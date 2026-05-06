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Luis Diaz Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

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Luis Díaz, prochain Ballon d’Or ? La recrue européenne de l’année possède le palmarès et les épaules pour guider le Bayern Munich vers un nouveau sacre en Ligue des champions, puis propulser la Colombie au plus haut niveau de la Coupe du monde

Opinion
Bayern Munich
L. Diaz
Ligue des Champions
Bundesliga
Colombie
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

En Bundesliga, à la 44^e minute de la rencontre entre le Bayern Munich et St. Pauli le 29 novembre, Luis Diaz s’est retrouvé étendu dans la surface de réparation. Malgré sa perte d’équilibre, l’ailier a conservé le contrôle du ballon et l’a fait rebondir au sol avant de le servir à Joshua Kimmich, qui a marqué. Un geste technique d’exception, mais l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, n’a pas été le moins du monde surpris.

Trois semaines plus tôt, lors d’un match nul 2-2 contre l’Union Berlin, Diaz avait maintenu en jeu une passe trop longue d’un tacle glissé, puis s’était immédiatement relevé pour expédier une frappe puissante dans les filets depuis un angle très fermé. Kompany s’était donc déjà familiarisé avec l’imprévisibilité du Colombien.

« Lucho possède une créativité chaotique », s’enthousiasmait le grand Belge. « Il est toujours capable de créer quelque chose dans le désordre.

En tant que défenseur, j’ai toujours trouvé difficile de jouer contre ce genre de joueurs, car on ne sait jamais si c’est nous qui contrôlons le ballon ou lui. Il a gardé la tête haute alors qu’il était au sol et a fait une superbe passe. Il a fait exactement le même geste à l’entraînement hier. C’est tout simplement l’une de ses qualités. »

Cette capacité à créer de rien explique en partie pourquoi Liverpool envisageait de le céder l’été dernier, mais le voilà aujourd’hui en lice pour le Ballon d’Or.

  • FC Bayern München Present New Signing Luis DiazGetty Images Sport

    La bonne affaire du Bayern

    Invité sur TNT Sports pour évoquer les possibles successeurs de Mohamed Salah à Liverpool, Steven Gerrard a placé Michael Olise en tête de sa short-list. Avant de lancer, malicieux : « Au fait, je ne dirais pas non à un retour de Diaz non plus ! »

    Malheureusement pour Liverpool, le club a encore moins de chances de faire revenir Diaz que de conclure un accord avec le Bayern Munich pour Olise. Comme beaucoup semblent l’avoir oublié au milieu de toutes les spéculations autour du transfert de Diaz ces derniers jours, semaines et mois, l’ailier gauche voulait quitter Liverpool. Les négociations sur son salaire n’avaient pas abouti (un choix contestable a posteriori), et la nécessité de financer d’autres arrivées l’été dernier a précipité son départ dès que le Bayern a accepté la somme réclamée par Liverpool.

    Comme l’avait souligné Arne Slot dès son arrivée, des sacrifices étaient inévitables, et Liverpool a estimé, avec le recul, que 75 millions d’euros (66 millions de livres, 88 millions de dollars) constituaient une somme raisonnable pour un attaquant de 28 ans. Reste que, alors que les recrues onéreuses des Reds n’ont pas encore justifié leur prix (Alexander Isak est souvent blessé, Florian Wirtz semble en difficulté et Hugo Ekitike, victime d’une rupture du tendon d’Achille, voit son avenir incertain), Diaz s’est révélé être une bonne affaire pour le Bayern.

    « Lucho apporte beaucoup à l’équipe », a souligné Kompany après avoir vu Diaz déstabiliser l’Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Il sait dribbler, créer des occasions, conclure et possède un excellent mental. On ne peut que féliciter le club d’avoir recruté un tel joueur. »

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  • « Un ajustement parfait »

    Cependant, un aspect souvent négligé du transfert de Diaz au Bayern Munich est qu’il n’était pas la priorité absolue du club bavarois. Bradley Barcola, Nico Williams et Rafael Leao occupaient en effet les premières places sur la short-list des dirigeants munichois.

    Une fois ces options écartées, le club bavarois s’est tourné vers Diaz. Pressé de remplacer Leroy Sané et Kingsley Coman, le Bayern s’est montré prêt à tout pour finaliser ce transfert.

    Si le coût du transfert et le salaire de l’ancien Portiste (14 millions d’euros bruts) ont fait tiquer à Munich, Max Eberl a campé sur sa position : le Bayern savait ce qu’il faisait.

    « Nous étions convaincus que Luis serait le choix idéal », a déclaré le directeur sportif, « non seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour son attitude et son intensité. » Et il n’a pas fallu longtemps à Diaz pour justifier la confiance considérable que le Bayern avait placée en ses qualités.

  • FC Bayern München Training SessionGetty Images Sport

    Donner l’exemple sur le terrain

    Kompany a révélé que Diaz s’était présenté à son premier jour d’entraînement au Bayern en meilleure forme physique et mentale que n’importe quel autre joueur d’un effectif encore marqué par les séquelles de la Coupe du monde des clubs. Diaz a littéralement pris un bon départ, dans tous les sens du terme.

    L’attaquant polyvalent a d’ailleurs ouvert son compteur dès sa première sortie, lors de la victoire 2-1 contre Stuttgart en Supercoupe Franz-Beckenbauer, avant de confirmer en inscrivant un but lors de chacun de ses trois premiers matchs de Bundesliga. Mais ce qui a vraiment frappé l’icône du Bayern Philipp Lahm, c’est l’intensité du travail défensif de Diaz, le nouveau venu imposant immédiatement un niveau de pressing que ses coéquipiers ont dû suivre.

    « Ce qui rend Diaz spécial, c’est qu’il est aussi un travailleur », a déclaré l’ancien international allemand à l’AFP. « Vous avez de brillants footballeurs dans vos rangs, ce qui est toujours important. Mais il faut aussi travailler. C’est ce qui le distingue de manière incroyable. Il travaille dans les deux sens : vers l’avant, mais aussi en défense. »

  • « Machine » Surnom évocateur pour un joueur ou un entraîneur dont la rigueur tactique et l’efficacité sur le terrain évoquent une mécanique bien huilée.

    En vérité, Kompany ne pouvait espérer meilleur renfort pour son attaque. L’entraîneur avait toujours affirmé vouloir créer « une équipe aussi puissante qu’un ouragan : soudée, connectée, solidaire et qui prend du plaisir à jouer. Il faut avoir la soif de la victoire, qu’on gagne, qu’on perde ou qu’on fasse match nul, que le soleil brille, qu’il pleuve ou qu’il neige. »

    Diaz incarne précisément ce tourbillon : une force de la nature sur le terrain et un personnage solaire en dehors, qui va terriblement manquer à Slot puisqu’il se présentait toujours à l’entraînement avec le sourire, quel que soit le temps.

    « Il possède une énergie incroyable », déclara Kompany après le triplé et les deux penalties obtenus par Diaz lors de la victoire 5-1 contre Hoffenheim en février. « Il y a parfois des moments difficiles, mais il affiche la même intensité à l’entraînement le lundi. Cela nous a énormément aidés cette saison. Lucho est une machine. »

  • Un joueur de haut niveau

    Diaz a déjà marqué plus de buts en championnat cette saison qu’à tout autre moment de sa carrière. Évoluant au sein de la puissance dominante du football allemand, il a élevé son niveau de jeu depuis son arrivée à Munich, comme l’attestent ses sept réalisations lors de ses neuf dernières sorties en Ligue des champions.

    Depuis son arrivée à Munich, l’international espagnol a encore élevé son niveau de jeu, comme l’attestent ses sept buts lors de ses neuf dernières sorties en Ligue des champions. À la veille du match retour des demi-finales, mercredi à l’Allianz Arena, il apparaît comme la principale menace pour les ambitions du Paris Saint-Germain, déterminé à conserver son titre continental.

    Après avoir contribué à éliminer le Real Madrid en quarts, il aborde le retour face au PSG avec une confiance renforcée. Auteur de trois buts en deux matches contre les Parisiens cette saison, il sait qu’il peut encore frapper. Son bijou de la semaine dernière au Parc des Princes, dans un match à neuf buts, a maintenu la qualification en équilibre et prouvé, s’il en était encore besoin, que Diaz est un homme de grands rendez-vous.

  • Candidat au Ballon d’Or

    Malgré le buzz mérité autour du Ballon d’Or qui entoure Harry Kane et Michael Olise, Diaz pourrait s’imposer comme le principal candidat du Bayern en cas de victoire en Ligue des champions, lui qui livre des exploits individuels au moment où l’équipe en a le plus besoin.

    Certes, Kane et Olise peuvent aller loin lors de la Coupe du monde, l’Angleterre et la France faisant partie des favorites. Toutefois, la Colombie, presque certaine de sortir d’un groupe comprenant l’Ouzbékistan et la RD Congo, pourrait même devancer le Portugal pour la première place, grâce à un soutien massif aux États-Unis et au Mexique.

    Diaz est également le talisman de son pays – seul Lionel Messi a marqué plus de buts lors des qualifications de la CONMEBOL – et même si les Cafeteros ne devraient pas dépasser les quarts de finale, il ne serait guère surprenant que le joueur de 29 ans réédite la campagne magique avec laquelle son compatriote James Rodríguez avait ébloui le monde au Brésil en 2014. Les planètes semblent donc s’aligner pour le natif de Cali, actuellement au sommet de sa forme.

    Reste que, pour le Ballon d’Or, les statistiques jouent contre lui : le trophée échouera sans doute entre les mains d’un champion du monde. Néanmoins, ne rayez pas Diaz de la liste des prétendants. Il s’est déjà imposé comme l’une des recrues phares de la saison, et Kompany l’a constaté à ses dépens : l’imprévisibilité est l’une des nombreuses armes de l’attaquant colombien.

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