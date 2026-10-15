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Luis Enrique reconnaît que le PSG « aurait pu perdre » contre Manchester City malgré sa victoire éclatante en Ligue des champions
Une soirée chaotique à Manchester
Les champions de France ont pris une avance qui semblait insurmontable mercredi à l’Etihad, menant 3-0 après les 45 premières minutes. Mais la physionomie de la rencontre a radicalement changé après la pause, les visiteurs perdant leur emprise sur le match.
Erling Haaland a mené la vive réaction de Manchester City, inscrivant deux buts pour relancer les locaux. Si le PSG s’est finalement imposé 4-2, sa victoire n’a rien eu d’une promenade de santé.
Au cours d’une seconde période animée, les visiteurs ont manqué un penalty et trouvé les montants. Ces occasions ratées ont laissé à l’équipe d’Enzo Maresca la possibilité de revenir en fin de match, offrant aux supporters qui avaient fait le déplacement une fin de rencontre sous tension.
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« Nous aurions pu perdre ce match »
Revenant sur le résultat, Enrique a exprimé des sentiments mitigés quant à la prestation de son équipe. Le technicien espagnol a reconnu qu’une large avance à la pause pouvait susciter un dangereux sentiment de suffisance chez les joueurs.
« À quel point suis-je fier ? C’est difficile à dire, car le match a connu des moments très différents, a déclaré Enrique aux journalistes. En première période, nous avons montré ce que nous voulons faire en tant qu’équipe, mais je n’aime pas rentrer aux vestiaires avec une avance de 3-0. »
Il a également souligné à quel point l’équipe qui recevait avait frôlé une remontée miraculeuse. « La plupart des gens pensent que le match est gagné, mais ce n’est jamais le cas. Avec moins de chance, nous pouvons même perdre ce genre de match, a-t-il ajouté. Nous avons beaucoup souffert en seconde période, ils méritaient de marquer davantage. Avec un peu de malchance, nous aurions pu perdre ce match. »
La récompense suprême en ligne de mire
Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des champions, le PSG vise un troisième sacre européen consécutif historique, qui lui permettrait d’égaler le Real Madrid. Bien que son équipe occupe actuellement la tête du classement de la phase de ligue, Enrique refuse de s’enflammer pour sa forme de début de saison.
Interrogé sur le choc à venir contre Barcelone, l’entraîneur de 54 ans s’est empressé de tempérer les attentes. « Le PSG contre Barcelone, ensuite ? Être la meilleure équipe à ce stade de la saison n’est pas le plus important, a insisté Enrique. Le plus important, c’est d’être la meilleure équipe à la fin de la saison. »
Ce point de vue mesuré est partagé par son prochain homologue sur le banc, Hansi Flick. Après la large victoire de Barcelone contre Galatasaray mardi (4-1), qui a porté à dix matches son début de saison parfait, Flick a déclaré : « Le football peut changer très vite. Nous sommes fiers de cette situation… Mais nos ambitions vont plus loin : nous voulons remporter des titres. Nous ne pouvons encore rien gagner maintenant. C’est en mai et en juin que l’on remporte les grands titres. Nous travaillons chaque jour pour cela. »
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Un choc face à Barcelone se profile
Les champions d’Europe en titre vont désormais se tourner vers une affiche alléchante face à Barcelone, mardi prochain au Parc des Princes. Alors que les deux poids lourds brillent en phase de ligue, cette rencontre promet de mettre sérieusement à l’épreuve les ambitions européennes du PSG.
Enrique exigera une prestation aboutie pendant 90 minutes face à son ancien club. Il sait pertinemment que le moindre relâchement face à la redoutable équipe catalane de Flick pourrait briser l’élan du PSG.
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