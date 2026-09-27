De la Fuente s’est montré combatif après la courte victoire de son équipe à Londres, estimant que le score final flattait peut-être les hôtes. Les visiteurs ont pris un départ idéal lorsque le phénomène adolescent Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets après seulement deux minutes, mais le match a rapidement changé de dynamique quand Anthony Gordon et Harry Kane ont marqué coup sur coup pour donner à l’Angleterre un avantage de 2-1 à la pause. Malgré ce contretemps, De la Fuente a insisté sur le fait que son équipe avait dicté le rythme du match pendant la très grande majorité de la soirée.

« Je pense que le match a été sous contrôle la plupart du temps, à part les six ou sept minutes où nous nous sommes déconnectés et ils nous ont punis, a déclaré le sélectionneur de l’Espagne aux journalistes. Nous aurions dû être plus attentifs pour couvrir les espaces contre un adversaire, contre l’Angleterre, une superpuissance avec son talent, mais je pense que nous avons eu le match sous contrôle. Cette génération est exceptionnelle et elle a encore faim, et veut encore continuer à jouer. Les chiffres sont des indicateurs objectifs de ce que nous voyons, mais nous voulons encore nous améliorer et grandir. »