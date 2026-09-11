Akliouche s’est retrouvé sous les projecteurs après la victoire autoritaire du PSG en Ligue des champions contre Bratislava. La recrue estivale a essuyé de vives critiques de la part de la consultante de Canal+ Laure Boulleau, qui a estimé que l’attaquant n’était pas au niveau des standards fixés par ses coéquipiers offensifs.

Boulleau a souligné que, si d’anciens espoirs comme Desire Doue avaient eu besoin de temps pour s’adapter, Akliouche semblait nettement en manque de rythme sur la scène européenne. Malgré un gros travail sans ballon, son absence d’implication directe sur des buts lui a valu un jugement sévère de la part de l’ancienne internationale française.

Cependant,la recrue à 50 millions d’euros (42 M£) en provenance de Monaco conserve le plein soutien de son entraîneur. Enrique a fermement rejeté ces critiques et apporté un soutien appuyé au jeune attaquant.