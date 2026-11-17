La convocation de Goodwin intervient alors que les solutions manquent au poste d’avant-centre, même si Wiegman a rappelé Aggie Beever-Jones, absente du dernier rassemblement. La joueuse de Chelsea revenait alors d’une blessure, mais elle a davantage joué ces dernières semaines et a mis fin, grâce à un but contre Charlton au début du mois, à une disette de 13 mois en Women’s Super League.

Poppy Pattinson est elle aussi rappelée pour la première fois depuis mars. Niamh Charles est absente après avoir manqué les deux derniers matches de Manchester City. Grace Clinton et Ella Toone figurent toutes deux dans le groupe après ne pas avoir été retenues dans la liste initiale le mois dernier , même si elles avaient ensuite été appelées à la suite de blessures. Leur présence coïncide avec l’absence au milieu de terrain de Lucia Kendall, indisponible pour Aston Villa le week-end dernier.

L’entrejeu bénéficie également de la présence maintenue d’ Erica Parkinson et de Lexi Potter , deux jeunes talents prometteurs qui ont fait leurs débuts lors de la double confrontation avec la Grèce au dernier rassemblement.

Lauren James est une autre absence notable, après s’être blessée aux ischio-jambiers au début du mois.