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Luis de la Fuente salue le but « magistral » de Mikel Merino inscrit dans le temps additionnel, qui a permis à l'Espagne d'éliminer le Portugal grâce à une performance « parfaite » en Coupe du monde
Les super-remplaçants font la différence
L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à une prestation que De la Fuente a qualifiée de « très complète », malgré la pression liée à ce duel 100 % ibérique. Le milieu de terrain d'Arsenal, Merino, s'est imposé comme le héros de la rencontre en marquant à la suite d'une superbe passe décisive de Ferran Torres, éliminant ainsi Cristiano Ronaldo et le Portugal.
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Un lien particulier unit l’équipe à Merino, l’auteur du but décisif.
En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur espagnol a insisté sur la profondeur de son effectif comme facteur déterminant de la victoire. « C’était vraiment un match fantastique, une finale avant la finale, et, comme prévu, nous avons souffert jusqu’à la toute fin », a déclaré l’entraîneur de 65 ans. « Nous avons livré un match très complet, et les joueurs les plus importants sont ceux qui entrent en cours de jeu. J’ai dit à [Merino] de jouer comme d’habitude, d’apporter son soutien au milieu de terrain et en attaque ; nous voulions leur donner un peu plus de rythme pour affronter les prolongations. La contribution des joueurs a été magistrale. »
La relation entre De la Fuente et Merino, forgée depuis les sélections jeunes, confère à ce succès une résonance particulière pour le technicien, qui a rappelé que la fiabilité du milieu de terrain justifie sa confiance dans les moments les plus décisifs.
« Je suis très heureux pour lui », a ajouté l’entraîneur. « J’ai beaucoup d’affection pour tous les joueurs, mais avec Mikel Merino, c’est un peu spécial car nous nous connaissons depuis longtemps. Si nécessaire, j’irais le chercher chez lui. C’est un joueur de classe mondiale. Je tiens à souligner l’importance des joueurs qui entrent en cours de match. Et Mikel ne déçoit jamais ; c’est une valeur sûre. »
Les observateurs saluent la performance de Yamal et Rodri.
L'entraîneur est également revenu sur les performances de ses vedettes titulaires, notamment Rodri et la jeune sensation Lamine Yamal. Alors que certains ont estimé que le jeune ailier barcelonais avait parfois eu du mal, De la Fuente a vu dans son jeu une maturité qui a mis la défense portugaise en difficulté.
« Je pense qu’il a livré l’un de ses meilleurs matchs ; c’est une journée très importante pour son évolution », a-t-il souligné. « La blessure de Nuno Mendes est sans doute due à la pression que Lamine a exercée sur lui. Il a fait un travail spectaculaire. Il a semé la peur. C’est l’un des meilleurs matchs de l’histoire de Lamine… et ce n’est qu’un début. Il doit maintenant continuer à progresser. » Concernant Rodri, il a ajouté : « Rodri est le pilier de cette équipe. C’est un joueur doté d’une présence exceptionnelle. Il apporte de l’équilibre. C’est le meilleur joueur du monde à son poste. »
- AFP
L'Espagne est prête pour les quarts de finale.
Après l’élimination de l’Allemagne, du Brésil et du Portugal, l’Espagne est désormais considérée comme la grande favorite pour soulever le trophée. Cependant, De la Fuente se moque de l’étiquette d’« équipe à battre » et se concentre sur le quart de finale face à la Belgique, programmé vendredi à Los Angeles, à l’issue de la victoire 4-1 des Diables Rouges contre les États-Unis.
« Peu importe notre adversaire, nous sommes heureux d’être en quarts de finale et nous allons tout donner jusqu’au bout », a conclu l’entraîneur. « Nous possédons de nombreuses qualités qui pousseront nos adversaires à nous considérer comme l’équipe à battre. Nous avons beaucoup confiance en nous, nous sommes très sûrs de nous, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes jusqu’au tout dernier instant. Nos adversaires devront nous battre. Je pense que nous disposons de nombreux atouts qui les amèneront à penser de la même manière. »
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