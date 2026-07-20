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Luis de la Fuente salue la victoire « sublime » de l'Espagne en Coupe du monde et dévoile la clé pour contenir la star argentine Lionel Messi
L'Espagne a livré une performance collective exemplaire
De la Fuente a salué le triomphe de l'Espagne en Coupe du monde après avoir mené son équipe à une victoire étriquée 1-0 face à l'Argentine en finale 2026, qualifiant ce succès de fruit d'une progression constante et d'un effort collectif.
Le sélectionneur de la Roja a estimé que son équipe méritait ce succès après avoir livré sa meilleure prestation en finale. Bien qu'il ait admis qu'ils auraient préféré sceller l'issue du match plus tôt, il a souligné que les rencontres d'une telle envergure ne sont jamais simples et a félicité ses joueurs d'avoir arraché la victoire grâce à leur abnégation.
L’un des principaux objectifs tactiques était de contenir l’impact de Messi. La Roja a réussi à maintenir le capitaine argentin à l’écart des zones dangereuses pendant une grande partie de la rencontre, limitant ainsi l’influence de la star de l’Inter Miami.
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De la Fuente détaille la formule gagnante de l'Espagne
Après la finale, De la Fuente est revenu sur le parcours de l’Espagne en Coupe du monde, saluant les performances de son équipe et la rigueur tactique affichée sur la plus grande scène mondiale. Il a également expliqué comment les siens avaient appliqué leur plan pour contenir Messi.
« Nous avons réalisé une excellente Coupe du monde et nous avons appris de chaque match. Nous avons dominé en finale, il est regrettable de ne pas avoir décroché le titre plus tôt, mais ce n'est jamais facile de jouer des rencontres de ce niveau », a déclaré De la Fuente à Rai Sport. « Gagner au prix de sacrifices, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. »
Concernant le marquage de Messi, il a ajouté : « Nous avons réussi à le tenir à distance grâce à notre possession de balle. Nous nous en sommes vraiment très bien sortis, le travail de l’équipe a été sublime. »
La force collective demeure l’atout majeur de l’Espagne.
Tout au long de la campagne couronnée de succès de l'Espagne, De la Fuente a mis davantage l'accent sur le travail d'équipe que sur les performances individuelles. Il a constitué un effectif équilibré au sein duquel chaque joueur comprenait ses responsabilités, créant ainsi un groupe soudé capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Le sélectionneur espagnol a également rendu hommage à ses joueurs pour avoir su maintenir le niveau requis pour atteindre les sommets.
« J'ai des joueurs formidables, brillants, les meilleurs du monde. Ils donnent l'impression que tout est facile et, en plus de cela, ils s'investissent toujours à fond », a-t-il expliqué. « Nous avions la meilleure équipe, pas la meilleure équipe nationale ; nous avons bénéficié d'une grande attention et je suis très fier de mes joueurs. »
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L'Espagne vise résolument de nouveaux succès.
Le triomphe de l'Espagne à la Coupe du monde marque une nouvelle étape majeure sous la houlette de De la Fuente et confirme les progrès réalisés depuis son arrivée. Après avoir remporté l'Euro 2024, la Roja visera à nouveau la première place du podium lors du prochain tournoi international.
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