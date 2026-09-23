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Luis Diaz voit son coéquipier « magnifique » au Bayern Munich, Harry Kane, remporter le Ballon d'Or après une saison sensationnelle à 73 buts
L’ailier colombien salue l’attaquant redoutable
Diaz a publiquement désigné Kane comme son principal candidat pour remporter le prestigieux Ballon d'Or 2026. L'ailier colombien a admis que le réalisme impitoyable de l'attaquant anglais est encore plus impressionnant lorsqu'on le constate de ses propres yeux chaque jour à l'entraînement. Partager le vestiaire en Bavière a offert à Diaz une nouvelle perspective, après l'avoir auparavant affronté comme adversaire en Premier League.
- Eibner
Diaz séduit par une mentalité d’élite
L’admiration de l’ailier découle du rendement extraordinaire de Kane, auteur de 73 buts et passes décisives cumulés avec le Bayern et l’Angleterre au cours de la saison 2025-2026, tout en aidant son club à rafler les trois titres nationaux en Allemagne.
Reconnaissant l’éthique de travail inlassable de l’attaquant, Diaz a déclaré à ESPN : « Je savais déjà qu’il marquait énormément de buts, mais le côtoyer chaque jour, voir ce qu’il fait à l’entraînement et observer sa mentalité, je pense que cela m’a encore plus ébloui. »
Invité à résumer la qualité globale du capitaine de l’Angleterre, l’ancien attaquant de Liverpool a ajouté : « Brutal, je ne sais pas, magnifique. Pour moi, il n’y a pas de description. Parfois, je ne trouve pas le mot parfait pour le décrire. »
À propos des chances de son coéquipier de remporter le Ballon d’Or à Londres, Diaz a déclaré : « Pour moi, il est le candidat numéro un pour le gagner. J’espère qu’il pourra y parvenir. »
La fierté personnelle suit une récolte historique
Décrocher une place dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or de cette année représente également une étape personnelle importante pour Diaz. Revenant sur sa présence aux côtés de l'élite mondiale, Diaz a déclaré : « Pour moi, c'est un bonus, parce que peu de joueurs ont l'opportunité d'être nommés. Cela me remplit de fierté de savoir que je fais partie de cette liste. »
Considérant cette reconnaissance comme une validation directe de son dévouement sans relâche, l'attaquant a conclu : « On se fixe des objectifs, et parfois on n'imagine pas aller aussi loin, mais quand des choses comme ça vous arrivent, cela vous rend heureux. »
- getty
Le gala de Londres approche pour les favoris
La cérémonie du Ballon d'Or 2026 aura lieu à Londres le 26 octobre. Le gala de cette année marque la huitième nomination de l'illustre carrière de Kane sur la scène mondiale. Le capitaine de l'Angleterre disputera directement cette distinction face à ses collègues internationaux Jude Bellingham et Declan Rice.
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