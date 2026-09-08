La cote de Diaz a grimpé en flèche après avoir troqué Porto pour Liverpool en janvier 2022. Il a savouré des sacres en Premier League, en FA Cup et en Carabao Cup à Anfield, trouvant le chemin des filets à 17 reprises lors de sa dernière saison sur les bords de la Mersey. Sa première saison au Bayern, champion de Bundesliga, l’a vu porter son meilleur total personnel de buts à 26.

Le talentueux Colombien est considéré comme étant au sommet de son art, mais est-il l’ailier gauche le plus redoutable et le plus productif de la planète ? Un Géorgien insaisissable, qui a aidé le PSG à remporter deux Ligues des champions de suite, aurait son mot à dire à ce sujet.

Hamann le reconnaît d’ailleurs, l’ancien milieu du Bayern ayant confié à GOAL, avec l’aimable concours de Betinia NJ, lorsqu’on lui a demandé si Diaz occupait la première place à son poste : « Je pense que Kvaratskhelia est le meilleur et je pense qu’il est un candidat, qu’il devrait être un candidat au Ballon d’Or.

« Je pense qu’il a été le meilleur joueur la saison dernière. Il n’était évidemment pas à la Coupe du monde avec la Géorgie. C’est un petit pays. Ce n’est pas vraiment sa faute si cela ne s’est pas produit. Mais je pense qu’en dehors de Kvaratskhelia, Luis Diaz a probablement été le meilleur.

« Évidemment, je ne peux juger que ce qui s’est passé la saison dernière. Si vous regardez d’autres joueurs, Vini ? Vini, évidemment, suscite beaucoup d’avis partagés. Je pense que c’est un joueur fantastique. Je n’aime pas certaines de ses frasques ni tout ce qu’il fait.

« Mais je dois dire que, la saison dernière, je mettrais probablement Kvaratskhelia, Diaz, Vini Junior. Il a sans aucun doute été le deuxième meilleur ailier gauche la saison dernière parce qu’il a été absolument exceptionnel. Il a disputé la Coupe du monde, n’a pas eu beaucoup de repos, donc il faut voir comment cela va se passer cette saison. Mais l’an dernier, c’était brillant. »