Le médecin de l’équipe, Morten Boesen, a annoncé lundi dans un communiqué de la Fédération danoise de football : « J’ai parlé à Christian ce matin, et il va bien. Il est avec sa famille et de bonne humeur. Il devrait pouvoir sortir de l’hôpital très prochainement et rentrer chez lui. »
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Lueur d’espoir prudente : l’état de Christian Eriksen après son nouvel évanouissement
Boesen a déclaré avec une certaine assurance que le stimulateur cardiaque d’Eriksen avait bien émis une impulsion. Le joueur de 34 ans a rapidement repris connaissance et a même demandé à rejoindre l’ambulance par ses propres moyens.
Le joueur du VfL Wolfsburg s’est effondré dimanche à la 65^e minute du match international contre l’Ukraine, à Odense. La rencontre a alors été interrompue. Le joueur a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire d’Odense pour déterminer les causes de cet incident. Nous restons en contact permanent avec lui et avec les médecins. Christian va bien : il m’a demandé de transmettre ses salutations à tous les joueurs et de les assurer qu’il se sent mieux », a conclu Boesen.
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Eriksen s’effondre à nouveau sur la pelouse : « C’est un véritable choc. »
Cet incident a provoqué une vive consternation au Danemark. La Première ministre Mette Frederiksen a réagi sur Facebook : « Mes pensées les plus sincères vont à Christian Eriksen et à toutes les personnes qui l'entourent. C'est un choc terrible. Et c'est un immense soulagement de savoir qu'il se porte bien, compte tenu des circonstances. »
Récemment relégué avec Wolfsburg en Bundesliga, le joueur avait déjà subi un arrêt cardiaque le 12 juin 2021, lors d’un match de groupe de l’Euro contre la Finlande à Copenhague. Réanimé sur le terrain, il s’était vu implanter un défibrillateur. Après un feu vert médical des spécialistes, le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection avait pu reprendre sa carrière professionnelle.