La joueuse de 34 ans s'est illustrée au City Ground, marquant un superbe but de la tête et frappant le poteau d'une autre tête avant de fournir l'assist à Georgia Stanway pour doubler l'avance.

Après avoir fait ses débuts internationaux en 2013, Bronze a dépassé sa proche amie Karen Carney avec sa 145e sélection. Elle n'est désormais devancée que par Fara Williams et Jill Scott dans les annales, un exploit qui lui semblait presque impossible lorsqu'elle a commencé son parcours sous le maillot blanc. Malgré les distinctions individuelles qui s'accumulent, la star de Chelsea n'a pas manqué de souligner que sa longévité était motivée par le désir de réussir en équipe plutôt que par la volonté de battre les records de celles qui l'ont précédée.

En réfléchissant à cette réussite, Bronze a admis qu'elle ne s'était jamais attendue à atteindre de tels sommets. Après le match, elle a déclaré : « Je n'aurais jamais imaginé atteindre les 100 sélections. Et encore moins de dépasser quelqu'un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, quelqu'un que j'admirais depuis mon enfance et l'un de mes modèles. Et d'être derrière Jill et Farah, mes anciennes coéquipières et des personnes que j'ai admirées tout au long de ma carrière. Le simple fait d'être à leurs côtés est tout simplement incroyable pour moi. »