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PSG Arsenal W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Luis Enrique et le PSG entrent au panthéon des légendes de la Ligue des champions ! Gagnants et perdants : l'« anti-football » de Mikel Arteta reçoit ce qu'il mérite après un drame aux tirs au but

Winners & losers
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Arsenal
Luis Enrique
M. Arteta
Gabriel
Ousmane Dembélé
D. Rice
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Vitinha
K. Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain a encore frappé ! Le club, souvent raillé pour ses échecs en Ligue des champions, a cette fois montré son vrai visage en battant Arsenal 4-3 aux tirs au but, après un match nul 1-1 à Budapest, et en conservant ainsi légitimement son titre européen samedi. Contrairement à la démonstration face à l’Inter l’an dernier, le PSG a dû puiser dans ses réserves pour dominer des Gunners, qui, sans surprise, se sont avérés un adversaire coriace après avoir ouvert le score dès l’entame grâce à Kai Havertz, suite à un rebond favorable.

Pendant une longue période, les hommes de Luis Enrique ont peiné à percer la solide défense d’Arsenal, où Gabriel Magalhaes et ses coéquipiers ont brillamment neutralisé l’une des meilleures attaques du moment.

Khvicha Kvaratskhelia a toutefois émergé en seconde période et, après que le Géorgien a été maladroitement bousculé dans la surface par Cristhian Mosquera à la 65^e minute, Ousmane Dembélé a transformé le penalty pour égaliser.

Le PSG aurait pu, voire dû, conclure dans le temps réglementaire : Kvaratskhelia a d’abord vu sa frappe repoussée sur le poteau par Myles Lewis-Skelly, avant que Bradley Barcola, lancé en profondeur, ne rate son contrôle puis son tir alors qu’il se présentait seul face au but dans les ultimes secondes.

Malgré plusieurs remplacements clés en prolongation, le PSG a démontré sa force mentale en convertissant tous ses tirs au but.

GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants de cette rencontre serrée et tendue à la Puskas Arena…

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Luis Enrique

    Lors de l’analyse d’après-match diffusée sur TNT Sports, l’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard a admis être à court de superlatifs pour décrire Luis Enrique, et on le comprend.

    L’ancien mentor du FC Barcelone est aussi l’une des figures les plus attachantes du ballon rond : humble et pourtant débordant de passion, il éclaire chaque conférence de presse par un discours inspirant sur le jeu et sur la vie.

    Il n’est donc guère surprenant que ses joueurs se donnent à fond pour lui, même si cet engagement total demeure un exploit remarquable pour un club souvent critiqué pour son style jugé spectaculaire mais creux.

    Après avoir soulevé sa troisième Coupe d’Europe (seul Carlo Ancelotti en compte davantage), l’entraîneur a écarté d’un geste l’étiquette de « légende » que certains lui collent déjà au front, mais, en toute honnêteté, nous peinons à trouver un terme plus adapté.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    FLOP : Gabriel Magalhaes

    Lorsque Gabriel a expédié le ballon au-dessus de la barre transversale, offrant ainsi le trophée au PSG, l’ensemble des joueurs s’est rué vers son camp pour célébrer la victoire avec le gardien Matvey Safonov devant leurs supporters. Tous, sauf un.

    Marquinhos s’est immédiatement dirigé vers son compatriote brésilien pour le prendre dans ses bras. Gabriel avait été immense durant les 120 minutes et, sans ses multiples interventions, le match n’aurait même pas atteint la séance de tirs au but.

    Si les Gunners avaient gagné la séance de tirs au but, le défenseur central aurait sans doute été désigné homme du match. Une maigre consolation pour Gabriel, auteur d’un moment « John Terry » dont il mettra du temps à se remettre.

    Marquinhos, qui a lui-même connu la déception d’une finale perdue en C1 avant d’en remporter deux, lui a sûrement rappelé que les plus grands joueurs se relèvent des défaites les plus douloureuses. Et Gabriel possède sans aucun doute la résilience nécessaire pour y parvenir.


  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : la dynastie du PSG

    Lorsque le PSG a ébloui le monde entier en démantelant l'Inter lors de la finale la plus déséquilibrée de l'histoire de la Coupe d'Europe, nous avions plaisanté en disant que leur deuxième titre ne mettrait sans doute pas autant de temps à arriver que le premier. On soupçonnait en effet que cette jeune équipe passionnante ne ferait que s'améliorer avec l'âge – et c'est exactement ce qui s'est passé.

    Le club parisien a mûri, appris à remporter des matchs de plusieurs manières et, même quand son redoutable trio offensif a été moins en vue à Budapest, il a su s’imposer : la marque des grands champions.

    Le statut du PSG parmi les plus grandes équipes de l’histoire du football club est désormais incontestable. Il est le premier club depuis le Real Madrid à remporter deux Ligue des champions consécutives, et seulement le troisième à réaliser le doublé championnat-Coupe d’Europe deux saisons de suite.

    Et ce n’est peut-être pas fini : le groupe aligné contre Arsenal affichait une moyenne d’âge de 24 ans, la troisième plus jeune de l’histoire de la C1. Autre point clé, malgré les rumeurs envoyant Luis Enrique en Premier League cet été, l’entraîneur parle déjà de renforcer son effectif, une perspective inquiétante pour tous ceux qui prétendent au trône parisien.

    Les Parisiens ont rejoint samedi le panthéon des géants du football ; ils ont désormais l'occasion d'en devenir les maîtres.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Perdant : Le milieu de terrain d’Arsenal

    Puisque la finale s’est jouée aux tirs au but, il serait exagéré d’affirmer que le milieu de terrain du PSG a fait gagner l’équipe. Toutefois, l’une des principales raisons de la défaite d’Arsenal réside dans l’incapacité flagrante de son propre milieu à conserver la possession après avoir ouvert le score 1-0 dès le début du match.

    Impossible toutefois de reprocher à Declan Rice, Myles Lewis-Skelly ou Martin Ødegaard de ne pas s’être battus. Infatigable, Rice a passé la rencontre à pourchasser les joueurs parisiens et a même réussi à récupérer quelques ballons. Lewis-Skelly a, lui, parfaitement géré la pression de l’événement et signé une intervention décisive pour empêcher Kvaratskhelia de donner l’avantage au PSG.

    Cependant, aucun des deux n’a brillé en phase offensive : Lewis-Skelly n’a réussi que douze passes en 90 minutes, tandis que le gardien David Raya (28) est le seul Gunner à avoir perdu le ballon plus souvent que Rice (15 fois).

    Odegaard, encore une fois discret face à un adversaire de haut niveau, n’a guère aidé, transformant l’affrontement au milieu en un trois contre deux défavorable. Martin Zubimendi, censé apporter son soutien et sa justesse dans la possession, est apparu émoussé depuis plusieurs mois et a dû se contenter d’un rôle de remplaçant ; autant dire que Mikel Arteta aura des choix cruciaux à faire cet été.

    On a souvent vanté la profondeur de l’effectif des Gunners, qui les a sans doute aidés à remporter la guerre d’usure que fut la Premier League. Cependant, après avoir atteint seulement 24,7 % de possession à Budapest (le plus bas jamais enregistré en finale de Ligue des champions), il est clair qu’ils devront ajouter plus de qualité au milieu de terrain s’ils veulent, un jour, conquérir l’Europe.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Harry Kane

    La Ligue des champions est souvent décisive dans le choix du Ballon d’Or, mais cela pourrait ne pas être le cas cette année. Rice n’a pas aidé sa cause, et si Kvaratskhelia a été le grand animateur du tournoi, obtenant le penalty qui a permis au PSG d’égaliser, le Géorgien n’était pas à son meilleur niveau à la Puskas Arena, peut-être à cause d’une profonde entaille à la jambe.

    Même s’il a transformé son penalty avec sang-froid, Dembélé, encore gêné par ses ischio-jambiers, ne paraissait pas à 100 % de sa forme.

    Vitinha, désigné homme du match, voit logiquement ses chances augmenter, mais la donne reste ouverte à la veille de la Coupe du monde. Une aubaine pour le Portugais, Rice et les autres prétendants : Lamine Yamal, Luis Díaz, Michael Olise, ainsi que l’actuel favori, Harry Kane.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    PERDANT : L’anti-football d’Arteta

    D’un point de vue neutre, le fait qu’Arsenal ait ouvert le score – et si tôt – était la pire chose qui pouvait arriver à cette finale. Nous avons alors assisté à un exercice d’entraînement tendu et fastidieux, opposant « l’attaque à la défense ». Le scénario était prévisible : le PSG cherchait patiemment une ouverture face à la défense la mieux rodée d’Europe.

    Comme l’a reconnu Rice après la rencontre, Arsenal n’a jamais eu l’intention de se livrer à un duel de titans avec les hommes de Luis Enrique : « Si nous étions sortis et avions joué comme ça… C’est exactement ce qu’ils veulent. C’est comme ça qu’ils marquent cinq ou six buts contre leurs adversaires. »

    Il faut toutefois reconnaître qu’Arsenal aurait pratiqué un football ultra-pragmatique, quel que soit l’adversaire. C’est leur ADN : leurs matchs sont souvent pénibles à regarder, même dans les grands soirs. On les subit plus qu’on ne les savoure, donc il n’était guère surprenant de voir les Gunners tout faire pour frustrer et perturber le PSG, y compris en faisant soigner Raya dans le temps additionnel avant son habituel retour « miraculeux ».

    Pourtant, aucune excuse ne justifie l’approche d’Arsenal. On parle sans doute de l’équipe la plus forte d’Europe, assemblée pour plus d’un milliard de livres sterling, et c’est tout ce qu’elle a pu montrer en finale de la Ligue des champions. Dès la 6^e minute, elle a joué comme une formation de division inférieure cherchant à créer la surprise, et cela aurait tourné au ridicule si le plan avait fonctionné.

    Le symbole de leur approche ? Ils ont dilapidé une occasion d’ doubler la mise sur corner juste avant la mi-temps, tant ils ont tardé à le tirer.

    Beaucoup de sympathie ira certes vers Arsenal, battu aux tirs au but après avoir traversé la compétition invaincu, et c’est légitime. Mais les puristes peuvent aussi se réjouir de voir le trophée revenir à l’équipe qui a voulu jouer au football plutôt qu’à celle qui a tenté de l’étouffer.