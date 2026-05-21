Luis Enrique fixe déjà la date de son départ à la retraite, alors que l’entraîneur du PSG s’apprête à signer une prolongation de contrat à long terme

Malgré ses succès continus au plus haut niveau du football européen, Enrique a laissé entendre qu’il n’avait pas l’intention de rester sur le banc jusqu’à un âge avancé. L’ancien sélectionneur du FC Barcelone et de l’Espagne, aujourd’hui âgé de 56 ans, a fixé une date butoir claire pour sa carrière d’entraîneur, invoquant son souhait d’éviter de devenir un « grand-père » sur la touche.

« Je ne veux pas être un grand-père sur la touche. Je ne veux pas devenir ça. Je pense qu’au-delà de 60 ans… En réalité, je taquine mon frère Felipe en lui disant : “Je vais devoir prendre ma retraite avant toi.” Il a un an de moins, il a 55 ans, et il partira à 61 ans... faites donc le calcul », a-t-il déclaré à La Nueva Espana. Ce calendrier situe son départ du football en 2030, date à laquelle expirera son nouveau contrat.







