Malgré les absences, Spalletti n’a pas tardé à défendre la prestation de son équipe face aux suggestions selon lesquelles la performance était en dessous du niveau attendu. L’entraîneur s’est dit satisfait de la pression constante exercée par son équipe, même si la dernière passe ou la finition n’ont pas toujours été précises dans les premières phases. Pour l’ancien entraîneur de Naples, la discipline tactique affichée par ses joueurs a été l’élément le plus encourageant de la soirée.

« J’ai aussi beaucoup aimé la première période, vraiment beaucoup. C’est vrai que nous n’avons pas réussi à créer les espaces pour frapper au but, avec les mouvements autour de la surface de réparation, que nous avons été un peu brouillons avec 20 centres. Il y a eu un grand arrêt de Guglielmo Vicario, parce que j’ai entendu des gens dire que le résultat était incertain et que la Juventus était décevante, mais cette tête a été la seule occasion qu’a eue Parme », a expliqué Spalletti.

« Nous avons joué un match très sérieux, avec de l’intention et de la qualité. Je serais heureux de rester comme ça ; le problème, c’est que nous n’avons pas été assez précis pour leur causer plus de problèmes. »