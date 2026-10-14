Luis Enrique met le PSG au défi d’égaler le record du Real Madrid de trois sacres consécutifs en Ligue des champions et assure qu’il n’y a « aucune raison de s’arrêter »

La domination nationale et européenne acquise au cours des deux dernières saisons n’a en rien entamé l’ambition d’Enrique, alors même que son équipe se prépare à un calendrier éprouvant face à Manchester City et à son ancien club, le FC Barcelone, qu’il a mené au sacre en Ligue des champions en 2015.

Évoquant la motivation supplémentaire de son effectif pour rééditer le rare exploit du Real Madrid, l’entraîneur espagnol a déclaré sur le site officiel du club : « Nous l’avons remportée [la Ligue des champions] deux fois de suite, mais ce n’est pas une raison pour nous arrêter. Nous sommes faits pour jouer la Ligue des champions. Nous avons une motivation supplémentaire : essayer d’accomplir quelque chose que seul le Real Madrid a réussi jusqu’à présent. C’est un objectif particulier. »

Au sujet de la rude concurrence des autres prétendants au titre, il a ajouté : « Ce sont deux équipes [Manchester City et le FC Barcelone] qui aiment gagner la Ligue des champions, qui l’ont déjà remportée et qui figurent parmi les favorites. Six, sept ou huit équipes sont capables de remporter cette Ligue des champions. Nous en faisons partie, mais ce sera difficile et nous ne sommes pas les favoris incontestés. »