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Luis de la Fuente réclame une reconnaissance au Ballon d'Or pour les stars de l'Espagne et prédit un avenir glorieux à Lamine Yamal
Le sélectionneur national soutient l’Espagnol
Le sélectionneur de l’Espagne, De la Fuente, a insisté sur le fait qu’un joueur espagnol devait être sacré vainqueur du Ballon d’Or cette année. S’exprimant jeudi lors de la présentation de la rencontre d’UEFA Nations League du mois prochain contre la République tchèque à Oviedo, le sélectionneur a mis en question l’absence de Mikel Oyarzabal de la liste officielle de 30 joueurs. Les nommés pour le Ballon d’Or 2026 ont été annoncés plus tôt cette semaine, et la cérémonie doit avoir lieu à Londres le 26 octobre.
- AFP
Yamal promis pour les sommets
De la Fuente a salué l’immense talent de Yamal, affichant une confiance totale dans le fait que le prodige de Barcelone possède toutes les qualités requises pour remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.
Défendant la qualité locale, le sélectionneur a déclaré : « Je soutiens toujours les talents du pays, la “marque Espagne” ; nous sommes de classe mondiale en matière de développement, de rendement et de qualité. Comme ça, je dirais que Mikel Oyarzabal manque dans la liste des nommés. Celui qui a dû écrire les noms a certainement laissé tomber la feuille par terre et l’a oublié. »
Évaluant la trajectoire de Yamal, il a ajouté : « Je pense que Lamine Yamal peut gagner le Ballon d’Or parce qu’il est espagnol et que c’est un footballeur incroyable. Si ce n’est pas cette année, ce sera à l’avenir ; je ne pense pas qu’il lui faudra très longtemps pour le gagner. Je le vois très bien commencer cette saison, et nous voulons profiter de lui pendant encore de très nombreuses années. »
Llorente met fin à sa carrière internationale
Évoquant la décision de Llorente de prendre sa retraite internationale après avoir remporté la Coupe du monde 2026, De la Fuente a révélé que le milieu de terrain l’avait contacté au préalable, le sélectionneur exprimant son « respect absolu et sa gratitude » envers un joueur avec lequel il entretient une « relation fantastique ».
Interrogé sur l’éventuelle intégration de talents émergents tels que Carlos Espi et Xavi Espart, le sélectionneur a déclaré : « Ils seront certainement là à l’avenir. Il n’y a pas besoin de se précipiter, et nous devons montrer du respect envers une génération de footballeurs qui a absolument tout gagné ces dernières années. »
- Getty Images News
Une trêve internationale difficile attend l’équipe concernée
L’Espagne fait face à une exigeante série de trois matches lors de la prochaine trêve internationale, en lançant sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA à l’extérieur contre l’Angleterre le 26 septembre, avant de recevoir la Croatie trois jours plus tard. L’équipe de De la Fuente accueillera ensuite la République tchèque à l’Estadio Carlos Tartiere d’Oviedo le 3 octobre, tout en cherchant à peaufiner ses réglages tactiques et à régénérer progressivement son effectif. Cette série de rencontres de premier plan offre également aux principales figures de l’Espagne une vitrine idéale avant le gala du Ballon d’Or à Londres.
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