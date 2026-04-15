Luis Enrique porte un coup dur à Manchester United alors que l'Espagnol est sur le point de signer une prolongation de contrat de plusieurs années avec le PSG

La quête de Manchester United pour recruter un entraîneur d’élite rencontre un obstacle majeur : Enrique devrait bientôt prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Âgé de 55 ans, le tacticien est actuellement l’un des entraîneurs les plus convoités au monde. D’après The Telegraph, les négociations dans la capitale française sont si avancées qu’un départ semble désormais impossible. Manchester United, qui surveille depuis longtemps la situation du technicien, va donc devoir se tourner vers d’autres candidats pour trouver un entraîneur capable de rivaliser avec les meilleurs d’Europe.

L’Espagnol s’est parfaitement adapté à la Ligue 1 et, malgré un intérêt passé pour la Premier League, son succès à Paris a renforcé sa loyauté envers le club. Après un triomphe historique en Ligue des champions la saison dernière et un nouveau parcours remarquable dans la compétition cette année, la direction du PSG a agi rapidement pour conserver son projet sous sa direction experte. Pour Manchester United, qui voyait en Enrique la cible prioritaire pour retrouver sa gloire d’antan, cette nouvelle constitue un revers frustrant dans sa planification à long terme.