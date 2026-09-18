AFP
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Luciano Spalletti salue l’« homme en plus » Kamil Grabara alors que la Juventus écrase le NEC Nimègue en Ligue Europa
Une démonstration européenne dominante
Spalletti a quitté l'Allianz Stadium pleinement satisfait après avoir supervisé une éclatante victoire 5-0 contre Nimègue en Ligue Europa. L'entraîneur italien s'est réjoui du caractère impitoyable de la performance de ses joueurs, qui ont démantelé leurs adversaires néerlandais.
Ce résultat marque un départ parfait dans la compétition européenne, mis en lumière par la prestation remarquable du gardien débutant Grabara. Le portier a gardé sa cage inviolée pour sa première apparition, gagnant immédiatement la confiance de son entraîneur et de ses coéquipiers.
- Getty Images Sport
Grabara brille pour ses débuts
Spalletti n’a pas tardé à adresser des éloges particuliers à son nouveau gardien après le coup de sifflet final. S’exprimant au micro de Sky Sport Italia, il a mis en avant les qualités modernes de Grabara dans les arrêts ainsi que sa capacité à relancer sous pression.
« Laissez-moi féliciter Grabara, qui a montré du sang-froid et la capacité de jouer avec ses pieds », a expliqué Spalletti. « Dans ces matches, les gardiens deviennent un homme de plus, et si vous pouvez trouver un homme libre à l’intérieur du terrain de cette manière, des espaces s’ouvrent à vous. »
S’adapter à un effectif amoindri
Malgré l’ampleur du score, Spalletti a reconnu que modifier la structure de l’équipe était un risque nécessaire. Avec un effectif actuellement diminué, l’entraîneur a été contraint d’adapter son approche tactique pour obtenir ce résultat.
« Au vu de ce que nous avons montré, nous aurions pu être plus compacts et laisser naturellement moins d’espace dans le dos de la ligne défensive », a-t-il souligné. « Étant donné la manière dont cela s’est passé, le choix de changer quelque chose était le bon. Aujourd’hui, nous avons si peu de joueurs que nous devons nous adapter. »
Il a également salué la qualité de décision globale de ses joueurs, en ajoutant : « Ils sont entrés sur le terrain avec les idées claires, ils ont transformé les doutes en décisions et ils les ont bien prises. Ils ont réussi à tirer le meilleur de leur envie de faire quelque chose. »
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Sur la lancée de la dynamique européenne
À la suite de ce triomphe éclatant 5-0, la Juventus doit désormais récupérer et se préparer pour ses prochaines échéances nationales. L'entraîneur espérera que cette flexibilité tactique et cette efficacité se prolongeront ce week-end. Avec des options limitées à sa disposition, Spalletti continuera de s'appuyer fortement sur des figures émergentes comme Grabara pour franchir un cap.
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