Les champions du monde n'ont pas tardé à imposer leur autorité au Ramón Sánchez Pizjuán, Yamal ouvrant le score seulement 70 secondes après le coup d'envoi. Cette réalisation précoce a marqué le but le plus rapide de la carrière de l'adolescent, faisant mieux que celui qu'il avait inscrit contre l'Angleterre à Wembley seulement trois jours plus tôt.

Après la réponse de la Croatie, le phénomène du FC Barcelone s'est mué en passeur à la demi-heure de jeu. Il a adressé un centre millimétré à Marc Pubill pour redonner l'avantage aux locaux. Yamal a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée à la 63e minute, surprenant son coéquipier en club Dominik Livakovic au premier poteau.

Entré en jeu, Nico Williams a ajouté un quatrième but en fin de match pour couronner une performance étincelante. Ce résultat a encore renforcé la domination de l'Espagne sur la scène internationale, portant son remarquable série d'invincibilité à 40 matches.



