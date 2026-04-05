Lucy Bronze et Chelsea « ne cherchent pas d'excuses » pour leur piètre défense du titre en WSL, tandis que la légende des Lionesses vise un nouveau trophée

La déception liée à l'élimination de la Ligue des champions féminine jette généralement une ombre persistante, mais Lucy se tourne déjà vers la prochaine mission. La course au titre de la Super League féminine s'avérant être une véritable gageure, l'accent s'est brusquement déplacé vers la conquête de la coupe nationale afin de sauver la saison.

Bronze, une gagnante invétérée qui a rejoint Chelsea avec un palmarès impressionnant, est convaincue que l'équipe a encore beaucoup à se battre. « Nous avons un match de FA Cup lundi, nous en sommes les tenantes du titre », a déclaré Bronze. « Nous voulons aller à Wembley, nous voulons atteindre la finale. Nous voulons remporter un autre trophée cette saison. »



