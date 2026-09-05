Avant le coup d'envoi, le club a officiellement confirmé qu'Enrique avait accepté une prolongation de contrat de trois ans qui le maintiendra au club jusqu'en 2030. Après avoir déjà remporté trois titres de Ligue 1 et deux trophées consécutifs en Ligue des champions durant son mandat, l'Espagnol est largement considéré comme une légende vivante du Parc des Princes. Les festivités ont encore été renforcées par la nouvelle selon laquelle le club avait sécurisé l'avenir de plusieurs éléments clés de l'effectif aux côtés de son entraîneur.

Cependant, l'ambiance s'est rapidement assombrie une fois le match lancé sur le terrain. Malgré l'atmosphère festive d'avant-match, le PSG a subi une défaite frustrante face à une équipe de Monaco résiliente. Cette défaite marque un début historiquement mauvais pour l'ère qatarie du club, laissant le champion en titre sans victoire après trois journées de Ligue 1. Le contraste était saisissant avec les performances dominantes auxquelles les supporters se sont habitués, notamment au vu de l'écrasante supériorité statistique parisienne tout au long des quatre-vingt-dix minutes.