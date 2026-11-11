Le record en Ligue des champions ? La défaite face à l’Inter ? Mais aussi le mot « Scudetto », l’avenir de Jacobo Ramon avec le Real Madrid et surtout le mercato de janvier, où Côme a toujours su jouer un rôle de premier plan. Depuis le Social Football Summit, le directeur sportif du club de Côme, Carlalberto Ludi, s’est confié au micro de Calciomercato et a expliqué le projet du club pour l’avenir, notamment sur le marché des transferts.
Ludi à CM : « Le Scudetto ? À Côme, nous n’en parlons pas. En janvier, quelqu’un partira et nous sommes prêts à nous renforcer, mais les vrais coups seront Kean et Diao. Jacobo Ramon reste jusqu’à la fin de la saison. »
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Côme, taillé pour le Scudetto ?
« Le Scudetto ? Pour nous, le moment est venu de laisser les joueurs se reposer. Nous avons réalisé un premier tiers de saison extraordinaire. Notre défi était de rester compétitifs tous les trois jours et je pense que notre parcours en Ligue des champions montre que nous y sommes parvenus. C’est le premier pilier important de notre saison et il doit le rester.
Le match contre l’Inter était simplement une rencontre face à une très grande équipe, la plus forte d’Italie, qui a abordé la partie d’une manière différente de d’habitude, je dirais même extraordinaire. Nous savons que nous devons nous améliorer et progresser, mais cela ne nous surprend pas. Le mot Scudetto est associé à Côme, mais nous ne l’associons pas à Côme. Nous restons concentrés sur le travail quotidien, sur nos objectifs et sur notre progression. Je suis sûr que nous tirerons aussi les leçons du dernier match, car notre approche est toujours la même : nous essayons de voir au-delà du dernier résultat. Nous avons déjà oublié le 9-1 en Ligue des champions. Maintenant, nous allons penser à préparer un grand match contre Cagliari. »
JACOBO RAMON ET LE REAL
« A-t-on déjà reçu des signaux de Madrid au sujet de Jacobo Ramon ? Non. Le Real Madrid a fait une plaisanterie à son sujet, à vrai dire, lorsque nous sommes allés négocier pour Nico Paz. Sa situation a ensuite fait l’objet d’un suivi. Nous parlons d’un joueur extraordinaire qui restera certainement avec nous toute la saison. Il est encore trop tôt pour savoir quel sera son avenir.
Je dis cela pour plaisanter, mais chaque année, entre novembre et mars, on disait que Nico Paz devait aller au Real Madrid. Finalement, nous avons encore la chance de l’avoir avec nous. La même chose se produit maintenant avec Jacobo. Le moment venu, nous discuterons et déterminerons quelle sera la meilleure solution pour Jacobo et pour les deux clubs. »
MERCATO EN JANVIER
« Intervenir sur le marché des transferts en janvier ? Nous étudierons les possibilités de départ pour les joueurs qui ont moins de temps de jeu, afin de donner à tous l’occasion de jouer. Quant aux recrues, je vais être honnête : nous ne prévoyons pas d’opérations extraordinaires, car nous sommes très satisfaits de notre effectif.
Notre mercato de janvier pourrait être celui des retours de Moise Kean, San Diego et Jesús Rodríguez : des joueurs très forts et importants pour notre club, qui sont actuellement indisponibles. C’est précisément par là que je commencerais.
Bien sûr, nous avons montré que si une occasion se présentait sur le marché et que nous avions besoin de nous renforcer, même par de petites retouches, nous le ferons. Je suis sûr qu’une grande deuxième partie de saison nous attend. »
JEUNES ITALIENS
« En parlant du Real et de ses liens avec l’Italie, je pense qu’il est important de pouvoir faire venir de jeunes talents en Italie. Je crois que Côme a montré comment les jeunes peuvent permettre à un club d’obtenir des résultats très importants. Ce type de lien peut offrir à notre football une occasion de se développer et de mettre ses talents en valeur. Il reste toutefois essentiel, malgré les critiques que nous avons reçues, de miser d’abord sur les jeunes Italiens.
Nous l’avons fait lors de ce mercato, car les jeunes Italiens aussi peuvent et doivent être mis dans les meilleures conditions pour s’exprimer et donner le meilleur d’eux-mêmes. Nos jeunes le prouvent : je pense à Liberali, à Papaccioli, qui a vécu un moment de grande joie et de célébration en Ligue des champions. Mais je pense aussi à Cassano et à sa convocation en équipe nationale, qui représente pour nous une occasion extraordinaire, car elle souligne et confirme la direction dans laquelle nous travaillons avec notre secteur de formation des jeunes. »
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