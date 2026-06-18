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Luis Diaz, la star du Bayern Munich, a brillé lors de ses débuts en Coupe du monde et a guidé la Colombie vers la victoire face à l’Ouzbékistan
Diaz mène le jeu à Mexico
Dans un match où il fallait une touche de classe mondiale pour débloquer la situation, Diaz a pris les choses en main. L’ancien joueur de Liverpool, désormais joyau de l’attaque du Bayern Munich, a apporté l’étincelle créative qui a finalement permis de déjouer la défense tenace de l’Ouzbékistan en première période. Après avoir vu l’une de ses frappes puissantes heurter le poteau en début de rencontre, il s’est mué en passeur décisif à la 40^e minute. Bien placé dans une zone dangereuse, il a adressé une passe précise dans la course de l’arrière latéral Daniel Munoz, lequel s’élançait vers le but. Le joueur de Crystal Palace a alors conclu l’action d’une volée acrobatique qui a battu Utkir Yusupov.
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Les débutants reviennent temporairement au score grâce à un but historique, avant qu’une star du Bayern ne redonne immédiatement l’avantage à son équipe.
Pour sa première participation à la phase finale de la Coupe du monde, l’Ouzbékistan n’a pas cédé à la pression ni à l’océan de maillots jaunes colombiens qui remplissaient les tribunes. Guidée par Fabio Cannavaro, ancien champion du monde, l’équipe asiatique est restée disciplinée et compacte, guettant le contre-coup parfait. Ce moment est survenu à l’heure de jeu : Abbosbek Fayzullaev a été le plus prompt à reprendre d’une tête victorieuse un ballon relâché, inscrivant un but égalisateur historique. La joie des quelques supporters ouzbeks fut de courte durée.
À peine cinq minutes plus tard, les Colombiens ont toutefois repris l’avantage, et une fois encore Diaz a été décisif. Après une perte de balle au milieu de terrain, Gustavo Puerta l’a servi, et sa frappe à ras de terre, trop puissante pour que Yusupov puisse la maîtriser, a glissé entre les mains du gardien, redonnant l’avantage aux Colombiens et apaisant les nerfs de leurs supporters.
Diaz savoure des débuts de rêve tandis que Lorenzo en demande davantage
Après avoir orchestré cette victoire, la figure emblématique du Bayern est revenue sur l’importance de sa première participation à la Coupe du monde.
« Je réalise le rêve de mon enfance : disputer une Coupe du monde pour mon équipe nationale et pour mon pays », a déclaré la star de 29 ans après avoir été désigné homme du match. « Et quoi de plus beau que d’y contribuer par un but et une passe décisive ? »
Malgré ce succès initial, le banc colombien gardait la tête froide. Reconnaissant la résistance acharnée des débuts asiatiques, le sélectionneur Nestor Lorenzo a souligné les axes d’amélioration à travailler au fil du tournoi.
« Nous savions que le premier match ne serait pas facile, a déclaré Lorenzo. Nous aurions pu marquer davantage pour alourdir le score, mais nos adversaires ont bien joué ; c’est une équipe très compacte et nous avons eu du mal à percer. Nous devons mieux conclure nos actions. Nous avons eu beaucoup de possession, mais nous n’avons pas réussi à créer de centres ni de tirs au but ; nous devons nous améliorer sur ce point. »
Grâce à ce succès, la Colombie occupe une position favorable dans le groupe K, l’autre rencontre ayant vu la RD Congo et le Portugal se neutraliser.
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Campaz scelle la victoire tandis que Cannavaro se tourne vers l'avenir
Le score a finalement été scellé dans les dernières secondes du temps additionnel, lorsque le remplaçant Jaminton Campaz s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Juan Camilo Hernandez. Une fin cruelle pour l'Ouzbékistan, qui avait failli égaliser une nouvelle fois lorsque l'adolescent Bekhruz Karimov avait fait trembler la barre transversale dans les derniers instants du match. Le score de 3-1 a peut-être flatté la Colombie, mais l'écart technique a fini par faire la différence.
Malgré la défaite, Cannavaro retient le caractère et la résilience de son groupe. « Il faut progresser », a reconnu le légendaire défenseur italien. « Battre la Colombie et le Portugal s’annonce difficile, mais nous sommes restés dans le match jusqu’au bout et l’équipe a su quand résister et quand réagir en conservant le ballon. » L’Ouzbékistan affronte désormais une qualification à la peine, tandis que la Colombie s’appuiera encore sur Díaz pour défier des adversaires plus coriaces plus tard dans la compétition.