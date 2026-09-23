L’admiration de l’ailier découle du rendement extraordinaire de Kane, auteur de 73 buts et passes décisives cumulés avec le Bayern et l’Angleterre au cours de la saison 2025-2026, tout en aidant son club à rafler les trois titres nationaux en Allemagne.

Reconnaissant l’éthique de travail inlassable de l’attaquant, Diaz a déclaré à ESPN : « Je savais déjà qu’il marquait énormément de buts, mais le côtoyer chaque jour, voir ce qu’il fait à l’entraînement et observer sa mentalité, je pense que cela m’a encore plus ébloui. »

Invité à résumer la qualité globale du capitaine de l’Angleterre, l’ancien attaquant de Liverpool a ajouté : « Brutal, je ne sais pas, magnifique. Pour moi, il n’y a pas de description. Parfois, je ne trouve pas le mot parfait pour le décrire. »

À propos des chances de son coéquipier de remporter le Ballon d’Or à Londres, Diaz a déclaré : « Pour moi, il est le candidat numéro un pour le gagner. J’espère qu’il pourra y parvenir. »