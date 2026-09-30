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Luis de la Fuente salue la « magie » de Lamine Yamal alors que la sensation de Barcelone inspire une victoire écrasante de l’Espagne contre la Croatie
Un début canon donne le ton
Les champions du monde n'ont pas tardé à imposer leur autorité au Ramón Sánchez Pizjuán, Yamal ouvrant le score seulement 70 secondes après le coup d'envoi. Cette réalisation précoce a marqué le but le plus rapide de la carrière de l'adolescent, faisant mieux que celui qu'il avait inscrit contre l'Angleterre à Wembley seulement trois jours plus tôt.
Après la réponse de la Croatie, le phénomène du FC Barcelone s'est mué en passeur à la demi-heure de jeu. Il a adressé un centre millimétré à Marc Pubill pour redonner l'avantage aux locaux. Yamal a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée à la 63e minute, surprenant son coéquipier en club Dominik Livakovic au premier poteau.
Entré en jeu, Nico Williams a ajouté un quatrième but en fin de match pour couronner une performance étincelante. Ce résultat a encore renforcé la domination de l'Espagne sur la scène internationale, portant son remarquable série d'invincibilité à 40 matches.
- Getty Images Sport
« Son comportement est si humble »
S’exprimant auprès de TVE après le coup de sifflet final, De la Fuente n’a pas tardé à mettre en avant l’état d’esprit collectif de Yamal plutôt que son brio individuel. « Aujourd’hui, nous avons encore profité de sa magie, mais il met sa magie au service de l’équipe, a expliqué le sélectionneur de l’Espagne. Cela en dit long sur le joueur. À l’avenir, il sera encore plus connu pour ce qu’il apporte dans le jeu collectif.
« Lamine veut montrer au monde quel genre de joueur il est. Nous sommes ravis de lui. Son comportement est d’une telle humilité, et cela le rend encore plus grand. Nous avons de la chance de l’avoir avec nous. Au sein du groupe, il est très aimé. »
Yamal lui-même a révélé qu’une connaissance interne s’était avérée cruciale pour son deuxième but, en expliquant son approche face à son collègue de Barcelone Livakovic. « Je le connais grâce aux entraînements, a-t-il déclaré. J’ai pensé à ce qu’il fait là-bas, et heureusement, c’est rentré. »
Le buzz autour du Ballon d'Or grandit
La forme étincelante de Yamal ne montre aucun signe de ralentissement. Lors de ses huit dernières sorties en club et en sélection, l’attaquant a cumulé un impressionnant total de 11 buts et sept passes décisives. Cette nouvelle masterclass ne fait que renforcer sa candidature au Ballon d’Or 2026, qui sera décerné le mois prochain.
Après avoir terminé dauphin en 2025, l’adolescent figure parmi les principaux candidats après avoir aidé Barcelone à remporter le titre en Liga et mené l’Espagne à la gloire en Coupe du monde. Interrogé par les journalistes sur ses chances de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, Yamal, souriant, a simplement plaisanté : « Encore un. »
Le public de Séville a également eu droit à un retour triomphal, puisque l’Espagne a paradé avec son trophée de la Coupe du monde récemment remporté. Yamal a reconnu l’atmosphère particulière, en déclarant : « On sentait l’enthousiasme à l’idée d’amener la Coupe du monde ici pour la montrer aux supporters. Ils le méritaient. »
- AFLOSPORT
La double confrontation de Ligue des nations approche
L’équipe de De la Fuente cherchera à maintenir sa dynamique implacable lorsqu’elle retrouvera la Ligue des nations face à la Tchéquie, le 3 octobre. Un résultat positif la rapprocherait de la reconquête de son trophée tout en préservant son historique série d’invincibilité.
Trois jours plus tard, l’Espagne bouclera sa fenêtre internationale en croisant de nouveau la route de la Croatie. Compte tenu du caractère à sens unique de leur confrontation à Séville, l’Espagne abordera la revanche du 6 octobre avec une grande confiance, avec l’objectif d’affirmer encore davantage sa domination continentale.
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