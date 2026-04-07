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Luis Enrique fait le point sur l'état de forme de Bradley Barcola et Fabian Ruiz avant le choc de Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool
Bilan mitigé concernant les blessures
Les champions de Ligue 1 ont reçu un coup de pouce non négligeable avec le retour de Barcola à l'entraînement à plein temps, bien plus tôt que prévu, après une blessure à la cheville. Cependant, malgré la guérison rapide du joueur de 23 ans, Luis Enrique a indiqué que l'attaquant manquait encore de confiance en match et qu'il était peu probable qu'il soit titularisé pour le match aller. De son côté, Ruiz poursuit sa rééducation suite à une grave blessure au genou qui l'écarte des terrains depuis la défaite de janvier contre le Sporting CP.
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Donner la priorité à la confiance des joueurs
S'adressant aux médias au Campus du PSG à Poissy, Luis Enrique a souligné qu'il ne prendrait pas de risques concernant la condition physique de ses joueurs à moins qu'ils ne se sentent prêts mentalement et physiquement. Il a précisé que, bien que Barcola soit en phase de réintégration au sein du groupe, la décision finale dépendra de la confiance du joueur lui-même.
Luis Enrique a déclaré : « S’il [Barcola] ne se sent toujours pas bien, il ne jouera pas demain. Il a participé à une séance d’entraînement partielle hier et à une séance complète aujourd’hui. Il revient. Nous cherchons à créer les meilleures conditions possibles. C’est lui qui nous dira quand il sera prêt. Il manque un peu de confiance.
« Ruiz ? C'est comme ça. Quand un joueur est blessé, il faut attendre de voir comment il se sent. Il n'y a pas de problème. Nous travaillons pour que les joueurs retrouvent leur pleine forme. C'est normal de jouer malgré la douleur, mais nous continuons à nous concentrer sur le fait de donner aux joueurs la confiance nécessaire pour montrer leur état de forme. Il ne s'est pas encore entraîné. Il progresse. Nous discutons tous les jours. Nous sommes satisfaits. Il est sur la bonne voie. »
La suprématie anglaise mise à l'épreuve
Le PSG aborde ce quart de finale avec un bilan impressionnant face aux équipes de Premier League, puisqu'il reste sur une série de six matchs sans défaite en Ligue des champions contre des clubs anglais (5 victoires, 1 nul). Depuis le début de la saison dernière, le club parisien a remporté quatre huitièmes de finale consécutifs contre des équipes d'outre-Manche, éliminant Liverpool, Aston Villa, Arsenal et Chelsea.
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Briser la malédiction des tenants du titre
Le PSG accueille Liverpool mercredi soir, profitant d’un calendrier favorable après le report par la Ligue 1 de son match contre Lens. Les hommes de Luis Enrique espèrent que ce repos s’avérera décisif alors qu’ils tenteront de briser une tendance qui a vu les tenants du titre se faire éliminer à ce stade lors de quatre des cinq dernières éditions. Seul le Real Madrid, en 2022-2023, a réussi à se qualifier, le Bayern, Chelsea, Manchester City et Madrid ayant tous été éliminés en tant que champions en titre depuis 2021.