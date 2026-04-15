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Luis Enrique porte un coup dur à Manchester United alors que l'Espagnol est sur le point de signer une prolongation de contrat de plusieurs années avec le PSG
Les espoirs de United de remporter le titre ont été anéantis par la progression des Parisiens.
La quête de Manchester United pour recruter un entraîneur d’élite rencontre un obstacle majeur : Enrique devrait bientôt prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Âgé de 55 ans, le tacticien est actuellement l’un des entraîneurs les plus convoités au monde. D’après The Telegraph, les négociations dans la capitale française sont si avancées qu’un départ semble désormais impossible. Manchester United, qui surveille depuis longtemps la situation du technicien, va donc devoir se tourner vers d’autres candidats pour trouver un entraîneur capable de rivaliser avec les meilleurs d’Europe.
L’Espagnol s’est parfaitement adapté à la Ligue 1 et, malgré un intérêt passé pour la Premier League, son succès à Paris a renforcé sa loyauté envers le club. Après un triomphe historique en Ligue des champions la saison dernière et un nouveau parcours remarquable dans la compétition cette année, la direction du PSG a agi rapidement pour conserver son projet sous sa direction experte. Pour Manchester United, qui voyait en Enrique la cible prioritaire pour retrouver sa gloire d’antan, cette nouvelle constitue un revers frustrant dans sa planification à long terme.
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Un nouveau contrat colossal jusqu'en 2029
Selon les nouvelles conditions proposées, Enrique prolongera son contrat au Parc des Princes jusqu’en 2029 au moins, avec une option de prolongation d’une durée supplémentaire d’un an. Cet engagement à long terme traduit la confiance totale que lui accordent le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et son conseiller, Luis Campos. Alors que son contrat actuel courait jusqu’en juin 2027, les deux parties ont jugé opportun de consolider leur partenariat et de repousser l’intérêt croissant en provenance de l’étranger.
L’ancien coach du FC Barcelone a récemment affirmé : « Je suis tellement heureux au Paris Saint-Germain. Ici, c’est Paris. » Cette déclaration, intervenue alors que des rumeurs l’envoyaient à Old Trafford, confirme désormais son ancrage dans la capitale française. La sécurité offerte par cette prolongation de plusieurs années lui permet de poursuivre sereinement la refonte de son effectif, sans être distrait par l’incertitude liée à son contrat.
Du « bling-bling » à une machine bien huilée
La transformation orchestrée par Enrique au PSG est remarquable : elle éloigne le club d’une culture centrée sur les célébrités. En tournant la page des superstars confirmées comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, il a bâti un groupe plus jeune et plus dynamique, fondé sur une discipline collective. Ce passage d’un style « bling-bling » tape-à-l’œil à une unité tactique cohérente a fait du PSG l’équipe la plus dynamique du football européen actuel.
Sur le plan individuel, son travail a permis à Ousmane Dembélé de se transformer : sous sa direction, l’ailier imprévisible est devenu un attaquant central assidu et a fini par remporter le Ballon d’Or. Cette capacité à maximiser le talent et à optimiser le rendement de ses cadres consolide davantage la réputation d’Enrique comme stratège de premier plan, au grand dam de ses rivaux européens.
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Le rêve de la Premier League est toujours en suspens.
Bien qu’il ait déjà admis éprouver une « attirance particulière » pour la Premier League, Enrique semble prendre davantage de plaisir à battre les clubs anglais depuis l’étranger qu’à rejoindre leurs rangs. Courtisé par Chelsea et Tottenham, il a brillé la saison passée en domptant plusieurs cadors de la Premier League, culminant avec l’élimination récente de Liverpool par le PSG en Ligue des champions. Cette performance rappelle le « monstre » qu’Enrique a façonné à Paris, un projet qu’il entend désormais mener sur la durée, laissant Manchester United et les autres prétendants anglais en plan.