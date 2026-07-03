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Luis de la Fuente estime que Lamine Yamal « n'est pas encore tout à fait arrivé » pour la Coupe du monde 2026, après que le jeune prodige espagnol n'a pas réussi à marquer lors de la victoire en seizièmes de finale contre l'Autriche
La Roja a fait le job face à l’Autriche
L'Espagne a mis fin à 16 ans de disette en s'imposant 3-0 face à l'Autriche en huitièmes de finale de la Coupe du monde masculine, à Los Angeles. Un doublé décisif de Mikel Oyarzabal et une tête bien placée de Pedro Porro ont illustré la supériorité de la Roja tout au long de cette rencontre à sens unique. Si la jeune pépite du FC Barcelone, Yamal, a semé la pagaille en réussissant en moyenne 12 dribbles par 90 minutes, il n’a toutefois pas réussi à trouver le chemin des filets, contré par les arrêts décisifs d’Alexander Schlager.
- Getty Images Sport
Le manager s'attend à un impact imminent
Après le coup de sifflet final, De la Fuente a exprimé sa fierté face à la maturité collective de son équipe lors de son premier test en phase à élimination directe. Le sélectionneur a particulièrement salué Yamal, soulignant que cette étape historique – devenir le plus jeune joueur européen à remporter 10 matchs dans un grand tournoi – démontrait sa valeur incontestable.
De la Fuente a déclaré : « Il a très envie de s’imposer sur la scène de la Coupe du monde, car c’est là qu’un joueur de son calibre doit faire ses preuves, et c’est exactement ce qu’il est en train de faire. Il a beaucoup à offrir ; il est à la fois serein et motivé, car il voit les autres joueurs réaliser de belles performances. Il n’a pas encore tout à fait atteint son plein potentiel, mais il y parviendra la prochaine fois. »
La prestation d'Oyarzabal saluée par les observateurs
Grâce à cette victoire écrasante, l’Espagne rejoint le Mexique, pays hôte, au rang des seules nations à n’avoir encore concédé aucun but lors de leurs quatre premiers matches du tournoi. De la Fuente a salué la mise en œuvre tactique méticuleuse qui a complètement neutralisé les menaces aériennes de l’Autriche, tout en réservant des éloges particuliers à Oyarzabal, auteur d’un doublé, pour son engagement sans faille.
Il a ajouté : « Mikel a démontré tout le potentiel dont il dispose. C’est un footballeur exceptionnel et une personne simple – c’est là que réside sa véritable grandeur. Il mérite toute la reconnaissance qu’on lui accorde, tout comme le reste de l’équipe ; ils ont livré un match extraordinaire. Ceux qui sont entrés en cours de jeu ont également réalisé une performance de très haut niveau, et je suis heureux pour chacun d’entre eux. »
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Un clasico ibérique se profile aux États-Unis.
L'Espagne se rend désormais à Dallas pour disputer lundi, au Texas, un match très attendu des huitièmes de finale contre le Portugal. L'équipe de De la Fuente aborde ce choc des titans en phase à élimination directe en pleine forme, après avoir enchaîné les victoires grâce à une efficacité offensive redoutable et à une domination écrasante au milieu de terrain. Ce prochain match constituera l'épreuve ultime pour les champions d'Europe en titre, qui tenteront de neutraliser un Cristiano Ronaldo très motivé.
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