Luis de la Fuente salue le but « magistral » de Mikel Merino inscrit dans le temps additionnel, qui a permis à l'Espagne d'éliminer le Portugal grâce à une performance « parfaite » en Coupe du monde

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur espagnol a insisté sur la profondeur de son effectif comme facteur déterminant de la victoire. « C’était vraiment un match fantastique, une finale avant la finale, et, comme prévu, nous avons souffert jusqu’à la toute fin », a déclaré l’entraîneur de 65 ans. « Nous avons livré un match très complet, et les joueurs les plus importants sont ceux qui entrent en cours de jeu. J’ai dit à [Merino] de jouer comme d’habitude, d’apporter son soutien au milieu de terrain et en attaque ; nous voulions leur donner un peu plus de rythme pour affronter les prolongations. La contribution des joueurs a été magistrale. »

La relation entre De la Fuente et Merino, forgée depuis les sélections jeunes, confère à ce succès une résonance particulière pour le technicien, qui a rappelé que la fiabilité du milieu de terrain justifie sa confiance dans les moments les plus décisifs.

« Je suis très heureux pour lui », a ajouté l’entraîneur. « J’ai beaucoup d’affection pour tous les joueurs, mais avec Mikel Merino, c’est un peu spécial car nous nous connaissons depuis longtemps. Si nécessaire, j’irais le chercher chez lui. C’est un joueur de classe mondiale. Je tiens à souligner l’importance des joueurs qui entrent en cours de match. Et Mikel ne déçoit jamais ; c’est une valeur sûre. »