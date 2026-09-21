AFP
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Luis Enrique et Marquinhos célèbrent une victoire de haute lutte dans le Classique contre Marseille
- PsnewZ
Les Parisiens font taire des rivaux hostiles
Le choc de dimanche soir au Vélodrome a donné lieu à une rencontre âprement disputée, avec Ferran Torres qui a mis le PSG devant de la tête avant qu’Angel Gomes n’égalise rapidement pour les locaux. Marquinhos s’est ensuite érigé en héros, profitant d’un ballon relâché sur corner pour sceller la victoire des visiteurs à peine deux minutes plus tard. L’avantage des Parisiens est devenu insurmontable lorsque le capitaine marseillais Timothy Weah a été expulsé dans les 15 dernières minutes.
L’entraîneur espagnol salue le caractère
L'entraîneur du PSG, Enrique, a reconnu que Le Classique est toujours une rencontre éprouvante physiquement et mentalement, écartant les suggestions selon lesquelles ce match serait facile. Le technicien a mis en avant la détermination de son équipe à réagir après la pause, après avoir livré une seconde période bien plus tranchante et dominatrice.
En expliquant sa satisfaction face à la meilleure prestation de son équipe après la mi-temps, Enrique a déclaré à PSG TV : « Le Classique est éprouvant, mais je suis très heureux ! Certaines personnes pensaient que ce serait facile, mais pas moi. Aujourd'hui, on a encore vu à quel point il est difficile de jouer un Classique, surtout au Vélodrome, mais je pense que nous avons vraiment bien joué.
« La seconde période a été bien meilleure que la première. Nous avons essayé d'améliorer notre prestation de la première mi-temps et de nous créer beaucoup d'occasions. Nous avons réussi à le faire, et nous sommes vraiment heureux de prendre ces trois points, dont nous savons qu'ils sont importants pour nos supporters. »
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Le capitaine égale un jalon au nombre de buts inscrits
Ce but décisif a eu une saveur particulièrement douce pour Marquinhos, puisqu’il lui a permis d’égaler le total de 46 buts du Brésilien Lucas Moura pour le club de la capitale.
Le défenseur central de 32 ans a insisté sur le fait que dans une rivalité de cette ampleur, arracher la victoire par tous les moyens est la seule chose qui compte. Revenant sur la manière dont son équipe a surmonté un test sérieux face à l’équipe à domicile, Marquinhos a expliqué via PSG TV : « C’est toujours un plaisir de gagner ici. Quand vous venez ici et que vous gagnez, c’est tellement bon, peu importe que ce soit serré ou non. Nous avons déjà eu des matches plus faciles ici, mais nous avons bien joué aujourd’hui.
« Nous avons aussi dû défendre, et même s’ils étaient avant-derniers avant ce match, c’est une bonne équipe qui nous a mis au défi sur le terrain. Nous avons réussi à surmonter nos problèmes pour gagner, et ça fait tellement de bien. Je suis vraiment heureux d’avoir gagné ici. Comme on le dit souvent, on ne joue pas Le Classique, on le gagne, que ce soit ici ou à domicile, et nous sommes vraiment heureux d’avoir remporté ce match.
« Quant à mon but, je crois que j’ai égalé le total de buts de Lucas Moura au club, non ? 46 buts, c’est un très beau total ! Nous savons à quel point il est difficile de marquer des buts, mais quand vous avez l’occasion d’aider l’équipe à gagner, c’est toujours bien, surtout ici à Marseille. »
Les poursuivants visent la tête du championnat
Cette victoire acquise de haute lutte réduit à cinq points le retard du PSG sur le leader du championnat, Monaco, avant l’interruption du calendrier national en raison de la trêve internationale. Les hommes d’Enrique retrouveront la compétition le 10 octobre avec la réception du promu Le Mans au Parc des Princes, en cherchant à remonter encore au classement. De son côté, Marseille, en pleine déroute et englué dans la zone de relégation, devra profiter de cette pause de trois semaines pour se ressaisir avant un déplacement crucial à Troyes dès le lendemain.
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