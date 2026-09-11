Luis de la Fuente réclame une reconnaissance au Ballon d'Or pour les stars de l'Espagne et prédit un avenir glorieux à Lamine Yamal

De la Fuente a salué l’immense talent de Yamal, affichant une confiance totale dans le fait que le prodige de Barcelone possède toutes les qualités requises pour remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.

Défendant la qualité locale, le sélectionneur a déclaré : « Je soutiens toujours les talents du pays, la “marque Espagne” ; nous sommes de classe mondiale en matière de développement, de rendement et de qualité. Comme ça, je dirais que Mikel Oyarzabal manque dans la liste des nommés. Celui qui a dû écrire les noms a certainement laissé tomber la feuille par terre et l’a oublié. »

Évaluant la trajectoire de Yamal, il a ajouté : « Je pense que Lamine Yamal peut gagner le Ballon d’Or parce qu’il est espagnol et que c’est un footballeur incroyable. Si ce n’est pas cette année, ce sera à l’avenir ; je ne pense pas qu’il lui faudra très longtemps pour le gagner. Je le vois très bien commencer cette saison, et nous voulons profiter de lui pendant encore de très nombreuses années. »