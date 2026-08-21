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Luis de la Fuente en passe de décrocher un énorme nouveau contrat avec l’Espagne après la gloire en Coupe du monde, alors que la RFEF vise une prolongation jusqu’en 2030
Les dirigeants de la fédération prévoient une récompense
La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officiellement entamé des discussions pour une prolongation de contrat avec De la Fuente après son triomphe historique, en menant l’Espagne à son deuxième titre en Coupe du monde. Le sélectionneur de 65 ans est actuellement sous contrat jusqu’en 2028 après avoir accepté de nouvelles conditions peu après un changement à la tête de la fédération. L’instance dirigeante du football espagnol est désormais déterminée à assurer l’engagement à long terme du sélectionneur jusqu’au tournoi de 2030, organisé à domicile.
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Le président confirme que les négociations sont en cours
Le président de la RFEF, Rafael Louzan, a insisté sur le fait que prolonger l’aventure de De la Fuente constitue une récompense méritée pour son dévouement, son humilité et son leadership à tous les niveaux de la sélection nationale.
Dans un entretien accordé à Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan a expliqué : « Je pense que c’est quelque chose que Luis mérite et nous y travaillons. Nous allons nous pencher dessus maintenant et, en réalité, nous le faisons déjà, afin de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2028, pour l’emmener au-delà ou autour de 2030 parce qu’il doit en faire partie. »
Louzan a ajouté : « Sa simplicité et sa capacité de travail nous ont permis d’atteindre ce succès, avec un groupe de joueurs inoubliable au sein de cette équipe d’Espagne. »
L’ambition d’une organisation conjointe prend forme
Assurer l’avenir de De la Fuente coïncide avec la volonté de l’Espagne d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 dans le cadre de l’organisation conjointe du tournoi avec le Portugal et le Maroc. La fédération estime que le fait de détenir les couronnes mondiales masculine et féminine renforce la candidature du pays pour accueillir l’affiche de prestige.
Au sujet du lieu de la finale, Louzan a déclaré : « Il serait difficile de comprendre une issue autre que l’organisation par l’Espagne de la finale de cette grande Coupe du monde. »
- AFP
Les champions en titre préparent leur défense
Tout juste sacrée championne du monde, l’Espagne doit rapidement tourner son attention vers le prochain cycle et la défense de sa couronne. Prolonger De la Fuente apporte une stabilité tactique essentielle alors qu’il intègre la prochaine génération de jeunes talents à sa machine gagnante. Cette continuité sera immédiatement mise à l’épreuve en Ligue des nations de l’UEFA le mois prochain, avec des affiches de gala contre l’Angleterre et la Croatie à l’horizon.
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