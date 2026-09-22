L’arrivée de Rodri à Barcelone a relancé un débat tactique plus large sur la manière dont il peut coexister avec l’autre maestro du milieu, Pedri. Si certains critiques estiment que leurs styles pourraient se chevaucher, De la Fuente est catégorique : les deux peuvent former un partenariat dévastateur, à condition de s’adapter aux qualités l’un de l’autre. Il a souligné que Pedri a déjà montré une volonté de faire évoluer son jeu en fonction des joueurs qui l’entourent. Le sélectionneur a indiqué que la présence d’une force dominante comme Rodri modifie naturellement les exigences pour ceux qui jouent à ses côtés, un défi qu’il estime tout à fait à la portée de ses joueurs.

En expliquant les subtilités de leur alchimie potentielle, De la Fuente a mis en avant les profils uniques de ses options au milieu de terrain. « Oui, bien sûr qu’ils le peuvent, mais nous devons être conscients que le style de jeu de Pedri a un peu changé. Et je l’ai dit lors de la Coupe du monde : je préfère le Pedri de l’équipe nationale, parce que ce n’est pas la même chose de jouer avec un groupe de coéquipiers ou un autre », a-t-il expalined.

« Rodrigo te fait jouer différemment ; Pedri doit apporter d’autres choses, et il le fait parce qu’il est tellement bon. Avoir Rodrigo dans l’équipe est toujours une bonne nouvelle, parce qu’il est le meilleur du monde à son poste. Nous avons le privilège d’avoir ce type de relation entre nous. »