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Luis Enrique devrait rejeter l'offre de Manchester United visant à remplacer Michael Carrick, l'entraîneur du PSG s'apprêtant à signer un nouveau contrat en France
La course au poste de directeur
La quête de Manchester United pour trouver un successeur définitif au poste d'entraîneur s'est heurtée à un obstacle majeur, Enrique s'apprêtant à consacrer son avenir au PSG. Selon le journal *The i*, l'ancien entraîneur du FC Barcelone était une cible prioritaire pour les responsables de Manchester United, Omar Berrada et Jason Wilcox, mais le technicien de 55 ans devrait désormais prolonger son séjour à Paris au-delà de 2027. Cette évolution s'inscrit dans une tendance qui voit Manchester United passer à côté de cibles de premier plan, Thomas Tuchel et Carlo Ancelotti semblant eux aussi hors de portée. En conséquence, le copropriétaire Ineos penche de plus en plus pour offrir un contrat permanent à Carrick, à condition qu'il assure la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions.
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La stabilité plutôt que la spéculation
Si l'intérêt de Manchester United pour Enrique est bien réel, des sources parisiennes indiquent que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a joué un rôle déterminant pour s'assurer la loyauté de l'Espagnol, alors qu'il cherche à laisser une empreinte durable au Parc des Princes. La récente acquisition du jeune prodige espagnol Dro Fernandez est considérée comme une « prime » visant à prouver l'engagement du club envers le projet d'Enrique et à s'assurer qu'il reste aux commandes dans un avenir proche. Bien que l'ancien entraîneur du FC Barcelone nourrisse l'ambition d'entraîner un jour en Premier League, il estimerait avoir tout le temps nécessaire pour réaliser ces aspirations tout en poursuivant son travail en France.
Le casse-tête Carrick
Le fait de miser davantage sur Carrick marque un changement stratégique majeur pour le département sportif dirigé par Ineos. Initialement considéré comme une solution temporaire, Carrick a su gagner suffisamment l'estime de la direction pour se voir accorder une chance plus longue d'opérer des changements durables, à condition que les résultats positifs se maintiennent. Le club a officiellement insisté sur le fait qu'aucun contact officiel n'avait encore été établi avec des candidats externes, craignant que de telles démarches ne provoquent une « perturbation inutile » à un moment où l'équipe affiche de bons résultats. La décision d'Enrique de rester au PSG lui permet de poursuivre sa quête d'un titre en Ligue des champions avec un effectif qui reflète de plus en plus sa vision.
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Une finale de saison à suspense
Le reste de la saison s'annonce comme une véritable épreuve de feu pour Carrick, qui devra probablement terminer parmi les quatre premiers pour s'assurer un poste définitif à Old Trafford. Les Red Devils n'ont perdu qu'un seul match et en ont remporté sept sur les dix disputés depuis qu'il a pris les rênes.
Par ailleurs, l'annonce attendue par le PSG concernant la prolongation du contrat d'Enrique écartera de fait l'Espagnol du marché estival, laissant à United un choix de remplaçants de haut niveau de plus en plus restreint s'ils ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs.