Les champions de France ont pris une avance qui semblait insurmontable mercredi à l’Etihad, menant 3-0 après les 45 premières minutes. Mais la physionomie de la rencontre a radicalement changé après la pause, les visiteurs perdant leur emprise sur le match.

Erling Haaland a mené la vive réaction de Manchester City, inscrivant deux buts pour relancer les locaux. Si le PSG s’est finalement imposé 4-2, sa victoire n’a rien eu d’une promenade de santé.

Au cours d’une seconde période animée, les visiteurs ont manqué un penalty et trouvé les montants. Ces occasions ratées ont laissé à l’équipe d’Enzo Maresca la possibilité de revenir en fin de match, offrant aux supporters qui avaient fait le déplacement une fin de rencontre sous tension.



