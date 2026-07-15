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Luis de la Fuente fait le point sur l’état de Lamine Yamal et Pedro Porro après les deux alertes médicales survenues lors de la victoire de l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde contre la France
Bonne nouvelle pour Yamal
De la Fuente a rassuré les supporters en affirmant que Yamal n’avait pas subi de blessure grave lors de la victoire 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde contre la France mardi. Bien que le jeune joueur du FC Barcelone ait été vu en train de boiter à plusieurs reprises au cours de la rencontre, l’entraîneur principal a insisté sur le fait que les premiers rapports du staff médical étaient encourageants, alors que la Roja se prépare pour la finale de dimanche.
Si le jeune Barcelonais semble donc avoir évité la blessure, le latéral de Tottenham Pedro Porro est en revanche surveillé pour une élongation musculaire, après avoir cédé sa place à Marcos Llorente à la 85^e minute. « À ma connaissance, Lamine n'a rien. Je viens de m'entretenir avec les médecins. Pedro Porro semble souffrir de blessures de surmenage, mais nous verrons demain », a confirmé De la Fuente en conférence de presse d'après-match.
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De la Fuente « surpris » par la domination de l'Espagne
En revenant sur la performance qui a permis à l’Espagne de décrocher son billet pour la finale de la Coupe du monde, De la Fuente a exprimé une immense fierté face aux progrès tactiques et physiques de son équipe. Il a souligné que la victoire face aux champions du monde 2018 n’était pas le fruit du hasard, mais reflétait plutôt le talent profondément ancré dans le système footballistique espagnol et l’éthique de travail de son groupe actuel de joueurs.
Il a déclaré : « Je suis surpris par ce dont cette équipe est capable, et la marge de progression est infinie. Ce n’est pas le fruit du hasard : c’est une question de talent, de travail acharné, de sacrifice et de persévérance, et nous savions que nous devions continuer à nous améliorer petit à petit tout au long du tournoi. Nous aurions aimé remporter le premier match, car cela nous aurait permis de battre un autre record, mais nous sommes en excellente forme, tant sur le plan du jeu que sur le plan physique. »
En perspective de la finale
Le sélectionneur espagnol a exprimé son admiration pour ses joueurs, affirmant que son équipe avait atteint les sommets du football international. Cependant, De la Fuente garde le cap sur le parcours menant à la victoire plutôt que sur le bruit médiatique qui entoure la rencontre, rappelant que l’objectif final demeure l’obstacle le plus ardu à surmonter.
« Pour moi, les footballeurs espagnols sont ceux qui comprennent le mieux le jeu au monde, et c’est là le fruit du travail des entraîneurs et des clubs espagnols. Nous sommes heureux, mais nous ne nous contentons pas de cela », a affirmé De la Fuente.
« Ce qui nous attend sera plus ardu, et nous avons hâte de disputer la finale. Mais une finale est faite pour être jouée ; je ne m’attarde pas sur les effets littéraires. Comment ne pas se réjouir de jouer une finale ! Que l’on gagne ou non… il y a un adversaire. J’accorde une grande importance au parcours, et c’est ce qui nous rend forts et nous permet d’apprécier ce que nous accomplissons. »
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Une distinction royale pour « La Roja »
L'ampleur de l'exploit a été soulignée par un appel téléphonique du roi Felipe VI, qui a tenu à féliciter l'équipe pour sa victoire. L'Espagne affrontera l'Angleterre ou l'Argentine en finale, avec l'espoir de rééditer son triomphe de 2010.
De la Fuente a commenté : « C'est un grand honneur que notre roi nous appelle, se soucie de nous et nous encourage sans cesse. Être les artisans de la joie d'un pays si passionné dans les rues, avec une génération qui fait preuve d'une attitude louable. Profitons-en, le plus dur reste à faire, nous devons nous améliorer et c'est ce sur quoi nous travaillons. »
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