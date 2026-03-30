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Lucy Bronze, la star des Lionesses, se lance le défi de la Ligue des champions avec Chelsea dans l'espoir de réitérer les exploits de l'équipe masculine des Blues
À la poursuite du rêve européen insaisissable
Dans une interview accordée à l'UEFA, Bronze a exprimé son désir d'aider Chelsea à remporter le seul titre majeur qui manque encore à son palmarès. Si le club domine sur la scène nationale, le succès européen reste l'objectif ultime.
« C'est le seul trophée qui a jusqu'à présent échappé au club ; atteindre la finale, être si près du but en demi-finale et battre les meilleures équipes en Ligue des champions sans toutefois franchir la ligne d'arrivée », a déclaré la joueuse de 34 ans.
Elle espère hisser l'équipe féminine au rang légendaire de ses homologues masculins, ajoutant : « La Ligue des champions joue également un rôle énorme dans l'histoire de l'équipe masculine, ce serait donc formidable de pouvoir enfin mettre la main dessus. »
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Remonter au score face à Arsenal
Pour réaliser ce rêve, les Blues ont une montagne à gravir. Elles doivent renverser un déficit de 3-1 concédé lors du match aller contre Arsenal lorsque les deux clubs londoniens s'affronteront à nouveau mercredi afin d'accéder à une quatrième demi-finale consécutive. La défenseuse reste toutefois confiante, ayant déjà aidé son équipe à remonter au score dans des circonstances similaires face à Manchester City la saison dernière. Son palmarès européen est sans égal : après avoir fait ses débuts dans la compétition avec Everton en 2010, elle est devenue la première défenseuse à être nommée Joueuse de l'année de l'UEFA lors de la saison 2018-2019 et a remporté trois titres consécutifs avec Lyon.
L'expérience et le pouvoir de la conviction
Après avoir subi une défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face à Barcelone en demi-finales la saison dernière, Chelsea a renforcé son effectif avec des joueuses qui ont fait leurs preuves. « À la suite de la Ligue des champions de la saison dernière, nous avons beaucoup appris et mûri. Le groupe dans son ensemble est relativement jeune, mais je pense que l'arrivée de Keira Walsh, d'Ellie Carpenter et de moi-même — des joueuses qui ont remporté la Ligue des champions non pas une, mais plusieurs fois — apporte un plus en termes d'expérience », a-t-elle déclaré.
De plus, la vétérane estime que la force mentale est primordiale : « Ce n’est pas toujours l’équipe qui réalise les meilleures performances tout au long de la saison qui s’impose… il s’agit simplement de rester soudées et de croire en nos capacités. »
- AFP
S'inspirer des légendes d'autrefois
La soif de gloire européenne de l'arrière droite s'est forgée en regardant des figures emblématiques dominer ce sport. « C'est une compétition que j'ai suivie de loin pendant de nombreuses années et où j'ai vu tant de superstars brandir le trophée ; je repense à Wendie Renard, avec qui j'ai joué, mais la voir soulever ce trophée tant de fois a été une véritable source d'inspiration pour moi », a-t-elle déclaré.
Ayant changé deux fois de pays dans le but précis de remporter ce tournoi, son attachement à celui-ci est profond. « Je pense que c’est la compétition qui me tient le plus à cœur, cela a toujours été le cas, et quelle que soit l’équipe dans laquelle je joue, je constate que la Ligue des champions est toujours la seule chose qui reste inchangée, peu importe l’équipe pour laquelle j’ai joué en Europe. »