Luis Enrique esquive une question sur la tactique sournoise du PSG destinée à neutraliser Michael Olise lors de la victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich

Lors d’un match décisif qui a vu le PSG se qualifier pour la finale, les observateurs ont été déconcertés par les relances de Safonov. Plutôt que de chercher un coéquipier, le gardien visait fréquemment la ligne de touche. Selon des informations récentes, ces longs ballons joués par le gardien russe hors des limites du terrain faisaient en réalité partie d’un plan sophistiqué visant à étouffer les transitions offensives de Vincent Kompany.

En envoyant volontairement le ballon dans les tribunes, à une dizaine de mètres derrière la ligne médiane, le gardien contraignait le Bayern à une remise en jeu statique. Ce choix tactique neutralisait l’espace habituellement exploité par les attaquants bavarois lors des relances traditionnelles et réinitialisait le bloc défensif parisien, qui pouvait alors repartir immédiatement au pressing.