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Luis Enrique qualifie Arsenal de « meilleure équipe du monde » sur un point essentiel, tandis que l'entraîneur du PSG met en garde contre la capacité des champions de Premier League à « marquer beaucoup » en finale de la Ligue des champions
Enrique félicite les Gunners
Enrique a qualifié l’Arsenal de Mikel Arteta de « meilleure équipe au monde sans le ballon », alors qu’il prépare son équipe pour une finale de Ligue des champions historique. Les Gunners, tout juste sacrés champions de Premier League, cherchent à prendre leur revanche sur les Parisiens après leur défaite en demi-finales la saison dernière.
Mercredi en conférence de presse, l’entraîneur parisien a salué le travail de son compatriote nord-londonien : « Je pense qu’ils méritent de remporter le championnat, ils ont réalisé une saison brillante. Nous les avons déjà affrontés, nous savons donc de quoi ils sont capables. Sans le ballon, c’est la meilleure équipe au monde, et avec le ballon, elle peut marquer beaucoup de buts. C’est une combinaison formidable pour eux. »
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Une bataille tactique à Budapest
Cette finale constitue une revanche de la demi-finale de l’année passée, que le PSG avait conclue sur un score cumulé de 3-1 avant de dominer l’Inter 5-0 au stade final. Malgré cet avantage historique, Luis Enrique refuse de sous-estimer le défi, reconnaissant les progrès considérables accomplis par Mikel Arteta avec le club londonien.
« Il est logique que nous les retrouvions en finale », a ajouté l’ancien mentor du FC Barcelone. « Nous pouvons nous attendre à une finale vraiment exceptionnelle. Quand on analyse les statistiques d’Arsenal, on voit que Mikel Arteta est un véritable leader sur le banc, qui a insufflé une mentalité de gagnant à son équipe. Les Gunners progressent depuis plusieurs saisons ; ils aiment avoir le ballon, mais ils sont, sans lui, la meilleure équipe d’Europe. »
La cote d’Arteta en hausse en Europe
Si Enrique peut se prévaloir d’un palmarès solide, avec des victoires en Ligue des champions sous les couleurs de Barcelone et du PSG, ainsi que deux Liga et trois Ligue 1, la saison en cours représente le premier titre de champion d’Arteta. Toutefois, Enrique estime que ces récompenses tardives reconnaissent enfin le travail accompli sur le banc de l’Emirates Stadium.
« Ils ont remporté la Premier League et ils sont en finale de la Ligue des champions cette année après avoir atteint les demi-finales la saison dernière », a noté Enrique. « Ils méritent d’être là, et Arteta insuffle un véritable esprit de compétition à ses joueurs. Le plus important pour nous est de nous concentrer davantage sur nous-mêmes et moins sur l’adversaire. C’est ce que nous continuerons à faire. Nous parlons de la meilleure compétition de clubs en Europe, donc oui, il y a une part d’adaptation, car le niveau est très élevé. »
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L'écart entre les grands championnats
En début de mois, Arteta a partagé son analyse sur l’élite européenne, mettant en exergue la qualité de la demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich. Selon l’entraîneur d’Arsenal, les exigences spécifiques des championnats nationaux influencent souvent les performances continentales des clubs, qu’il qualifie de « mondes à part ».
« Le match Bayern-PSG est probablement le meilleur auquel j’ai jamais assisté en termes de qualité des deux équipes, et surtout de qualité individuelle des joueurs », a déclaré Arteta. « Je n’ai jamais rien vu de tel. Mais quand je regarde le nombre de minutes jouées et la fraîcheur de ces joueurs, je ne suis pas surpris. Pour produire un tel niveau de qualité, il faut être très frais. Or, la différence entre les championnats et la manière dont ils se disputent est flagrante ; il suffit de consulter les nombreuses statistiques qui ont circulé récemment sur le sujet. Nous évoluons dans deux mondes distincts, et il n’est donc pas juste de comparer un aspect sans replacer l’ensemble dans son contexte. »