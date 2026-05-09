Getty Images Sport
Traduit par
Luis Enrique esquive une question sur la tactique sournoise du PSG destinée à neutraliser Michael Olise lors de la victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich
Le secret des ballons sortis
Lors d’un match décisif qui a vu le PSG se qualifier pour la finale, les observateurs ont été déconcertés par les relances de Safonov. Plutôt que de chercher un coéquipier, le gardien visait fréquemment la ligne de touche. Selon des informations récentes, ces longs ballons joués par le gardien russe hors des limites du terrain faisaient en réalité partie d’un plan sophistiqué visant à étouffer les transitions offensives de Vincent Kompany.
En envoyant volontairement le ballon dans les tribunes, à une dizaine de mètres derrière la ligne médiane, le gardien contraignait le Bayern à une remise en jeu statique. Ce choix tactique neutralisait l’espace habituellement exploité par les attaquants bavarois lors des relances traditionnelles et réinitialisait le bloc défensif parisien, qui pouvait alors repartir immédiatement au pressing.
- Getty Images Sport
Luis Enrique garde le mystère sur les détails
Interrogé sur cette méthode inhabituelle, l'entraîneur espagnol a refusé de dévoiler ses innovations tactiques. « L'essentiel, c'est que tous les supporters veulent voir le PSG gagner. Ils ne se soucient pas de la manière dont on joue. Ils aiment notre style et, après chaque match, nous analysons les détails. Mais je ne compte pas offrir des informations à l'adversaire », a déclaré Enrique aux journalistes.
L’ancien mentor du FC Barcelone garde ainsi ses cartes proches de sa poitrine alors que le club vise un deuxième sacre continental. Il a rappelé que l’essentiel était la victoire, indépendamment de l’esthétique de certaines actions individuelles. « Nous cherchons la meilleure façon de gagner les matchs. J’ai revu la rencontre, je suis très fier de ce que nous avons fait. Nous avons cherché à gagner, nous avons tout fait pour gagner, c’était l’essentiel. Les détails, c’est joli pour les journalistes, mais ça ne m’intéresse pas », a-t-il conclu.
Neutraliser la menace Michael Olise
L'une des principales bénéficiaires de cette tactique « sournoise » a été la défense du PSG, chargée de contenir l'un des ailiers les plus en forme d'Europe. Après son but à l’aller, le PSG a coupé le rythme du retour en renvoyant systématiquement le ballon vers son côté. Privé d’espaces verticaux, l’ailleur français – muet au score lors du match retour – s’est retrouvé enfermé dans des zones encombrées.
- Getty Images Sport
Tous les regards sont désormais tournés vers la finale de la Ligue des champions.
Le PSG s'apprête à affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions à Budapest, l'histoire est en jeu. Le club parisien peut ainsi devenir la deuxième formation de l’ère moderne à conserver son trophée continental, après le Real Madrid, triple lauréat entre 2016 et 2018. En préparation pour ce rendez-vous majeur en Hongrie, les champions de France ambitionnent d’intégrer ce cercle très fermé et d’asseoir leur hégémonie sur le Vieux Continent.