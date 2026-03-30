Lucy Bronze, la star des Lionesses, se lance le défi de la Ligue des champions avec Chelsea dans l'espoir de réitérer les exploits de l'équipe masculine des Blues

Dans une interview accordée à l'UEFA, Bronze a exprimé son désir d'aider Chelsea à remporter le seul titre majeur qui manque encore à son palmarès. Si le club domine sur la scène nationale, le succès européen reste l'objectif ultime.

« C'est le seul trophée qui a jusqu'à présent échappé au club ; atteindre la finale, être si près du but en demi-finale et battre les meilleures équipes en Ligue des champions sans toutefois franchir la ligne d'arrivée », a déclaré la joueuse de 34 ans.

Elle espère hisser l'équipe féminine au rang légendaire de ses homologues masculins, ajoutant : « La Ligue des champions joue également un rôle énorme dans l'histoire de l'équipe masculine, ce serait donc formidable de pouvoir enfin mettre la main dessus. »