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Luis de la Fuente estime que Lamine Yamal pourrait jouer un rôle de remplaçant décisif pour l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, alors que la star du FC Barcelone se remet d'une blessure
Gérer la remise en forme de Yamal
Si les supporters du FC Barcelone ont été déçus d'apprendre que Yamal manquera la fin de la saison de Liga, l'attention s'est rapidement tournée vers sa disponibilité pour la Roja. Le jeune joueur devrait être remis sur pied à temps pour la Coupe du monde, mais l'Espagne hésite à réintégrer trop précipitamment son atout le plus précieux dans le onze de départ.
Selon Sport, Luis de la Fuente a récemment indiqué qu’il pourrait l’utiliser par intermittence plutôt que de l’aligner d’emblée sur l’ensemble des premières rencontres. Le quotidien ibérique estime ainsi que Yamal pourrait être préservé durant la phase de groupes, son retour dans le onze de départ n’étant envisagé qu’à partir des huitièmes de finale.
- AFP
De la Fuente examine les options tactiques
Le sélectionneur espagnol s’est exprimé avec franchise sur la manière dont il perçoit la contribution des joueurs qui ne sont pas à 100 % de leurs capacités physiques. Il estime qu’une courte entrée en jeu d’un joueur du talent de Yamal peut suffire à faire basculer une rencontre en faveur de l’Espagne, comme l’a démontré Dani Olmo lors des précédentes sorties internationales.
« En sélection, on anticipe tous les scénarios : quand on mène, quand on est menés, quand l’adversaire est réduit à dix… Certains joueurs peuvent vous offrir vingt minutes de haut niveau, et cette option est précieuse. Olmo est arrivé blessé, on a failli le laisser de côté, puis il s’est avéré décisif lors du Championnat d’Europe », a expliqué De la Fuente.
Donner la priorité aux phases à élimination directe
Pour De la Fuente, la stratégie s’inscrit dans la durée. Conscient que la Coupe du monde est une épreuve éprouvante, le staff technique préfère attendre que Yamal retrouve son meilleur niveau avant de lui offrir un temps de jeu conséquent. L’objectif principal est d’avoir un groupe au complet et à 100 % de ses capacités lorsque les enjeux seront les plus élevés, en phase à élimination directe.
« Certains joueurs ne sont pas en mesure de tenir 50 ou 60 minutes, mais ils peuvent offrir 20 minutes de très haute qualité et faire la différence. D’autres arrivent à maturité au bon moment et se révèlent décisifs en phase à élimination directe. Notre priorité est de présenter la meilleure équipe possible au moment crucial », a conclu le sélectionneur.
- AFP
Précautions médicales et communication interne au club
Le médecin de la sélection espagnole, Óscar Celada, appelle à la prudence : si le rétablissement de Yamal est acquis, il n’en constitue que la première étape. Le rythme effréné de la Coupe du monde, avec des rencontres tous les trois ou quatre jours, tolère peu les approximations dans la gestion de la récupération physique.
« Guérir d’une blessure est une chose, retrouver son meilleur niveau en est une autre. Le principal risque lors d’un retour, c’est la récidive », observe Celada. « Le rythme est si élevé, avec des matchs tous les trois ou quatre jours, qu’il est impossible de se passer de périodes de repos. Nous restons en contact permanent avec les clubs. Il ne s’agit pas d’un simple rapport, mais d’un suivi quotidien de l’évolution du joueur. C’est sur cette base que nous prenons nos décisions. »