Luis Enrique fait le point sur l'état de forme de Bradley Barcola et Fabian Ruiz avant le choc de Ligue des champions opposant le PSG à Liverpool

S'adressant aux médias au Campus du PSG à Poissy, Luis Enrique a souligné qu'il ne prendrait pas de risques concernant la condition physique de ses joueurs à moins qu'ils ne se sentent prêts mentalement et physiquement. Il a précisé que, bien que Barcola soit en phase de réintégration au sein du groupe, la décision finale dépendra de la confiance du joueur lui-même.

Luis Enrique a déclaré : « S’il [Barcola] ne se sent toujours pas bien, il ne jouera pas demain. Il a participé à une séance d’entraînement partielle hier et à une séance complète aujourd’hui. Il revient. Nous cherchons à créer les meilleures conditions possibles. C’est lui qui nous dira quand il sera prêt. Il manque un peu de confiance.

« Ruiz ? C'est comme ça. Quand un joueur est blessé, il faut attendre de voir comment il se sent. Il n'y a pas de problème. Nous travaillons pour que les joueurs retrouvent leur pleine forme. C'est normal de jouer malgré la douleur, mais nous continuons à nous concentrer sur le fait de donner aux joueurs la confiance nécessaire pour montrer leur état de forme. Il ne s'est pas encore entraîné. Il progresse. Nous discutons tous les jours. Nous sommes satisfaits. Il est sur la bonne voie. »