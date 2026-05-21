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Luis Enrique fixe déjà la date de son départ à la retraite, alors que l’entraîneur du PSG s’apprête à signer une prolongation de contrat à long terme
Les projets de retraite de l'Espagnol
Malgré ses succès continus au plus haut niveau du football européen, Enrique a laissé entendre qu’il n’avait pas l’intention de rester sur le banc jusqu’à un âge avancé. L’ancien sélectionneur du FC Barcelone et de l’Espagne, aujourd’hui âgé de 56 ans, a fixé une date butoir claire pour sa carrière d’entraîneur, invoquant son souhait d’éviter de devenir un « grand-père » sur la touche.
« Je ne veux pas être un grand-père sur la touche. Je ne veux pas devenir ça. Je pense qu’au-delà de 60 ans… En réalité, je taquine mon frère Felipe en lui disant : “Je vais devoir prendre ma retraite avant toi.” Il a un an de moins, il a 55 ans, et il partira à 61 ans... faites donc le calcul », a-t-il déclaré à La Nueva Espana. Ce calendrier situe son départ du football en 2030, date à laquelle expirera son nouveau contrat.
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Un engagement à long terme au PSG
L’annonce de son calendrier de départ à la retraite intervient alors que le PSG s’apprête à assurer les services de son entraîneur à long terme. Selon les informations disponibles, Enrique serait sur le point de signer une prolongation de contrat qui le maintiendrait au Parc des Princes jusqu’en juin 2030. Depuis son arrivée, il a modernisé l’approche du club, s’éloignant d’une dépendance vis-à-vis des superstars individuelles pour privilégier une identité tactique plus cohérente.
La direction parisienne se félicite de son travail, notamment après ses trois titres consécutifs en Ligue 1 et la conquête historique de la Ligue des champions lors de la saison 2024-2025. En restant jusqu’en 2030, Enrique deviendrait l’entraîneur ayant exercé le plus longtemps sous l’ère QSI, apportant ainsi la continuité que les champions de France recherchent depuis longtemps.
Un changement de mentalité dans les vestiaires
L’influence d’Enrique s’est surtout fait sentir au sein de l’effectif, les joueurs ayant adopté sa philosophie collective. Cette transformation culturelle a été l’un des piliers de la domination récente du PSG, qui a laissé derrière lui sa réputation de fragilité en C1 pour afficher un groupe plus solide et plus soudé.
Le latéral droit Achraf Hakimi a récemment rendu hommage à l’entraîneur pour ce changement, déclarant : « Il a tout changé au PSG, tout le monde a changé de mentalité : maintenant, nous formons une équipe, nous jouons les uns pour les autres, nous courons les uns pour les autres, nous formons une famille. »
Une unité cruciale alors que le club se prépare pour une nouvelle finale continentale majeure, démontrant que les méthodes d’Enrique ont profondément résonné au sein du groupe actuel.
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Tout est prêt pour le choc contre Arsenal
Pour l’entraîneur du PSG, la priorité immédiate reste la finale de la Ligue des champions qui l’oppose à Arsenal à Budapest. Interrogé sur la pression liée à un tel événement, Enrique a souligné que, même si le poids des attentes était lourd lors de la victoire de l’année dernière contre l’Inter, l’équipe est désormais mieux armée pour gérer le stress des grandes occasions.
« Je pense que la pression était plus forte l’année dernière. Le fait de n’avoir jamais remporté ce titre pour le club et pour les supporters représentait beaucoup. C’était une pression positive… mais elle pouvait vous submerger. L’étreinte de l’ours qui vous tue (rires). Cette année, nous nous sentons mieux. Si nous jouons sous trop de pression, nous ne jouerons pas au football », a-t-il conclu. Avec une prolongation de contrat en vue, l’Espagnol semble prêt à mener le PSG vers une nouvelle ère dorée avant son départ éventuel.