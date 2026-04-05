Getty Images Sport
Traduit par
Lucy Bronze et Chelsea « ne cherchent pas d'excuses » pour leur piètre défense du titre en WSL, tandis que la légende des Lionesses vise un nouveau trophée
Déception européenne et préoccupations d'ordre médical
La déception liée à l'élimination de la Ligue des champions féminine jette généralement une ombre persistante, mais Lucy se tourne déjà vers la prochaine mission. La course au titre de la Super League féminine s'avérant être une véritable gageure, l'accent s'est brusquement déplacé vers la conquête de la coupe nationale afin de sauver la saison.
Bronze, une gagnante invétérée qui a rejoint Chelsea avec un palmarès impressionnant, est convaincue que l'équipe a encore beaucoup à se battre. « Nous avons un match de FA Cup lundi, nous en sommes les tenantes du titre », a déclaré Bronze. « Nous voulons aller à Wembley, nous voulons atteindre la finale. Nous voulons remporter un autre trophée cette saison. »
- AFP
Pas d'excuses malgré la vague de blessures
L'équipe de Sonia Bompastor a été mise à mal par des problèmes de condition physique cette saison, perdant des joueuses clés à des moments décisifs. Cependant, Bronze refuse de se servir de l'infirmerie comme excuse pour justifier les performances, soulignant que l'effectif de Kingsmeadow reste l'un des plus solides du football mondial.
Au sujet des problèmes de condition physique, Bronze a déclaré : « Ça a été difficile, mais c'est la nature même du jeu. L'année dernière, nous avions plus de joueuses en forme et nous avons remporté le triplé (national), mais cette saison, il nous manque des joueuses, et nous continuons tout simplement. Nous alignons toujours notre meilleur onze sur le terrain, composé de joueuses internationales, donc nous ne cherchons pas d'excuses pour justifier l'absence de joueuses ou le manque de joueuses disponibles. »
La régularité est essentielle dans cette course au titre très serrée de la WSL
La saison de Chelsea a été marquée par des hauts et des bas, ce qui contraste fortement avec la domination sans faille observée les années précédentes sous la houlette d’Emma Hayes. Bronze estime que l’équipe doit retrouver sa force mentale pour décrocher une place dans le trio de tête et garantir le retour de la Ligue des champions à l’ouest de Londres l’année prochaine.
Elle a expliqué la philosophie nécessaire pour aborder les derniers mois : « Nous parlons des différentes phases de la saison. Ce n’est pas parce que l’on commence bien que l’on va finir bien, et vice versa. Il faut être constant tout au long de la saison. Nous avons fait de notre mieux pour y parvenir ; nous avons traversé des périodes difficiles ces dernières semaines, mais nous nous en sommes plutôt bien sortis en termes de performances et en restant soudés en tant qu’équipe. »
- AFP
Les yeux rivés sur l'objectif face à Tottenham
Le prochain défi des Blues est le quart de finale de la FA Cup contre leurs rivaux londoniens de Tottenham. Avec la finale à Wembley comme ultime récompense, les enjeux ne pourraient être plus élevés pour un groupe de joueurs habitués à se rendre régulièrement au stade national.
Bronze a conclu en soulignant les multiples fronts sur lesquels Chelsea continue de se battre : « Nous devons également bien figurer en championnat, car nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions l'année prochaine. C'est très serré, et la saison a été difficile, mais nous avons encore beaucoup d'objectifs à atteindre et beaucoup à jouer. »