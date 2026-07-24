AFP
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Luis de la Fuente a dénoncé le comportement « intolérable et inacceptable » de l’Argentine à l’égard des joueurs espagnols après la défaite en finale de la Coupe du monde
De la Fuente s'exprime
De la Fuente a critiqué le comportement de l'Argentine envers les joueurs espagnols après la finale de la Coupe du monde, qualifiant les incidents d'après-match d'« inacceptables ». La Roja s'est imposée face à l'Albiceleste sur le score serré de 1-0 grâce à un but de Ferran Torres en prolongation, décrochant ainsi son deuxième titre mondial.
Le sélectionneur espagnol, intervenant sur TVE lors d’une visite à Teledeporte avec le trophée, est également revenu sur l’exploit de son équipe et la fierté ressentie après avoir mené l’Espagne vers un deuxième titre mondial.
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De vives critiques à l'encontre de l'Argentine
Bien qu'il ait admis ne pas avoir assisté aux incidents au moment où ils se sont produits, car il célébrait la victoire avec son staff et ses joueurs, De la Fuente n'a pas mâché ses mots lors de son analyse.
« Sur le moment, je n’ai pas réalisé ce qui se passait, j’étais en train de célébrer la victoire avec mon staff et mes joueurs », a-t-il expliqué. « Quoi qu’il en soit, je trouve cela intolérable et inacceptable de la part de joueurs de ce calibre, que j’avais encensés les jours précédant la rencontre et qui plus est sous les ordres d’un entraîneur fantastique. »
Il a également salué la réaction de l’Espagne, ajoutant : « Je pense qu’il convient de souligner le comportement de nos joueurs face à ces provocations. Ils ont gardé leur sang-froid à tout moment, en véritables sportifs et footballeurs. »
Une sélection espagnole unie
De la Fuente a également évoqué la joie que ce succès en Coupe du monde a apportée aux supporters, soulignant que voir le pays en liesse comptait encore plus pour lui que sa propre réussite. Il a admis qu’il avait encore du mal à prendre la mesure de l’ampleur du triomphe espagnol, affirmant qu’il lui fallait davantage de temps pour apprécier pleinement ce que l’équipe avait accompli.
« C’est le leitmotiv de l’équipe nationale », a déclaré De la Fuente. « Nous le ressentons vraiment, nous avons l’impression de former une grande famille. Nous sommes ensemble depuis 52 jours, depuis le stage d’entraînement à Las Rozas, sans le moindre problème, et cela va bien au-delà du simple aspect professionnel ; il y a là un sentiment bien plus profond.
« Je ne sais pas s’il s’agit d’une deuxième victoire ou si elle est du même niveau. Ce qui me rend heureux, c’est de voir les gens heureux, plus encore que moi-même. Voir un pays uni, savoir qu’ensemble nous allons plus loin – ce n’est pas seulement une formule toute faite de ma part, c’est une grande source de fierté. J’ai encore besoin de quelques jours pour digérer tout cela, et je pense que je commence à comprendre. »
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Sur la lancée de la victoire en Coupe du monde
Pour De la Fuente, cette victoire en Coupe du monde va bien au-delà d'un simple trophée : l'entraîneur est convaincu qu'elle a permis de réunir le pays autour du football. Il va désormais s'employer à ce que l'Espagne capitalise sur cet exploit, tout en préservant la cohésion et la discipline qui, selon lui, ont guidé l'équipe vers un nouveau titre mondial.
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