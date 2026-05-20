Luis Enrique qualifie Arsenal de « meilleure équipe du monde » sur un point essentiel, tandis que l'entraîneur du PSG met en garde contre la capacité des champions de Premier League à « marquer beaucoup » en finale de la Ligue des champions

Enrique a qualifié l’Arsenal de Mikel Arteta de « meilleure équipe au monde sans le ballon », alors qu’il prépare son équipe pour une finale de Ligue des champions historique. Les Gunners, tout juste sacrés champions de Premier League, cherchent à prendre leur revanche sur les Parisiens après leur défaite en demi-finales la saison dernière.

Mercredi en conférence de presse, l’entraîneur parisien a salué le travail de son compatriote nord-londonien : « Je pense qu’ils méritent de remporter le championnat, ils ont réalisé une saison brillante. Nous les avons déjà affrontés, nous savons donc de quoi ils sont capables. Sans le ballon, c’est la meilleure équipe au monde, et avec le ballon, elle peut marquer beaucoup de buts. C’est une combinaison formidable pour eux. »