Malgré l’ampleur du score, Spalletti a reconnu que modifier la structure de l’équipe était un risque nécessaire. Avec un effectif actuellement diminué, l’entraîneur a été contraint d’adapter son approche tactique pour obtenir ce résultat.

« Au vu de ce que nous avons montré, nous aurions pu être plus compacts et laisser naturellement moins d’espace dans le dos de la ligne défensive », a-t-il souligné. « Étant donné la manière dont cela s’est passé, le choix de changer quelque chose était le bon. Aujourd’hui, nous avons si peu de joueurs que nous devons nous adapter. »

Il a également salué la qualité de décision globale de ses joueurs, en ajoutant : « Ils sont entrés sur le terrain avec les idées claires, ils ont transformé les doutes en décisions et ils les ont bien prises. Ils ont réussi à tirer le meilleur de leur envie de faire quelque chose. »