Luis Enrique devrait rejeter l'offre de Manchester United visant à remplacer Michael Carrick, l'entraîneur du PSG s'apprêtant à signer un nouveau contrat en France

Le reste de la saison s'annonce comme une véritable épreuve de feu pour Carrick, qui devra probablement terminer parmi les quatre premiers pour s'assurer un poste définitif à Old Trafford. Les Red Devils n'ont perdu qu'un seul match et en ont remporté sept sur les dix disputés depuis qu'il a pris les rênes.

Par ailleurs, l'annonce attendue par le PSG concernant la prolongation du contrat d'Enrique écartera de fait l'Espagnol du marché estival, laissant à United un choix de remplaçants de haut niveau de plus en plus restreint s'ils ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs.