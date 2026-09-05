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Donny Afroni

Traduit par

Luis Enrique déplore la malchance du PSG alors qu’une surprenante défaite contre Monaco gâche la fête de la prolongation de contrat

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Monaco
Ligue 1

Luis Enrique cherchait des réponses après la surprenante défaite 2-1 du Paris Saint-Germain à domicile contre Monaco, vendredi soir. Ce résultat a éclipsé l’ambiance de fête au Parc des Princes après l’annonce par le club d’une importante prolongation de contrat pour son entraîneur principal.

  • Une soirée douce-amère pour Enrique

    Avant le coup d'envoi, le club a officiellement confirmé qu'Enrique avait accepté une prolongation de contrat de trois ans qui le maintiendra au club jusqu'en 2030. Après avoir déjà remporté trois titres de Ligue 1 et deux trophées consécutifs en Ligue des champions durant son mandat, l'Espagnol est largement considéré comme une légende vivante du Parc des Princes. Les festivités ont encore été renforcées par la nouvelle selon laquelle le club avait sécurisé l'avenir de plusieurs éléments clés de l'effectif aux côtés de son entraîneur.

    Cependant, l'ambiance s'est rapidement assombrie une fois le match lancé sur le terrain. Malgré l'atmosphère festive d'avant-match, le PSG a subi une défaite frustrante face à une équipe de Monaco résiliente. Cette défaite marque un début historiquement mauvais pour l'ère qatarie du club, laissant le champion en titre sans victoire après trois journées de Ligue 1. Le contraste était saisissant avec les performances dominantes auxquelles les supporters se sont habitués, notamment au vu de l'écrasante supériorité statistique parisienne tout au long des quatre-vingt-dix minutes.

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    Des statistiques inexplicables hantent Paris

    Statistiquement, le match a été à sens unique, tout en débouchant d'une manière ou d'une autre sur une victoire à l'extérieur. Le PSG a enregistré un impressionnant total de 23 tirs, contre seulement quatre pour Monaco, sans pour autant parvenir à convertir sa domination en buts. Les visiteurs se sont montrés cliniques, inscrivant deux buts sur leurs deux seuls tirs cadrés. Luis Enrique affichait visiblement sa frustration face à ce résultat, en s'appuyant sur les statistiques sous-jacentes comme preuve de la supériorité de son équipe.

    S'exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, l'Espagnol a fait part de son incompréhension quant à la manière dont le match lui a échappé. « C’est ce que je dis toujours, c’est le pire moment pour les entraîneurs, mais j’assume ma responsabilité en tant qu’entraîneur. Je suis content de ce que j’ai vu. Il est clair que c’est le début de la saison et que nous ne sommes pas à notre meilleur niveau. J’ai vu beaucoup de choses positives ; pour moi, aujourd’hui, nous méritions la victoire. Mais c’est le football, c’est un sport merveilleux », a-t-il déclaré.

  • La réussite et le réalisme devant le but

    La défaite a été rendue encore plus amère par la performance du gardien adverse. Lukas Hradecky était dans une forme étincelante, enchaînant les arrêts qui lui ont valu le trophée d’homme du match. Enrique n’a pas tardé à saluer l’international finlandais, reconnaissant que le portier vétéran était la principale raison pour laquelle le PSG n’a pas réussi à se construire un score élevé. Pour Paris, les problèmes habituels de vulnérabilité défensive dans les un-contre-un et le manque de réalisme ont refait surface.

    Poursuivant son analyse du match, Enrique a insisté sur l’idée que la chance avait joué un rôle décisif. « Le football est parfois inexplicable, et il faut l’accepter. Si vous n’avez pas de chance, vous faites match nul. Chaque année, j’ai des matches comme celui-là ; ce soir en était un. Je veux souligner l’état d’esprit des joueurs. Nous sommes là ; ce championnat va être passionnant. Nous manquons de réussite en ce moment, mais nous devons préparer l’avenir », a-t-il expliqué.

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    La pression monte en Ligue des champions

    Si Enrique ne risque pas sa place, le début lent de la saison sur la scène nationale offre un contexte difficile avant leur prochaine campagne européenne. Le club s’apprête à lancer la défense de son titre en Ligue des champions mercredi prochain face au Slovan Bratislava, et la pression monte pour décrocher une victoire convaincante. Enrique doit désormais trouver le moyen de transformer la domination statistique de son équipe en points concrets avant que la frustration des supporters ne dépasse le simple stade de la déception.

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