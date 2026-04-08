Luis Diaz affirme que quitter Liverpool pour le Bayern Munich était « le bon choix » après cette large victoire en Ligue des champions face au Real Madrid

Après s'être parfaitement adapté à la vie à l'Allianz Arena, avec 23 buts et 18 passes décisives cette saison, Diaz estime que son transfert en Allemagne a propulsé sa carrière à un niveau supérieur. Il attribue sa capacité à être performant sous pression sur la plus grande scène au clairce tactique et aux liens solides qui unissent l'équipe.

Revenant sur son transfert et sa condition physique actuelle, Diaz a déclaré à ESPN : « Décider de rejoindre le Bayern était le bon choix. Je suis vraiment heureux et j'apprécie chaque match. Je me sens très bien, je suis en bonne forme, et cela signifie que je suis prêt à aider l'équipe. Nous avons un plan clair, nous formons un groupe très soudé, et cela se voit sur le terrain. »