Luis de la Fuente salue la victoire « sublime » de l'Espagne en Coupe du monde et dévoile la clé pour contenir la star argentine Lionel Messi

De la Fuente a salué le triomphe de l'Espagne en Coupe du monde après avoir mené son équipe à une victoire étriquée 1-0 face à l'Argentine en finale 2026, qualifiant ce succès de fruit d'une progression constante et d'un effort collectif.

Le sélectionneur de la Roja a estimé que son équipe méritait ce succès après avoir livré sa meilleure prestation en finale. Bien qu'il ait admis qu'ils auraient préféré sceller l'issue du match plus tôt, il a souligné que les rencontres d'une telle envergure ne sont jamais simples et a félicité ses joueurs d'avoir arraché la victoire grâce à leur abnégation.

L’un des principaux objectifs tactiques était de contenir l’impact de Messi. La Roja a réussi à maintenir le capitaine argentin à l’écart des zones dangereuses pendant une grande partie de la rencontre, limitant ainsi l’influence de la star de l’Inter Miami.