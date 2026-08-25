Luciano Spalletti livre un verdict brutal sur Randal Kolo Muani alors que la Juventus lance une offensive surprenante pour Alexander Sorloth !

Frustré par un manque de puissance physique et de domination dans la surface, Spalletti pousse désormais pour le recrutement de l'attaquant de l'Atlético de Madrid Alexander Sorloth. Le buteur norvégien a inscrit au moins 20 buts lors de chacune de ses trois dernières saisons et correspond au profil de numéro neuf traditionnel recherché par l'entraîneur. La Juventus a relancé les discussions à la Continassa pour structurer un échange impliquant l'ailier Nico Gonzalez, désireux de rejoindre Madrid. En alternative, Joshua Zirkzee de Manchester United reste une option de dernière minute sur ce mercato, même si le Néerlandais présente un profil créatif très différent de la présence dans la surface de Sorloth.