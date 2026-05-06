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Luis Diaz Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

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Luis Díaz, prochain Ballon d’Or ? La recrue européenne de l’année possède l’expérience des grands rendez-vous nécessaire pour conduire le Bayern Munich vers un nouveau sacre en Ligue des champions et propulser la Colombie au plus haut niveau de la Coupe du monde

Opinion
Bayern Munich
L. Diaz
Ligue des Champions
Bundesliga
Colombie
FEATURES
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

En Bundesliga, à la 44^e minute de la rencontre entre le Bayern Munich et St. Pauli le 29 novembre, Luis Diaz s’est retrouvé étendu dans la surface de réparation. Malgré sa perte d’équilibre, l’ailier a conservé le contrôle du ballon et l’a fait rebondir au sol avant de le servir à Joshua Kimmich, qui a marqué. Un geste technique d’exception, mais l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, n’a pas été le moins du monde surpris.

Trois semaines plus tôt, lors d’un match nul 2-2 contre l’Union Berlin, Diaz avait maintenu en jeu une passe trop longue d’un tacle glissé, puis s’était immédiatement relevé pour expédier une frappe puissante dans les filets depuis un angle très fermé. Kompany s’était donc déjà familiarisé avec l’imprévisibilité du Colombien.

« Lucho possède une créativité chaotique », s’enthousiasmait le grand Belge. « Il est toujours capable de créer quelque chose dans le désordre.

En tant que défenseur, j’ai toujours trouvé difficile de jouer contre ce genre de joueurs, car on ne sait jamais si c’est nous qui contrôlons le ballon ou lui. Il a gardé la tête haute alors qu’il était au sol et a fait une superbe passe. Il a fait exactement le même geste à l’entraînement hier. C’est tout simplement l’une de ses qualités. »

Cette capacité à créer de rien explique en partie pourquoi un joueur que Liverpool était prêt à céder l’été dernier figure aujourd’hui parmi les prétendants crédibles au Ballon d’Or.

  • FC Bayern München Present New Signing Luis DiazGetty Images Sport

    La bonne affaire du Bayern

    Invité sur TNT Sports pour évoquer les possibles successeurs de Mohamed Salah à Liverpool, Steven Gerrard a placé Michael Olise en tête de sa short-list. Avant d’ajouter, avec un sourire : « Au fait, je ne dirais pas non à un retour de Diaz non plus ! »

    Malheureusement pour les Reds, un retour de Diaz semble encore moins probable qu’un accord avec le Bayern Munich pour Olise. Comme beaucoup l’ont oublié au fil des mois de spéculations sur le transfert du Colombien, l’ailier gauche voulait partir. Les Reds n’ont pas cédé à ses exigences salariales lors des discussions sur sa prolongation (un choix contestable a posteriori), et cette impasse, combinée à une campagne de transferts estivale record, a rendu son départ inévitable dès que le Bayern a accepté de payer le prix réclamé par Liverpool.

    Comme l’avait souligné Arne Slot dès son arrivée, des sacrifices étaient inévitables, et Liverpool a estimé, avec le recul, que 75 millions d’euros (66 millions de livres, 88 millions de dollars) constituaient une somme raisonnable pour un avant de 28 ans. Problème : aucune des recrues onéreuses n’a pour l’instant répondu aux attentes (Alexander Isak est souvent blessé, Florian Wirtz semble perdu et Hugo Ekitike, victime d’une rupture du tendon d’Achille, voit son avenir s’assombrir), tandis que Diaz s’est immédiatement imposé comme une bonne affaire pour le Bayern.

    « Lucho apporte beaucoup à l’équipe », a souligné Kompany après avoir vu Diaz déstabiliser l’Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Il sait dribbler, créer des occasions, conclure et possède un excellent mental. On ne peut que féliciter le club d’avoir recruté un tel joueur. »

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  • « Un ajustement parfait »

    Cependant, un aspect souvent négligé du transfert de Diaz à Munich est qu’il n’était pas la priorité absolue du Bayern. Bradley Barcola, Nico Williams et Rafael Leao occupaient en effet les premières places sur la short-list bavaroise.

    Une fois ces options écartées, le club s’est tourné vers Diaz. Désireux de compenser les départs de Leroy Sané et la vente de Kingsley Coman, le champion d’Allemagne s’est montré déterminé à finaliser l’arrivée de l’ailier colombien.

    Si le coût du transfert et le salaire de l’ancien Portiste (14 millions d’euros bruts) ont fait tiquer à Munich, Max Eberl a campé sur sa position : le Bayern savait ce qu’il faisait.

    « Nous étions convaincus que Luis serait le choix idéal », a déclaré le directeur sportif, « non seulement en raison de ses buts et de ses passes décisives, mais aussi grâce à son attitude et à son intensité. » Et il n’a pas fallu longtemps à Diaz pour justifier la confiance considérable que le Bayern avait placée en ses qualités.

  • FC Bayern München Training SessionGetty Images Sport

    Donner l'exemple sur le terrain

    Kompany a révélé que Diaz s’était présenté à son premier jour d’entraînement au Bayern en meilleure forme physique et mentale que n’importe quel autre joueur d’un effectif encore marqué par les séquelles de la Coupe du monde des clubs. Le nouvel attaquant polyvalent a d’emblée fait mouche : il a ouvert son compteur buts dès sa première sortie, lors de la victoire 2-1 contre Stuttgart en Supercoupe de l’Allemagne, puis a enchaîné en inscrivant une réalisation lors de chacun de ses trois premiers matchs de Bundesliga.

    L’attaquant polyvalent a d’ailleurs ouvert son compteur dès sa première sortie, lors de la victoire 2-1 contre Stuttgart en Supercoupe Franz-Beckenbauer, avant de signer un but lors de chacun de ses trois premiers matchs de Bundesliga. Mais ce qui a vraiment frappé l’icône du Bayern Philipp Lahm, c’est l’intensité du travail défensif de Diaz, le nouveau venu imposant immédiatement un pressing que ses coéquipiers ont dû suivre.

    « Ce qui rend Diaz spécial, c’est son sens du travail », a déclaré l’ancien international allemand à l’AFP. « Bien sûr, il y a des joueurs talentueux dans l’équipe, et c’est essentiel. Mais il faut aussi fournir un effort constant. C’est ce qui le rend exceptionnel : il travaille dans les deux sens, vers l’avant comme vers l’arrière. »

  • « Machine » Surnom évocateur pour un joueur ou un entraîneur dont la rigueur tactique et l’efficacité sur le terrain évoquent une mécanique bien huilée.

    En vérité, Kompany n’aurait pas pu espérer meilleur renfort pour son attaque. L’entraîneur avait toujours affirmé vouloir créer « une équipe aussi puissante qu’un ouragan : soudée, connectée, solidaire et qui prend du plaisir à jouer. Il faut avoir la soif de la victoire, qu’on gagne, qu’on perde ou qu’on fasse match nul, que le soleil brille, qu’il pleuve ou qu’il neige. »

    Diaz incarne précisément ce tourbillon : une force de la nature sur le terrain, et un personnage solaire en dehors, qui va déjà manquer à Slot tant il aborde chaque séance avec le sourire, quel que soit le temps.

    « Il possède une énergie incroyable », a constaté Kompany après le triplé et les deux penalties obtenus par Diaz lors de la victoire 5-1 contre Hoffenheim en février. « Il y a parfois des moments difficiles, mais il affiche la même intensité à l’entraînement le lundi. Cela nous a énormément aidés cette saison. Lucho est une machine. »

  • Un joueur de haut niveau

    Diaz a déjà marqué plus de buts en championnat cette saison qu’à tout autre moment de sa carrière. Évoluant au sein de la puissance dominante du football allemand, il a élevé son niveau de jeu d’un cran depuis son arrivée à Munich, comme le prouvent ses sept réalisations lors de ses neuf dernières sorties en Ligue des champions.

    Depuis son arrivée à Munich, l’international espagnol a encore élevé son niveau de jeu, comme l’attestent ses sept buts lors de ses neuf dernières sorties en Ligue des champions. À la veille du match retour de demi-finale, mercredi à l’Allianz Arena, il apparaît comme la principale menace pour les ambitions du Paris Saint-Germain, déterminé à conserver son titre continental.

    Après avoir contribué à éliminer le Real Madrid en quarts, il aborde le retour face au PSG avec une confiance renforcée. Auteur de trois buts contre les Parisiens cette saison, il sait qu’il peut encore les faire douter. Son bijou inscrit lors du thriller à neuf buts au Parc des Princes a maintenu la qualification en équilibre et prouvé, s’il en était encore besoin, que Diaz est un homme de grands rendez-vous.

  • Candidat au Ballon d’Or

    Malgré le buzz mérité autour du Ballon d’Or pour Harry Kane et Michael Olise, Diaz pourrait émerger comme le candidat phare du Bayern en cas de victoire en Ligue des champions, lui qui livre souvent des exploits individuels au moment crucial.

    Certes, Kane et Olise peuvent aller loin lors de la Coupe du monde, puisque l’Angleterre et la France font partie des favorites. Cependant, la Colombie, presque certaine de sortir d’un groupe comprenant l’Ouzbékistan et la RD Congo, pourrait même devancer le Portugal pour la première place, grâce à un soutien massif aux États-Unis et au Mexique.

    Diaz est aussi le talisman des Cafeteros – seul Lionel Messi a inscrit plus de buts lors des qualifications de la CONMEBOL – et même si la Colombie ne devrait pas dépasser les quarts de finale, il ne serait pas surprenant de voir le joueur de 29 ans reproduire la campagne magique que son compatriote James Rodríguez avait offerte au Brésil en 2014. Les planètes semblent donc alignées pour que le joueur, actuellement au sommet de sa forme, exprime tout son talent.

    Reste que, pour le Ballon d’Or, les statistiques jouent contre lui : le trophée échouera sans doute entre les mains d’un champion du monde. Néanmoins, ne rayez pas Diaz de la liste. Il s’est déjà imposé comme l’une des recrues phares de la saison, et Kompany l’a constaté à ses dépens : l’imprévisibilité est l’une des nombreuses armes de l’attaquant colombien.

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