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Luis de la Fuente, défiant, insiste sur le fait que l’Espagne a « contrôlé » l’Angleterre, une superpuissance, lors de sa victoire spectaculaire à Wembley
Garder le contrôle face à une superpuissance mondiale
De la Fuente s’est montré combatif après la courte victoire de son équipe à Londres, estimant que le score final flattait peut-être les hôtes. Les visiteurs ont pris un départ idéal lorsque le phénomène adolescent Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets après seulement deux minutes, mais le match a rapidement changé de dynamique quand Anthony Gordon et Harry Kane ont marqué coup sur coup pour donner à l’Angleterre un avantage de 2-1 à la pause. Malgré ce contretemps, De la Fuente a insisté sur le fait que son équipe avait dicté le rythme du match pendant la très grande majorité de la soirée.
« Je pense que le match a été sous contrôle la plupart du temps, à part les six ou sept minutes où nous nous sommes déconnectés et ils nous ont punis, a déclaré le sélectionneur de l’Espagne aux journalistes. Nous aurions dû être plus attentifs pour couvrir les espaces contre un adversaire, contre l’Angleterre, une superpuissance avec son talent, mais je pense que nous avons eu le match sous contrôle. Cette génération est exceptionnelle et elle a encore faim, et veut encore continuer à jouer. Les chiffres sont des indicateurs objectifs de ce que nous voyons, mais nous voulons encore nous améliorer et grandir. »
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La résilience et le tournant à Wembley
Le match aurait pu prendre une tournure bien différente au début de la seconde période lorsque l’Angleterre a obtenu un penalty après une faute sur Jude Bellingham dans la surface. Cependant, Harry Kane a, de manière inhabituelle, trouvé la barre transversale sur sa tentative des onze mètres, un raté qui a semblé galvaniser la sélection espagnole. Quelques minutes plus tard, Alex Baena a remis les visiteurs à hauteur d’une finition clinique à l’heure de jeu, avant que Mikel Oyarzabal ne complète la remontée à la 74e minute pour porter l’incroyable série d’invincibilité de l’Espagne à 39 matches toutes compétitions confondues.
En revenant sur la capacité de son équipe à surmonter les périodes difficiles, De la Fuente a exprimé une immense fierté quant à l’état d’esprit collectif de son groupe. « Tous les éloges reviennent aux joueurs, a-t-il déclaré. Ils forment un groupe et nous en avons parlé hier : nous avons construit une équipe qui va au-delà du niveau professionnel. Nous faisons des sacrifices, mais les joueurs s’adaptent aux modèles que nous imposons et je respecte leur ambition. Ils veulent progresser, et il y a encore une marge d’amélioration. Nous avons eu des occasions franches, mais nous les avons manquées, et j’aimerais souligner notre capacité à revenir. Même si nous avions été menés 3-1, nous serions revenus comme nous l’avons fait à 2-1. L’important, c’est que nous avons réagi. »
Brillance individuelle et profondeur offensive
Si la performance collective était au centre de l'attention, le sélectionneur a également pris le temps de souligner les contributions de certains joueurs qui se sont montrés à la hauteur dans l'environnement sous haute pression de Wembley. Ferran Torres s'est vu confier la responsabilité de mener l'attaque et, malgré deux grosses occasions manquées en première période, il a reçu les éloges de son entraîneur pour son volume de jeu et le danger constant qu'il a représenté. De la Fuente a également réservé une mention spéciale à Yamal, dont le but précoce a donné le ton à une nouvelle démonstration de maturité au-delà de son âge sur la scène internationale.
« L'important, c'est que Ferran est un monstre devant le but », a souligné De la Fuente. « Je suis satisfait de sa performance et de son attitude, tout est un travail d'équipe. Peu importe qui entre en jeu, l'important, c'est que les joueurs s'entraident en tant qu'équipe. » À propos du jeune joueur de Barcelone Yamal, le sélectionneur a ajouté : « Yamal est un joueur exceptionnel, et il s'adapte à chaque moment de chaque match. Il s'adapte et joue en fonction du moment et de ce qui est nécessaire. »
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L’Espagne vise le cap des 40 matches
Cette victoire place l’Espagne en position de force dans le groupe, notamment après les résultats enregistrés ailleurs dans cette poule. Dans l’autre match du groupe, la Croatie s’est imposée 2-1 à l’extérieur contre la Tchéquie, grâce à un but de Modric. Tout est désormais en place pour un choc au sommet entre les deux équipes victorieuses lors de la prochaine journée. Mardi, l’Espagne affrontera la Croatie. Ce sera un duel entre deux puissances tactiques, les Espagnols cherchant à atteindre le cap des 40 matches dans leur odyssée sans défaite. De son côté, l’Angleterre se déplacera en Tchéquie le même jour.
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