. Fernandez, qui a rejoint le grand club français en janvier, disputait son sixième match de championnat. Après l'ouverture du score de Nuno Mendes sur penalty et le doublé de Désiré Doué, le jeune joueur a inscrit le troisième but avant que Warren Zaire-Emery ne scelle la victoire. L'attaquant commence véritablement à trouver ses marques en France après un début de saison difficile.
- AFP
Luis Enrique fait l'éloge d'une jeune star
Au micro de Ligue 1+, l'entraîneur s'est réjoui de la rotation de son effectif et de ce cap franchi par son attaquant. Il a déclaré : « Ça a été difficile. Chaque fois que nous jouons ici, ce sont des matchs compliqués. Aujourd’hui, nous avons été très précis. C’est difficile de jouer après la Ligue des champions, où il est normal d’être survolté. Lens continue de mettre la pression et c’était une obligation de gagner pour nous. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup mais qui ont su saisir leur chance, comme Beraldo, Dro. Je suis content. La joie après le but de Dro ? À 18 ans, marquer son premier but, c’est important. Je suis très heureux. Ce genre de victoire renforce les liens au sein de l'équipe. C'est le moment clé, le plus important, car c'est le moment de concrétiser avec des trophées. C'est la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde, mais en tant qu'équipe, le retour sera important. J'attendrai de voir les joueurs revenir. »
Fernandez s'exprime après son but
Avant de rejoindre la capitale française, l'adolescent avait disputé cinq matches avec l'équipe première de Barcelone, délivrant une passe décisive. Depuis son transfert hivernal, il a disputé sept matches toutes compétitions confondues avec son nouveau club. Son but contre Nice est son premier avec son nouveau club, et le 100e du PSG cette saison, ce qui laisse présager un brillant avenir pour le jeune Espagnol.
Il a déclaré à Ligue 1+ après le match : « L'entraîneur m'a fait confiance, je suis heureux d'avoir marqué ce but. Je ne savais pas que c'était notre 100e but de la saison, c'est un honneur pour moi. Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe et d'avoir marqué, c'est encore mieux. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le PSG ?
Le PSG occupe actuellement la tête du classement avec 60 points en 26 matches, devançant de justesse Lens, deuxième, d’un point et disposant d’un match en moins. Après la trêve internationale, il accueillera Toulouse le 3 avril avant de se concentrer sur la scène européenne. Un choc majeur en quarts de finale de l'UEFA Champions League les attend, puisqu'ils recevront le grand club anglais de Liverpool dans la capitale française le 8 avril. Ils se rendront ensuite chez leur rival pour le titre, Lens, pour un duel au sommet du championnat national trois jours plus tard, avant de se rendre à Anfield pour le match retour.
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