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Luis Castro, entraîneur de Levante, convoque le prodige de 14 ans Diego Moyano à l’entraînement de l’équipe première alors qu’un record en Liga se profile
Moyano rejoint l’entraînement de l’équipe première
L’entraîneur portugais a pris jeudi un nouveau pari audacieux en intégrant le défenseur, né en mars 2012, aux séances de l’équipe première. Selon MARCA, l’adolescent droitier allie sérénité balle au pied, puissance dans le jeu aérien et polyvalence en défense. Le fait de s’entraîner désormais aux côtés de professionnels chevronnés offre à Moyano une véritable chance de devenir le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga.
- Pressinphoto
L’intégration audacieuse des jeunes porte ses fruits
Cette décision confirme la politique sans crainte de Castro consistant à propulser les talents bruts vers le haut niveau, quel que soit leur âge. Cette conviction avait déjà été soulignée le 16 août 2026, lorsque le latéral gauche Marc Santos avait effectué des débuts historiques dans l’élite sur la pelouse de l’Espanyol, malgré une défaite 3-0. Âgé de 15 ans et 288 jours, Santos est devenu le plus jeune débutant de l’histoire de Levante UD en championnat et le troisième plus jeune joueur à disputer un match dans l’histoire de l’élite espagnole.
La pression financière pousse à s’appuyer sur le centre de formation
Des contraintes financières persistantes ont forcé le conseil d’administration à s’appuyer fortement sur le centre de formation, dans l’espoir de dénicher une nouvelle pépite dans le style de Carlos Espi. Cette stratégie rentable a été renforcée par l’arrivée du prometteur Belge Yanis Musuayi et de l’international autrichien chez les jeunes Feanyi Ndukwe, prêté par Liverpool. La confiance du staff technique envers la jeunesse s’est également manifestée la saison dernière, lorsque les deux joueurs formés au club Nacho Perez et Paco Cortes ont tous deux effectué leurs débuts chez les professionnels.
- SOPA Images
Des débuts chez les seniors attendent l’adolescent prodige
Le défi immédiat de Moyano est de conserver sa vivacité et son sang-froid afin de convaincre le staff technique en pleine campagne de championnat exigeante. Alors que la lutte pour le maintien se profile, Castro doit identifier avec soin le bon moment avant de lancer le jeune joueur dans la pression de la compétition. Si ces premières minutes officielles arrivent dans les semaines à venir, le défenseur établira un cap remarquable qui a peu de chances d’être dépassé dans le football européen.
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