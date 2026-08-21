Le président de la RFEF, Rafael Louzan, a insisté sur le fait que prolonger l’aventure de De la Fuente constitue une récompense méritée pour son dévouement, son humilité et son leadership à tous les niveaux de la sélection nationale.

Dans un entretien accordé à Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan a expliqué : « Je pense que c’est quelque chose que Luis mérite et nous y travaillons. Nous allons nous pencher dessus maintenant et, en réalité, nous le faisons déjà, afin de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2028, pour l’emmener au-delà ou autour de 2030 parce qu’il doit en faire partie. »

Louzan a ajouté : « Sa simplicité et sa capacité de travail nous ont permis d’atteindre ce succès, avec un groupe de joueurs inoubliable au sein de cette équipe d’Espagne. »