Luis Enrique fait faux bond à ses joueurs ! L’entraîneur du PSG, qui avait invité les héros de la Ligue des champions à fêter son anniversaire, ne s’est pas présenté après la victoire contre le Bayern Munich

Si quelqu’un au PSG mérite d’être mis à l’honneur cette semaine, c’est bien Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a magistralement dirigé une double victoire contre le Bayern, l’un des poids lourds européens, à la veille de son anniversaire, vendredi. Après avoir dominé l’équipe de Vincent Kompany 5-4 lors du match aller à Paris, les champions d’Europe en titre ont achevé le travail mercredi à Munich. Le but précoce d’Ousmane Dembélé a permis au club français de prendre les commandes de la rencontre, réduisant le but tardif de Harry Kane pour les Bavarois à une simple consolation.

Cette deuxième finale consécutive en Ligue des champions atteste de l’influence de l’entraîneur espagnol, dont l’équipe est aussi virtuellement championne de Ligue 1 cette saison. Avant même la célébration prévue avec le groupe, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a salué son travail après la rencontre de mercredi : « Luis Enrique est vraiment notre meilleur atout, le meilleur, ma meilleure décision. J'ai discuté avec lui pendant les 15 dernières années pour le recruter. C'est un entraîneur fantastique, le meilleur entraîneur au monde, mais aussi en tant que personne. C'est incroyable la façon dont il gère le quotidien, les joueurs, tout, même les médias, ce qui en France n'est pas toujours facile, mais il est fantastique. »