Après avoir orchestré cette victoire, la figure emblématique du Bayern est revenue sur l’importance de sa première participation à la Coupe du monde.

« Je réalise le rêve de mon enfance : disputer une Coupe du monde pour mon équipe nationale et pour mon pays », a déclaré la star de 29 ans après avoir été désigné homme du match. « Et quoi de plus beau que d’y contribuer par un but et une passe décisive ? »

Malgré ce succès initial, le banc colombien gardait la tête froide. Reconnaissant la résistance acharnée des débuts asiatiques, le sélectionneur Nestor Lorenzo a souligné les axes d’amélioration à travailler au fil du tournoi.

« Nous savions que le premier match ne serait pas facile, a déclaré Lorenzo. Nous aurions pu marquer davantage pour alourdir le score, mais nos adversaires ont bien joué ; c’est une équipe très compacte et nous avons eu du mal à percer. Nous devons mieux conclure nos actions. Nous avons eu beaucoup de possession, mais nous n’avons pas réussi à créer de centres ni de tirs au but ; nous devons nous améliorer sur ce point. »

Grâce à ce succès, la Colombie occupe une position favorable dans le groupe K, l’autre rencontre ayant vu la RD Congo et le Portugal se neutraliser.



