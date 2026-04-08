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Luis Diaz affirme que quitter Liverpool pour le Bayern Munich était « le bon choix » après cette large victoire en Ligue des champions face au Real Madrid
L'ailier colombien brille lors d'une victoire écrasante
Cette recrue de 75 millions d'euros a joué un rôle déterminant dans la première victoire continentale du Bayern face à Madrid depuis 2012, justifiant ainsi l'investissement considérable réalisé par le géant allemand en juillet. Le but d'ouverture de Diaz a donné le ton d'une performance impressionnante au cours de laquelle l'équipe de Vincent Kompany a cadré neuf tirs et contrôlé le rythme de ce quart de finale. Sa contribution dans la capitale espagnole s'inscrit dans la continuité d'une superbe série personnelle, puisqu'il a été à l'origine de cinq buts lors de ses quatre dernières rencontres européennes.
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Une revanche pour l'ancien Rouge
Après s'être parfaitement adapté à la vie à l'Allianz Arena, avec 23 buts et 18 passes décisives cette saison, Diaz estime que son transfert en Allemagne a propulsé sa carrière à un niveau supérieur. Il attribue sa capacité à être performant sous pression sur la plus grande scène au clairce tactique et aux liens solides qui unissent l'équipe.
Revenant sur son transfert et sa condition physique actuelle, Diaz a déclaré à ESPN : « Décider de rejoindre le Bayern était le bon choix. Je suis vraiment heureux et j'apprécie chaque match. Je me sens très bien, je suis en bonne forme, et cela signifie que je suis prêt à aider l'équipe. Nous avons un plan clair, nous formons un groupe très soudé, et cela se voit sur le terrain. »
Maîtriser la stratégie de jeu au Bernabéu
Le succès du Bayern à Madrid est le fruit d’une organisation tactique minutieuse qui a permis de neutraliser les hôtes tout en laissant Diaz exploiter les espaces en contre-attaque. Malgré cette victoire, l’attaquant a toutefois admis qu’il y avait un sentiment d’occasion manquée compte tenu de la faible avance acquise avant le match retour en Bavière.
Analysant le match et l’exécution de leur stratégie, Diaz a ajouté : « Nous avions déjà analysé le Real Madrid, et l’action [qui a mené au premier but] s’est déroulée exactement comme nous l’avions prévu. Nous nous sommes sentis plus à l’aise au fur et à mesure que le match avançait, nous avons récupéré le ballon plus souvent et mieux contrôlé le jeu. C’est ce que nous aimons faire. Nous sommes très heureux, mais nous gardons un léger sentiment de déception car nous aurions pu marquer un ou deux buts supplémentaires. Nous avons livré un excellent match face à un adversaire très coriace. »
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La course au triplé s'intensifie en Bavière
Le Bayern fait son retour en championnat avec un déplacement à St Pauli, fort d’une avance confortable de neuf points en Bundesliga, mais il devra rester concentré à l’approche de la demi-finale de la DFB-Pokal contre le Bayer Leverkusen, prévue le 22 avril. Avant ce match de coupe décisif, Diaz et ses coéquipiers devront finir le travail contre Madrid pour s’assurer une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Il est essentiel pour l'ailier de maintenir ce niveau de performance d'élite alors qu'il vise un triplé historique.