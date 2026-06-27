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Luis de la Fuente dénonce la « brutalité extrême » de l'Uruguay et les décisions de la VAR, tandis que le sélectionneur espagnol espère des « matchs normaux » lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde
L'Espagne s'impose de justesse face à une équipe uruguayenne coriace
L'Espagne termine en tête de son groupe et se qualifie pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire 1-0, âprement disputée, face à l'Uruguay à l'Estadio Guadalajara. Mais De la Fuente estime que la rencontre a été marquée par un jeu très physique, loin du football de possession que son équipe pratique habituellement. Le sélectionneur espagnol a félicité ses joueurs pour avoir su faire face à une rencontre exigeante, mais a admis que le match s'était éloigné du style de jeu que son équipe souhaite pratiquer. Il a également laissé entendre que l'approche agressive de l'Uruguay avait poussé l'Espagne dans ses retranchements tout au long de la rencontre.
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De la Fuente remet en cause l'arbitrage
Après la rencontre, De la Fuente a salué la résilience de ses joueurs tout en déplorant l’arbitrage et l’intervention de la VAR. Bien que l’Espagne ait terminé en tête de son groupe, il a estimé que les arbitres auraient dû mieux maîtriser l’aspect physique du match.
« J’admire toujours Marcelo Bielsa, mais ce sont les joueurs qui font le match », a déclaré De la Fuente. « On savait que ce serait un match très exigeant, et nous devons accepter les circonstances. Ce n’est pas le type de match le plus agréable, mais c’est le rôle des arbitres d’intervenir. Ils nous ont poussés dans nos retranchements, ont joué de manière extrêmement rude, et nous avons su répondre présents.
Chaque match est différent. Nous possédons d’autres atouts et nous apprécions d’autres styles de jeu, mais il faut savoir gagner sur tous les terrains. Sans briller, nous avons été à la hauteur. C’était extrêmement exigeant, et nous avons maintenu un haut niveau de concentration en évitant de céder aux nombreuses provocations.
« Chaque jour, mes joueurs veulent s’améliorer. Dans un match qui était à l’opposé total du style de football que nous pratiquons, ils ont su se montrer à la hauteur. L’arbitrage est très difficile. Je comprends qu’il existe des outils, comme le VAR, qui devraient aider. J’espère disputer des matchs normaux à partir de maintenant. Je ne veux pas m’attirer d’ennuis et ne tiendrai aucun commentaire sur les arbitres. »
L'Espagne doit faire face à des problèmes de blessures avant les 32e de finale
Ce choc physique pourrait avoir des conséquences durables pour l’Espagne. Nico Williams a terminé le match en ressentant une gêne physique, tandis que Yeremy Pino a reçu un coup à la clavicule qui pourrait compromettre la suite de son parcours dans le tournoi. Malgré ces inquiétudes, De la Fuente s’est montré satisfait des progrès globaux de son équipe, tout en admettant que l’Espagne n’avait pas été à la hauteur de ses standards habituels en matière de possession de balle.
« Je suis très exigeant envers moi-même », a-t-il admis. « Nous voulons être meilleurs que nous ne le sommes actuellement, mais nous avons déjà très bien joué. Nous avons livré une prestation fantastique pendant une demi-heure contre l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, nous avons eu du mal à enchaîner les passes. C’est ce sur quoi nous devons travailler : faire circuler le ballon plus rapidement, à notre rythme habituel. »
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L'Espagne se tourne désormais vers les phases à élimination directe.
L’Espagne se tourne désormais vers la phase à élimination directe, où De la Fuente espère voir son équipe retrouver son style de jeu caractéristique. Le staff médical surveillera de près l’état physique de Williams et Pino alors que la Roja s’apprête à disputer son match des 16es de finale au Los Angeles Stadium le 2 juillet ; son adversaire sera connu à l’issue de la dernière journée de la phase de groupes.