Luis de la Fuente estime que Lamine Yamal pourrait jouer un rôle de remplaçant décisif pour l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, alors que la star du FC Barcelone se remet d'une blessure

Si les supporters du FC Barcelone ont été déçus d'apprendre que Yamal manquera la fin de la saison de Liga, l'attention s'est rapidement tournée vers sa disponibilité pour la Roja. Le jeune joueur devrait être remis sur pied à temps pour la Coupe du monde, mais l'Espagne hésite à réintégrer trop précipitamment son atout le plus précieux dans le onze de départ.

Selon Sport, Luis de la Fuente a récemment indiqué qu’il pourrait l’utiliser par intermittence plutôt que de l’aligner d’emblée sur l’ensemble des premières rencontres. Le quotidien ibérique estime ainsi que Yamal pourrait être préservé durant la phase de groupes, son retour dans le onze de départ n’étant envisagé qu’à partir des huitièmes de finale.