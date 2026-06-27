Après la rencontre, De la Fuente a salué la résilience de ses joueurs tout en déplorant l’arbitrage et l’intervention de la VAR. Bien que l’Espagne ait terminé en tête de son groupe, il a estimé que les arbitres auraient dû mieux maîtriser l’aspect physique du match.

« J’admire toujours Marcelo Bielsa, mais ce sont les joueurs qui font le match », a déclaré De la Fuente. « On savait que ce serait un match très exigeant, et nous devons accepter les circonstances. Ce n’est pas le type de match le plus agréable, mais c’est le rôle des arbitres d’intervenir. Ils nous ont poussés dans nos retranchements, ont joué de manière extrêmement rude, et nous avons su répondre présents.

Chaque match est différent. Nous possédons d’autres atouts et nous apprécions d’autres styles de jeu, mais il faut savoir gagner sur tous les terrains. Sans briller, nous avons été à la hauteur. C’était extrêmement exigeant, et nous avons maintenu un haut niveau de concentration en évitant de céder aux nombreuses provocations.

« Chaque jour, mes joueurs veulent s’améliorer. Dans un match qui était à l’opposé total du style de football que nous pratiquons, ils ont su se montrer à la hauteur. L’arbitrage est très difficile. Je comprends qu’il existe des outils, comme le VAR, qui devraient aider. J’espère disputer des matchs normaux à partir de maintenant. Je ne veux pas m’attirer d’ennuis et ne tiendrai aucun commentaire sur les arbitres. »