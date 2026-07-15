Le sélectionneur espagnol a exprimé son admiration pour ses joueurs, affirmant que son équipe avait atteint les sommets du football international. Cependant, De la Fuente garde le cap sur le parcours menant à la victoire plutôt que sur le bruit médiatique qui entoure la rencontre, rappelant que l’objectif final demeure l’obstacle le plus ardu à surmonter.

« Pour moi, les footballeurs espagnols sont ceux qui comprennent le mieux le jeu au monde, et c’est là le fruit du travail des entraîneurs et des clubs espagnols. Nous sommes heureux, mais nous ne nous contentons pas de cela », a affirmé De la Fuente.

« Ce qui nous attend sera plus ardu, et nous avons hâte de disputer la finale. Mais une finale est faite pour être jouée ; je ne m’attarde pas sur les effets littéraires. Comment ne pas se réjouir de jouer une finale ! Que l’on gagne ou non… il y a un adversaire. J’accorde une grande importance au parcours, et c’est ce qui nous rend forts et nous permet d’apprécier ce que nous accomplissons. »