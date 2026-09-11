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Luis Enrique réplique ! L'entraîneur du PSG défend la recrue estivale Maghnes Akliouche après les critiques de Laure Boulleau
Akliouche fait face à de premières critiques
Akliouche s’est retrouvé sous les projecteurs après la victoire autoritaire du PSG en Ligue des champions contre Bratislava. La recrue estivale a essuyé de vives critiques de la part de la consultante de Canal+ Laure Boulleau, qui a estimé que l’attaquant n’était pas au niveau des standards fixés par ses coéquipiers offensifs.
Boulleau a souligné que, si d’anciens espoirs comme Desire Doue avaient eu besoin de temps pour s’adapter, Akliouche semblait nettement en manque de rythme sur la scène européenne. Malgré un gros travail sans ballon, son absence d’implication directe sur des buts lui a valu un jugement sévère de la part de l’ancienne internationale française.
Cependant,la recrue à 50 millions d’euros (42 M£) en provenance de Monaco conserve le plein soutien de son entraîneur. Enrique a fermement rejeté ces critiques et apporté un soutien appuyé au jeune attaquant.
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Enrique prend sa défense
Enrique a rapidement écarté le bruit extérieur et a dressé un bilan élogieux des débuts d’Akliouche dans la capitale française. Le technicien espagnol a mis en avant l’intelligence tactique du joueur et son intégration sans accroc dans l’effectif.
« Maghnes est l’un de ceux qui s’adaptent le plus vite à ce que nous voulons, » a déclaré Enrique, cité par Foot01. « Il a beaucoup de qualités quand il a le ballon, une grande capacité à défendre, et il fait aussi des appels en profondeur. »
L’entraîneur du PSG a clairement indiqué que le jeune attaquant exécute parfaitement ses consignes, en déclarant : « Je suis particulièrement content de ce qu’il fait à chaque fois. Et c’est pour cela qu’il joue beaucoup. »
Les chiffres lui donnent raison
Les statistiques sous-jacentes appuient la défense farouche de son nouvel attaquant par Enrique. Depuis la reprise des compétitions nationales et européennes, Akliouche a participé à chaque rencontre du champion de Ligue 1 en titre.
Il a déjà cumulé 372 minutes de jeu sous les ordres d'Enrique, preuve qu'il est un rouage essentiel du système tactique de l'entraîneur. Son gros volume de jeu et son apport défensif correspondent parfaitement aux exigences du pressing mises en place par le PSG actuel.
Malgré le lourd prix de 50 M€ qui pèse sur ses épaules, l'ancien joueur marquant de Monaco a fait preuve d'une immense maturité. Il ne manque plus qu'une première réalisation marquante sous les couleurs parisiennes.
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À la poursuite de ce premier but crucial
Akliouche va désormais chercher à faire taire ses derniers détracteurs en ouvrant son compteur de buts avec le PSG. Trouver le chemin des filets ferait immédiatement retomber la pression et validerait la confiance inébranlable d'Enrique.
L'attaquant n'aura pas à attendre longtemps avant sa prochaine occasion de briller. Le PSG se prépare à une semaine capitale en Ligue 1, avec un affrontement contre Brest avant un duel très attendu face au rival marseillais.
Étant donné la confiance absolue d'Enrique en lui, Akliouche devrait avoir un rôle important dans ces deux rencontres cruciales. Une performance décisive dans Le Classique consoliderait sans aucun doute son statut de chouchou des supporters au Parc des Princes.
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