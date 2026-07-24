Luis de la Fuente a dénoncé le comportement « intolérable et inacceptable » de l’Argentine à l’égard des joueurs espagnols après la défaite en finale de la Coupe du monde

Bien qu'il ait admis ne pas avoir assisté aux incidents au moment où ils se sont produits, car il célébrait la victoire avec son staff et ses joueurs, De la Fuente n'a pas mâché ses mots lors de son analyse.

« Sur le moment, je n’ai pas réalisé ce qui se passait, j’étais en train de célébrer la victoire avec mon staff et mes joueurs », a-t-il expliqué. « Quoi qu’il en soit, je trouve cela intolérable et inacceptable de la part de joueurs de ce calibre, que j’avais encensés les jours précédant la rencontre et qui plus est sous les ordres d’un entraîneur fantastique. »

Il a également salué la réaction de l’Espagne, ajoutant : « Je pense qu’il convient de souligner le comportement de nos joueurs face à ces provocations. Ils ont gardé leur sang-froid à tout moment, en véritables sportifs et footballeurs. »