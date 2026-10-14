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Luis Enrique met le PSG au défi d’égaler le record du Real Madrid de trois sacres consécutifs en Ligue des champions et assure qu’il n’y a « aucune raison de s’arrêter »
L’entraîneur espagnol vise un cap historique
Le technicien espagnol de 56 ans a ouvertement affiché son ambition de voir les Parisiens égaler le record du Real Madrid de trois titres consécutifs en Ligue des champions, un exploit accompli lorsque le Real Madrid a battu Liverpool en finale en 2018. Depuis son arrivée aux commandes au Parc des Princes en juillet 2023, il a offert au club deux sacres européens consécutifs ainsi que trois titres de Ligue 1. Les champions en titre ont entamé la défense de leur titre le mois dernier en infligeant une lourde défaite 6-1 au Slovan Bratislava.
- Getty Images Sport
La domination continentale nourrit une motivation supplémentaire
La domination nationale et européenne acquise au cours des deux dernières saisons n’a en rien entamé l’ambition d’Enrique, alors même que son équipe se prépare à un calendrier éprouvant face à Manchester City et à son ancien club, le FC Barcelone, qu’il a mené au sacre en Ligue des champions en 2015.
Évoquant la motivation supplémentaire de son effectif pour rééditer le rare exploit du Real Madrid, l’entraîneur espagnol a déclaré sur le site officiel du club : « Nous l’avons remportée [la Ligue des champions] deux fois de suite, mais ce n’est pas une raison pour nous arrêter. Nous sommes faits pour jouer la Ligue des champions. Nous avons une motivation supplémentaire : essayer d’accomplir quelque chose que seul le Real Madrid a réussi jusqu’à présent. C’est un objectif particulier. »
Au sujet de la rude concurrence des autres prétendants au titre, il a ajouté : « Ce sont deux équipes [Manchester City et le FC Barcelone] qui aiment gagner la Ligue des champions, qui l’ont déjà remportée et qui figurent parmi les favorites. Six, sept ou huit équipes sont capables de remporter cette Ligue des champions. Nous en faisons partie, mais ce sera difficile et nous ne sommes pas les favoris incontestés. »
La prolongation de contrat s’accompagne de nouvelles exigences
Au total, Enrique a mené le PSG à 13 titres majeurs et a récemment prolongé son contrat de trois ans, ce qui le lie au club de la capitale française jusqu’en 2030. Revenant sur la mentalité de vainqueur qu’il a insufflée dès son arrivée au club, il a déclaré : « C’était notre objectif principal quand nous sommes arrivés ici : entrer dans l’histoire. Tout le monde savait que le club avait déjà remporté des trophées majeurs, mais aucun trophée n’était plus important pour nous que la Ligue des champions. Pour moi, en tant qu’entraîneur, comme pour les joueurs, la volonté de gagner sans cesse est une caractéristique essentielle du plus haut niveau. »
Interrogé sur les attentes accrues liées à son nouveau contrat, l’entraîneur a insisté : « J’ai prolongé mon contrat et je suis maintenant soumis à encore plus de pression pour montrer que je suis prêt à poursuivre et que je veux encore remporter de nombreux trophées avec le Paris Saint-Germain. L’objectif reste toujours le même : gagner et continuer à gagner. »
- Anadolu Agency
Des affiches de prestige mettent à l’épreuve les prétentions européennes
La détermination farouche des Parisiens sera immédiatement mise à l’épreuve lorsqu’ils se rendront sur le terrain de Manchester City mercredi en Ligue des champions. Après ce redoutable déplacement en Angleterre, les hommes d’Enrique doivent recevoir le géant catalan, Barcelone, à Paris le 20 octobre. Ces deux rencontres consécutives face à d’autres favoris constitueront un test crucial pour les tenants du titre, qui cherchent à conserver leur suprématie dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.
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