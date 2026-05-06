Trois semaines plus tôt, lors d’un match nul 2-2 contre l’Union Berlin, Diaz avait maintenu en jeu une passe trop longue d’un tacle glissé, puis s’était immédiatement relevé pour expédier une frappe puissante dans les filets depuis un angle très fermé. Kompany s’était donc déjà familiarisé avec l’imprévisibilité du Colombien.

« Lucho possède une créativité chaotique », s’enthousiasmait le grand Belge. « Il est toujours capable de créer quelque chose dans le désordre.

En tant que défenseur, j’ai toujours trouvé difficile de jouer contre ce genre de joueurs, car on ne sait jamais si c’est nous qui contrôlons le ballon ou lui. Il a gardé la tête haute alors qu’il était au sol et a fait une superbe passe. Il a fait exactement le même geste à l’entraînement hier. C’est tout simplement l’une de ses qualités. »

Cette capacité à créer de rien explique en partie pourquoi un joueur que Liverpool était prêt à céder l’été dernier figure aujourd’hui parmi les prétendants crédibles au Ballon d’Or.