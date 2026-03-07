AFP
Lucy Bronze « époustouflée » par la dernière étape franchie par l'Angleterre, la star des Lionesses privilégiant la conquête de trophées plutôt que la poursuite du record de Jill Scott
Le bronze surpris par le record des Lionesses
La joueuse de 34 ans s'est illustrée au City Ground, marquant un superbe but de la tête et frappant le poteau avec un autre avant de fournir l'assist à Georgia Stanway pour doubler l'avance.
Après avoir fait ses débuts internationaux en 2013, Bronze a dépassé sa proche amie Karen Carney avec sa 145e sélection. Elle n'est désormais devancée que par Fara Williams et Jill Scott dans les livres d'histoire, un exploit qui lui semblait presque impossible lorsqu'elle a commencé son parcours sous le maillot blanc. Malgré les distinctions individuelles qui s'accumulent, la star de Chelsea n'a pas manqué de souligner que sa longévité était motivée par le désir de réussir en équipe plutôt que par la volonté de battre les records de celles qui l'ont précédée.
En réfléchissant à cette réussite, Bronze a admis qu'elle ne s'était jamais attendue à atteindre de tels sommets. Après le match, elle a déclaré : « Je n'aurais jamais imaginé atteindre les 100 sélections. Et encore moins de dépasser quelqu'un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, quelqu'un que j'admirais depuis mon enfance et l'un de mes modèles. Et d'être derrière Jill et Fara, mes anciennes coéquipières et des personnes que j'ai admirées tout au long de ma carrière. Le simple fait d'être à leurs côtés est tout simplement incroyable pour moi. »
À la poursuite de la gloire plutôt que des records
La conversation s'est naturellement orientée vers la question de savoir si Bronze avait pour objectif de battre le record de 161 sélections détenu par Scott. Cependant, la star de Chelsea a rapidement rejeté l'idée selon laquelle elle jouait pour améliorer ses statistiques personnelles, riant à l'idée que ce record soit sa principale motivation. Pour Bronze, l'objectif reste clairement d'ajouter des trophées à son palmarès plutôt que de compter ses sélections.
Lorsqu'on lui a demandé si elle allait tenter de battre le record de 161 sélections de Jill Scott, elle a répondu en riant : « Non, cela n'a jamais été mon intention. Je ne cherche pas seulement à accumuler les sélections. Je veux juste gagner des titres pour l'Angleterre. L'objectif actuel est de participer à la Coupe du monde et de faire de notre mieux pour essayer de la remporter. » Cette mentalité axée sur l'équipe a été la marque de fabrique de sa carrière, au cours de laquelle elle a remporté de nombreux titres de championne et trophées de la Ligue des champions au niveau des clubs, en plus de son succès à l'Euro 2022.
Se battre malgré une blessure
Malgré sa performance influente contre l'Islande, au cours de laquelle elle a inscrit son 22e but international, Bronze a révélé qu'elle n'était pas encore complètement rétablie. La défenseuse a soigneusement géré sa condition physique après avoir subi une fracture du tibia lors des qualifications de l'Angleterre pour l'Euro 2025, prouvant une fois de plus sa résilience physique. Elle a remercié son équipe médicale de l'avoir aidée à rester sur le terrain pendant qu'elle retrouvait sa condition physique optimale.
Bronze a expliqué : « Je ne suis probablement pas au meilleur de ma forme physique, mais c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Évidemment, cela a été difficile de revenir après ma fracture cet été. Ce n'est pas une blessure facile à surmonter. Mais oui, je prends chaque match comme il vient, je communique bien avec mes entraîneurs et mon équipe médicale, et j'aime toujours travailler dur. Je ne prends jamais aucune séance d'entraînement pour acquise, je pense que les filles vous le diront. Tous ceux qui s'entraînent avec moi savent que je me donne à 100 % chaque jour. Je fais des exercices supplémentaires en salle de sport. J'adore jouer au football et je suis fière de représenter mon pays. J'ai également un très bon chirurgien du genou, Andy Williams, qui m'a aidée à continuer. Cela n'a pas toujours été facile, mais j'adore ça et je me donne à fond chaque jour pour être la meilleure possible. »
Construire pour l'avenir
Alors que les Lionesses se préparent pour le prochain cycle de la Coupe du monde, Bronze est consciente du talent qui se bouscule pour obtenir une place dans le onze de départ de Sarina Wiegman. Bien qu'elle reste une option de premier choix, elle a souligné la polyvalence et la qualité de l'équipe, citant la capitaine de Manchester United, Maya Le Tissier, comme une alternative compétente à son poste. Bronze insiste sur le fait que tant qu'elle est performante, elle est heureuse de montrer la voie à la prochaine génération.
Au sujet de la profondeur de l'équipe, elle ajoute : « Nous avons beaucoup de bonnes joueuses. Maya s'est très bien débrouillée à ce poste. Je sais que ce n'est pas son poste habituel, mais elle joue très bien là. Nous avons d'excellentes joueuses sur tout le terrain. Peu importe votre âge ou le nombre de sélections que vous avez, que vous soyez jeune ou moins jeune. Je suis simplement heureuse de continuer à donner le meilleur de moi-même, et si je suis assez bonne pour jouer pour l'Angleterre et que Sarina me sélectionne, alors je suis disponible. »
