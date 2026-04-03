Enrique n'est pas étranger à l'autopromotion, puisqu'il a déjà produit sa propre série documentaire révélatrice par le passé. Bien qu'il soit lui-même à l'aise devant les caméras, il estime pouvoir supporter une telle pression, contrairement à son équipe, car il juge « compliqué de gagner avec un documentaire qui plonge dans la vie des joueurs pour mettre en lumière des problèmes et des enjeux cruciaux », selon l'analyse du producteur publiée dans L'Équipe. Le producteur a ajouté : « Il ne voulait pas que cela leur cause des soucis supplémentaires, ni mettre davantage de pression sur des joueurs comme Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi ou Bradley Barcola, alors que le Paris Saint-Germain tente de remporter son deuxième titre européen consécutif. »