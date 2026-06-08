Boesen a déclaré avec une certaine assurance que le stimulateur cardiaque d’Eriksen avait bien émis une impulsion. Le joueur de 34 ans a rapidement repris connaissance et a même demandé à rejoindre l’ambulance par ses propres moyens.

Le joueur du VfL Wolfsburg s’est effondré dimanche à la 65^e minute du match international contre l’Ukraine, à Odense. La rencontre a alors été interrompue. Le joueur a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire d’Odense pour déterminer les causes de cet incident. Nous restons en contact permanent avec lui et avec les médecins. Christian va bien : il m’a demandé de transmettre ses salutations à tous les joueurs et de les assurer qu’il se sent mieux », a conclu Boesen.