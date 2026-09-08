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Luis Diaz ou Khvicha Kvaratskhelia : qui est le meilleur ailier gauche du football mondial, avec aussi Vinicius Junior dans la course aux côtés des superstars du Bayern Munich et du PSG ?
Le « Galactique » du Real, Vini Jr, est devenu une superstar mondiale
Il y a à peine quelques années, l’international brésilien Vini semblait prêt à s’installer au sommet du football mondial. Après avoir mené le Real vers le sacre en Ligue des champions en 2024, en inscrivant 24 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant sud-américain est passé tout près du Ballon d’Or, finalement devancé sur le fil par le vainqueur du Championnat d’Europe Rodri.
Depuis, quelques interrogations ont émergé autour de Vinicius, malgré une impressionnante régularité qui l’a vu atteindre au moins 22 buts lors de cinq saisons consécutives. Ses efforts ont toutefois été éclipsés par des rivaux évoluant dans une position similaire sur le terrain.
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Diaz ou Kvaratskhelia : qui est le meilleur ailier gauche ?
La cote de Diaz a grimpé en flèche après avoir troqué Porto pour Liverpool en janvier 2022. Il a savouré des sacres en Premier League, en FA Cup et en Carabao Cup à Anfield, trouvant le chemin des filets à 17 reprises lors de sa dernière saison sur les bords de la Mersey. Sa première saison au Bayern, champion de Bundesliga, l’a vu porter son meilleur total personnel de buts à 26.
Le talentueux Colombien est considéré comme étant au sommet de son art, mais est-il l’ailier gauche le plus redoutable et le plus productif de la planète ? Un Géorgien insaisissable, qui a aidé le PSG à remporter deux Ligues des champions de suite, aurait son mot à dire à ce sujet.
Hamann le reconnaît d’ailleurs, l’ancien milieu du Bayern ayant confié à GOAL, avec l’aimable concours de Betinia NJ, lorsqu’on lui a demandé si Diaz occupait la première place à son poste : « Je pense que Kvaratskhelia est le meilleur et je pense qu’il est un candidat, qu’il devrait être un candidat au Ballon d’Or.
« Je pense qu’il a été le meilleur joueur la saison dernière. Il n’était évidemment pas à la Coupe du monde avec la Géorgie. C’est un petit pays. Ce n’est pas vraiment sa faute si cela ne s’est pas produit. Mais je pense qu’en dehors de Kvaratskhelia, Luis Diaz a probablement été le meilleur.
« Évidemment, je ne peux juger que ce qui s’est passé la saison dernière. Si vous regardez d’autres joueurs, Vini ? Vini, évidemment, suscite beaucoup d’avis partagés. Je pense que c’est un joueur fantastique. Je n’aime pas certaines de ses frasques ni tout ce qu’il fait.
« Mais je dois dire que, la saison dernière, je mettrais probablement Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior. Il a sans aucun doute été le deuxième meilleur ailier gauche la saison dernière parce qu’il a été absolument exceptionnel. Il a disputé la Coupe du monde, n’a pas eu beaucoup de repos, donc il faut voir comment cela va se passer cette saison. Mais l’an dernier, c’était brillant. »
L’énigmatique attaquant du PSG remportera-t-il le Ballon d’Or 2026 ?
Kvaratskhelia s’est mis en position de prétendre au Ballon d’Or cette année, l’ancien international français Bacary Sagna ayant récemment déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe est tout simplement le meilleur joueur du monde : « Pour moi, à l’heure actuelle, il fait partie du top 3. Il a vécu une année incroyable et il est, pour moi, l’un des meilleurs. Mais le fait d’être attaquant offre davantage d’occasions de marquer, donc davantage de chances que les gens le jugent favorablement.
« Pour moi, Kvara mérite le Ballon d’Or. Pour moi, Kvara a été phénoménal, et être ailier tout en ayant un tel impact et une campagne aussi réussie. À part le fait de remporter la Ligue des champions, je pense que les footballeurs seront d’accord pour dire que Kvara a été le joueur le plus important la saison dernière. »
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Liverpool a laissé partir Diaz en 2025 sans Salah
Reste à voir qui obtiendra cette distinction, alors que le capitaine de l’Angleterre Harry Kane est devenu le choix de beaucoup après avoir inscrit 61 buts avec le Bayern la saison dernière et mené son pays jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde.
Son coéquipier en club, Diaz, devrait lui aussi être dans la course. Il a déjà trouvé le chemin des filets en ce début de saison 2026-2027 et continue de montrer à Liverpool, qui s’est séparé du « roi égyptien » Mohamed Salah cet été, ce qui lui manque après avoir validé un transfert de 75 millions d’euros (64 M£/87 M$).
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