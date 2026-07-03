Après le coup de sifflet final, De la Fuente a exprimé sa fierté face à la maturité collective de son équipe lors de son premier test en phase à élimination directe. Le sélectionneur a particulièrement salué Yamal, soulignant que cette étape historique – devenir le plus jeune joueur européen à remporter 10 matchs dans un grand tournoi – démontrait sa valeur incontestable.

De la Fuente a déclaré : « Il a très envie de s’imposer sur la scène de la Coupe du monde, car c’est là qu’un joueur de son calibre doit faire ses preuves, et c’est exactement ce qu’il est en train de faire. Il a beaucoup à offrir ; il est à la fois serein et motivé, car il voit les autres joueurs réaliser de belles performances. Il n’a pas encore tout à fait atteint son plein potentiel, mais il y parviendra la prochaine fois. »