Luis Enrique salue Dro Fernandez après que le jeune joueur de 18 ans a inscrit son premier but avec le PSG depuis son arrivée en provenance de Barcelone

Avant de rejoindre la capitale française, l'adolescent avait disputé cinq matches avec l'équipe première de Barcelone, délivrant une passe décisive. Depuis son transfert hivernal, il a disputé sept matches toutes compétitions confondues avec son nouveau club. Son but contre Nice est son premier avec son nouveau club, et le 100e du PSG cette saison, ce qui laisse présager un brillant avenir pour le jeune Espagnol.

Il a déclaré à Ligue 1+ après le match : « L'entraîneur m'a fait confiance, je suis heureux d'avoir marqué ce but. Je ne savais pas que c'était notre 100e but de la saison, c'est un honneur pour moi. Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe et d'avoir marqué, c'est encore mieux. »