L'entraîneur du PSG, Enrique, a reconnu que Le Classique est toujours une rencontre éprouvante physiquement et mentalement, écartant les suggestions selon lesquelles ce match serait facile. Le technicien a mis en avant la détermination de son équipe à réagir après la pause, après avoir livré une seconde période bien plus tranchante et dominatrice.

En expliquant sa satisfaction face à la meilleure prestation de son équipe après la mi-temps, Enrique a déclaré à PSG TV : « Le Classique est éprouvant, mais je suis très heureux ! Certaines personnes pensaient que ce serait facile, mais pas moi. Aujourd'hui, on a encore vu à quel point il est difficile de jouer un Classique, surtout au Vélodrome, mais je pense que nous avons vraiment bien joué.

« La seconde période a été bien meilleure que la première. Nous avons essayé d'améliorer notre prestation de la première mi-temps et de nous créer beaucoup d'occasions. Nous avons réussi à le faire, et nous sommes vraiment heureux de prendre ces trois points, dont nous savons qu'ils sont importants pour nos supporters. »