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Luis Enrique « bloque » Netflix alors que le chaos s'empare du documentaire sur le PSG suite aux inquiétudes concernant Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi
Des différends rédactionnels bloquent la production
Bien qu’il ait reçu un feu vert initial il y a deux ans pour retracer le parcours du PSG vers la gloire en Ligue des champions, ce projet immersif de Netflix est au point mort en raison d’importantes tensions internes au Parc des Princes. Alors que le président du club, Nasser Al-Khelaifi, reste un fervent défenseur du potentiel marketing mondial de ce documentaire, d’autres dirigeants craignent que la présence des caméras ne perturbe le fonctionnement quotidien de l’équipe. Selon des informations de L’Équipe, la production serait dans l’impasse, le staff technique s’inquiétant de plus en plus de voir des dynamiques internes sensibles exposées au grand public.
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Enrique craint un état d'esprit « fragile »
Enrique n'est pas étranger à l'autopromotion, puisqu'il a déjà produit sa propre série documentaire révélatrice par le passé. Bien qu'il soit lui-même à l'aise devant les caméras, il estime pouvoir supporter une telle pression, contrairement à son équipe, car il juge « compliqué de gagner avec un documentaire qui plonge dans la vie des joueurs pour mettre en lumière des problèmes et des enjeux cruciaux », selon l'analyse du producteur publiée dans L'Équipe. Le producteur a ajouté : « Il ne voulait pas que cela leur cause des soucis supplémentaires, ni mettre davantage de pression sur des joueurs comme Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi ou Bradley Barcola, alors que le Paris Saint-Germain tente de remporter son deuxième titre européen consécutif. »
Une libération d'office en vue ?
La tension qui règne au Parc des Princes met en évidence un conflit croissant entre la volonté de l'entraîneur de préserver la confidentialité de ses entraînements et les obligations à long terme du club envers ses partenaires médiatiques internationaux. Alors que le staff technique reste fermement opposé au format « caméra cachée », la direction du club soutient que la réalisation d'objectifs spécifiques rendrait la diffusion d'images des coulisses absolument indispensable. Au final, remporter un deuxième titre européen consécutif devrait déboucher sur un scénario où la diffusion d’un documentaire exceptionnel deviendrait à la fois obligatoire et inévitable, sur Netflix ou ailleurs.
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Dernier obstacle avant la gloire continentale
L'issue de cette impasse autour du documentaire reste inextricablement liée à la finale de la Ligue des champions du 30 mai, où une victoire historique rendrait inévitable la sortie du film. Si les Parisiens parviennent à défendre leur titre, le club devrait passer outre les dernières objections de l'entraîneur pour finaliser une production définitive des coulisses du club en vue d'une distribution mondiale. Mais avant cela, ils doivent d'abord venir à bout de Liverpool en quarts de finale, puis battre soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich pour décrocher leur place en finale.