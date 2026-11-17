Lucy Bronze proche d’un cap avec l’Angleterre : Sarina Wiegman convoque deux nouvelles joueuses pour le barrage décisif contre l’Ukraine
Bronze en vue d’une 150e sélection, deux nouvelles venues espèrent connaître leur première
Bronze compte actuellement 148 sélections avec l’Angleterre. Elle pourrait devenir seulement la troisième joueuse de l’histoire de l’équipe à atteindre la barre des 150 si elle dispute les deux matches contre l’Ukraine, prévus les 1er et 5 décembre. Seules Fara Williams et Jill Scott devancent l’emblématique latérale au classement des joueuses les plus sélectionnées avec l’Angleterre.
À l’inverse, deux joueuses du même groupe ne comptent encore aucune sélection : Sarina Wiegman a appelé pour la première fois l’attaquante des London City Lionesses Isobel Goodwin et la gardienne de Chelsea Katie Cox, actuellement prêtée à Nottingham Forest. Cette dernière prend dans le groupe la place d’Anna Moorhouse, qui n’a pas disputé une seule minute depuis son arrivée en prêt à Manchester City lors du mercato estival.
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Des renforts au poste d’avant-centre
La convocation de Goodwin intervient alors que les solutions manquent au poste d’avant-centre, même si Wiegman a rappelé Aggie Beever-Jones, absente du dernier rassemblement. La joueuse de Chelsea revenait alors d’une blessure, mais elle a davantage joué ces dernières semaines et a mis fin, grâce à un but contre Charlton au début du mois, à une disette de 13 mois en Women’s Super League.
Poppy Pattinson est elle aussi rappelée pour la première fois depuis mars. Niamh Charles est absente après avoir manqué les deux derniers matches de Manchester City. Grace Clinton et Ella Toone figurent toutes deux dans le groupe après ne pas avoir été retenues dans la liste initiale le mois dernier, même si elles avaient ensuite été appelées à la suite de blessures. Leur présence coïncide avec l’absence au milieu de terrain de Lucia Kendall, indisponible pour Aston Villa le week-end dernier.
L’entrejeu bénéficie également de la présence maintenue d’Erica Parkinson et de Lexi Potter, deux jeunes talents prometteurs qui ont fait leurs débuts lors de la double confrontation avec la Grèce au dernier rassemblement.
Lauren James est une autre absence notable, après s’être blessée aux ischio-jambiers au début du mois.
Le groupe complet de l’Angleterre
Gardiennes : Katie Cox (Nottingham Forest, prêtée par Chelsea), Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool)
Défenseuses : Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal)
Milieux de terrain : Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Erica Meg Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Arsenal), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Attaquantes : Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Isobel Goodwin (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Beth Mead (Manchester City), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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La qualification pour la Coupe du monde se joue face à l’Ukraine
Après avoir échoué à décrocher l’unique place qualificative directe dans un groupe relevé comprenant l’Espagne, qu’elle a terminé à la deuxième place, l’Angleterre a dû passer par les barrages des qualifications européennes pour la Coupe du monde. La sélection anglaise a franchi le premier tour sans difficulté, dominant la Grèce 8-1 sur l’ensemble des deux matches. La prochaine confrontation avec l’Ukraine déterminera désormais si elle sera ou non au Brésil pour la Coupe du monde de l’année prochaine.
L’Angleterre sera favorite. Elle est double championne d’Europe et occupe la quatrième place du classement mondial de la FIFA, tandis que l’Ukraine, 32e, n’a jamais disputé de Coupe du monde féminine. L’Angleterre a aussi battu deux fois sa prochaine adversaire en phase de groupes des qualifications plus tôt cette année : 6-1 en mars et 3-0 en juin.
Le match aller, disputé à domicile par l’Ukraine, se tiendra en Espagne le 1er décembre en raison du conflit qui se poursuit dans son pays. L’Angleterre recevra ensuite au stade de Wembley pour le match retour, le 5 décembre.
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