« Le Scudetto ? Pour nous, le moment est venu de laisser les joueurs se reposer. Nous avons réalisé un premier tiers de saison extraordinaire. Notre défi était de rester compétitifs tous les trois jours et je pense que notre parcours en Ligue des champions montre que nous y sommes parvenus. C’est le premier pilier important de notre saison et il doit le rester.

Le match contre l’Inter était simplement une rencontre face à une très grande équipe, la plus forte d’Italie, qui a abordé la partie d’une manière différente de d’habitude, je dirais même extraordinaire. Nous savons que nous devons nous améliorer et progresser, mais cela ne nous surprend pas. Le mot Scudetto est associé à Côme, mais nous ne l’associons pas à Côme. Nous restons concentrés sur le travail quotidien, sur nos objectifs et sur notre progression. Je suis sûr que nous tirerons aussi les leçons du dernier match, car notre approche est toujours la même : nous essayons de voir au-delà du dernier résultat. Nous avons déjà oublié le 9-1 en Ligue des champions. Maintenant, nous allons penser à préparer un grand match contre Cagliari. »