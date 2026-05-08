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Luis Enrique fait faux bond à ses joueurs ! L’entraîneur du PSG, qui avait invité les héros de la Ligue des champions à fêter son anniversaire, ne s’est pas présenté après la victoire contre le Bayern Munich
Luis Enrique fait l'impasse sur la fête organisée pour son anniversaire
Fraîchement qualifié pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, le groupe du PSG s’est retrouvé au restaurant Prunier, près de l’Arc de Triomphe. Initialement prévu pour célébrer les 56 ans d’Enrique, le dîner s’est finalement tenu sans l’entraîneur, absent selon Le Parisien. Malgré cette absence, les joueurs ont poursuivi la fête autour d’un menu fruits de mer et caviar, savourant leur qualification acquise sur l’ensemble des deux rencontres à Munich.
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Le président salue la « meilleure décision » alors que le PSG se qualifie pour une nouvelle finale
Si quelqu’un au PSG mérite d’être mis à l’honneur cette semaine, c’est bien Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a magistralement dirigé une double victoire contre le Bayern, l’un des poids lourds européens, à la veille de son anniversaire, vendredi. Après avoir dominé l’équipe de Vincent Kompany 5-4 lors du match aller à Paris, les champions d’Europe en titre ont achevé le travail mercredi à Munich. Le but précoce d’Ousmane Dembélé a permis au club français de prendre les commandes de la rencontre, réduisant le but tardif de Harry Kane pour les Bavarois à une simple consolation.
Cette deuxième finale consécutive en Ligue des champions atteste de l’influence de l’entraîneur espagnol, dont l’équipe est aussi virtuellement championne de Ligue 1 cette saison. Avant même la célébration prévue avec le groupe, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a salué son travail après la rencontre de mercredi : « Luis Enrique est vraiment notre meilleur atout, le meilleur, ma meilleure décision. J'ai discuté avec lui pendant les 15 dernières années pour le recruter. C'est un entraîneur fantastique, le meilleur entraîneur au monde, mais aussi en tant que personne. C'est incroyable la façon dont il gère le quotidien, les joueurs, tout, même les médias, ce qui en France n'est pas toujours facile, mais il est fantastique. »
Cette nouvelle participation à la finale de l’UCL inscrit une page majeure de l’histoire du football français.
En se qualifiant pour la finale de Budapest, Luis Enrique inscrit encore un peu plus son nom dans l’histoire du club parisien, devenant le premier entraîneur à conduire une équipe française en trois finales de Coupe d’Europe. De plus, le PSG devient le premier club français à atteindre deux finales consécutives, un exploit que seuls les champions en titre avaient réalisé depuis la série dominatrice du Real Madrid en 2018. Sous la houlette d’Enrique, les Parisiens affichent un bilan impressionnant en phase à élimination directe : huit victoires consécutives en duels aller-retour en Ligue des champions et seulement deux défaites lors de leurs 20 dernières sorties européennes.
- AFP
Arsenal attend les grands clubs français à Budapest
Le PSG se rend à Budapest pour un choc historique contre Arsenal à la Puskás Arena, le samedi 30 mai. Forts de leur dynamique, les Parisiens d’Enrique visent un doublé européen, une performance qui n’a pas été réalisée depuis près d’une décennie. L’Espagnol a l’occasion d’ajouter un troisième titre personnel en Ligue des champions à son palmarès, et de confirmer la domination tricolore sur le Vieux Continent après huit victoires consécutives en matches à élimination directe.