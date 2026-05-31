Luis Enrique et le PSG entrent au panthéon des légendes de la Ligue des champions ! Gagnants et perdants : l'« anti-football » de Mikel Arteta reçoit ce qu'il mérite après un drame aux tirs au but

D’un point de vue neutre, le fait qu’Arsenal ait ouvert le score – et si tôt – était la pire chose qui pouvait arriver à cette finale. Nous avons alors assisté à un exercice d’entraînement tendu et fastidieux, opposant « l’attaque à la défense ». Le scénario était prévisible : le PSG cherchait patiemment une ouverture face à la défense la mieux rodée d’Europe.
Comme l’a reconnu Rice après la rencontre, Arsenal n’a jamais eu l’intention de se livrer à un duel de titans avec les hommes de Luis Enrique : « Si nous étions sortis et avions joué comme ça… C’est exactement ce qu’ils veulent. C’est comme ça qu’ils marquent cinq ou six buts contre leurs adversaires. »
Il faut toutefois reconnaître qu’Arsenal aurait pratiqué un football ultra-pragmatique, quel que soit l’adversaire. C’est leur ADN : leurs matchs sont souvent pénibles à regarder, même dans les grands soirs. On les subit plus qu’on ne les savoure, donc il n’était guère surprenant de voir les Gunners tout faire pour frustrer et perturber le PSG, y compris en faisant soigner Raya dans le temps additionnel avant son habituel retour « miraculeux ».
Pourtant, aucune excuse ne justifie l’approche d’Arsenal. On parle sans doute de l’équipe la plus forte d’Europe, assemblée pour plus d’un milliard de livres sterling, et c’est tout ce qu’elle a pu montrer en finale de la Ligue des champions. Dès la 6^e minute, elle a joué comme une formation de division inférieure cherchant à créer la surprise, et cela aurait tourné au ridicule si le plan avait fonctionné.
Le symbole de leur approche ? Ils ont dilapidé une occasion d’ doubler la mise sur corner juste avant la mi-temps, tant ils ont tardé à le tirer.
Beaucoup de sympathie ira certes vers Arsenal, battu aux tirs au but après avoir traversé la compétition invaincu, et c’est légitime. Mais les puristes peuvent aussi se réjouir de voir le trophée revenir à l’équipe qui a voulu jouer au football plutôt qu’à celle qui a tenté de l’étouffer.