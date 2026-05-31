Luis Enrique et le PSG entrent au panthéon des légendes de la Ligue des champions ! Gagnants et perdants : l'« anti-football » de Mikel Arteta reçoit ce qu'il mérite après un drame aux tirs au but

Pendant une longue période, les hommes de Luis Enrique ont peiné à percer la solide défense d’Arsenal, où Gabriel Magalhaes et ses coéquipiers ont brillamment neutralisé l’une des meilleures attaques du moment.

Khvicha Kvaratskhelia a toutefois émergé en seconde période et, après que le Géorgien a été maladroitement bousculé dans la surface par Cristhian Mosquera à la 65^e minute, Ousmane Dembélé a transformé le penalty pour égaliser.

Le PSG aurait pu, voire dû, conclure dans le temps réglementaire : Kvaratskhelia a d’abord vu sa frappe repoussée sur le poteau par Myles Lewis-Skelly, avant que Bradley Barcola, lancé en profondeur, ne rate son contrôle puis son tir alors qu’il se présentait seul face au but dans les ultimes secondes.

Malgré plusieurs remplacements clés en prolongation, le PSG a démontré sa force mentale en convertissant tous ses tirs au but.

GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants de cette rencontre serrée et tendue à la Puskas Arena…