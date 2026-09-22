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Luis de la Fuente admet sa surprise concernant le transfert de Rodri au FC Barcelone, tandis que le sélectionneur espagnol célèbre son retour en Liga
Le transfert choc au FC Barcelone et les liens avec le Bernabéu
De la Fuente a livré un éclairage fascinant sur le feuilleton du transfert de Rodri, révélant que même au sein de l'équipe nationale, sa destination finale avait surpris. Pendant des mois, l'ancien joueur de Manchester City a été fortement annoncé sur le chemin d'un retour dans la capitale espagnole, plus précisément pour rejoindre l'équipe de Jose Mourinho. Cependant, son arrivée à Barcelone a pris beaucoup de monde de court, y compris l'homme qui le dirige en sélection. De la Fuente a reconnu qu'il suivait la situation de près en raison de son lien personnel avec le joueur, mais il restait convaincu qu'un maillot blanc attendait le milieu de terrain à l'avenir.
Interrogé sur le fait de savoir si son arrivée finale au Camp Nou l'avait laissé stupéfait, le sélectionneur de l'Espagne s'est montré remarquablement franc au sujet de ses attentes. « C'est vrai que j'ai été surpris au début, mais c'est aussi vrai que j'ai une très bonne relation avec lui et son entourage, et ils me tenaient informé à certains moments », a déclaré De la Fuente à El Larguero.
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Booster le football national
Malgré la décision surprenante de Rodri, De la Fuente salue le retour de la star en Liga. Le sélectionneur donne avant tout la priorité au fait de voir les meilleurs footballeurs espagnols évoluer sur le sol national, après avoir déjà exprimé sa surprise face au nombre de membres de cette génération exceptionnelle qui jouaient à l’étranger. De la Fuente considère leur retour en Liga comme un énorme point positif pour le football national.
Pour De la Fuente, le club précis qu’un joueur choisit est bien moins important que le bénéfice global de voir à nouveau les talents espagnols d’élite exposer leurs qualités dans le championnat national. « Le plus important, c’est de voir ces grands joueurs jouer en Espagne. Ce qui me surprend, c’est de voir autant de joueurs de cette génération fantastique jouer en dehors de l’Espagne. C’est pourquoi je me réjouis du fait qu’ils soient revenus et qu’ils élèvent le niveau du football espagnol et du championnat », a-t-il déclaré.
La flexibilité tactique et le partenariat avec Pedri
L’arrivée de Rodri à Barcelone a relancé un débat tactique plus large sur la manière dont il peut coexister avec l’autre maestro du milieu, Pedri. Si certains critiques estiment que leurs styles pourraient se chevaucher, De la Fuente est catégorique : les deux peuvent former un partenariat dévastateur, à condition de s’adapter aux qualités l’un de l’autre. Il a souligné que Pedri a déjà montré une volonté de faire évoluer son jeu en fonction des joueurs qui l’entourent. Le sélectionneur a indiqué que la présence d’une force dominante comme Rodri modifie naturellement les exigences pour ceux qui jouent à ses côtés, un défi qu’il estime tout à fait à la portée de ses joueurs.
En expliquant les subtilités de leur alchimie potentielle, De la Fuente a mis en avant les profils uniques de ses options au milieu de terrain. « Oui, bien sûr qu’ils le peuvent, mais nous devons être conscients que le style de jeu de Pedri a un peu changé. Et je l’ai dit lors de la Coupe du monde : je préfère le Pedri de l’équipe nationale, parce que ce n’est pas la même chose de jouer avec un groupe de coéquipiers ou un autre », a-t-il expalined.
« Rodrigo te fait jouer différemment ; Pedri doit apporter d’autres choses, et il le fait parce qu’il est tellement bon. Avoir Rodrigo dans l’équipe est toujours une bonne nouvelle, parce qu’il est le meilleur du monde à son poste. Nous avons le privilège d’avoir ce type de relation entre nous. »
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Un calendrier automnal chargé
De la Fuente doit immédiatement se reconcentrer sur ses fonctions au bord du terrain, alors que l’Espagne se prépare à un calendrier international extrêmement exigeant. Les nouvelles championnes du monde feront leur retour sur les terrains à Londres le 26 septembre pour un match amical de gala contre l’Angleterre. Après leur déplacement outre-Manche, l’Espagne se rendra à Oviedo pour affronter la République tchèque dans un choc crucial le 3 octobre, avant de conclure finalement une fenêtre internationale éprouvante par un test sérieux et sous haute pression à l’extérieur contre la Croatie, en territoire hostile.
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