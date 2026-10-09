Cette décision confirme la politique sans crainte de Castro consistant à propulser les talents bruts vers le haut niveau, quel que soit leur âge. Cette conviction avait déjà été soulignée le 16 août 2026, lorsque le latéral gauche Marc Santos avait effectué des débuts historiques dans l’élite sur la pelouse de l’Espanyol, malgré une défaite 3-0. Âgé de 15 ans et 288 jours, Santos est devenu le plus jeune débutant de l’histoire de Levante UD en championnat et le troisième plus jeune joueur à disputer un match dans l’histoire de l’élite espagnole.