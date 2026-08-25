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Luciano Spalletti livre un verdict brutal sur Randal Kolo Muani alors que la Juventus lance une offensive surprenante pour Alexander Sorloth !
Les soucis en attaque persistent pour Spalletti
Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus scrute une nouvelle fois le marché des transferts à la recherche de renforts offensifs, après la réapparition de doutes persistants autour de ses options en pointe. Malgré les trois points obtenus contre Frosinone, l'entraîneur Luciano Spalletti est apparu visiblement frustré par une montagne d'occasions manquées. La recherche en cours d'un buteur fiable par la Juventus a mis en lumière les difficultés du passé, après les précédents échecs avec Lois Openda et Jonathan David. Alors que le mercato touche à sa fin, régler la question du numéro neuf est devenu une priorité urgente pour la nouvelle direction du club.
- Getty Images Sport
Le verdict sans détour de Spalletti sur Kolo Muani
Randal Kolo Muani a subi de plein fouet la frustration de Spalletti après le match, à la suite d’une prestation brouillonne face à Frosinone qui a sérieusement freiné l’élan offensif de la Juventus. L’attaquant français, arrivé contre une indemnité importante, n’a pas su profiter d’occasions franches lors de cette courte victoire. Adressant un avertissement sévère au buteur, Spalletti n’a pas mâché ses mots au sujet de sa forme récente. « Randal doit aussi se rendre compte que s’il n’a pas joué depuis deux ans, il y a une raison », a déclaré Spalletti, en exigeant un niveau bien plus élevé de la part de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Sorloth ciblé et des options alternatives
Frustré par un manque de puissance physique et de domination dans la surface, Spalletti pousse désormais pour le recrutement de l'attaquant de l'Atlético de Madrid Alexander Sorloth. Le buteur norvégien a inscrit au moins 20 buts lors de chacune de ses trois dernières saisons et correspond au profil de numéro neuf traditionnel recherché par l'entraîneur. La Juventus a relancé les discussions à la Continassa pour structurer un échange impliquant l'ailier Nico Gonzalez, désireux de rejoindre Madrid. En alternative, Joshua Zirkzee de Manchester United reste une option de dernière minute sur ce mercato, même si le Néerlandais présente un profil créatif très différent de la présence dans la surface de Sorloth.
- AFP
Les derniers jours du mercato
Alors que le temps file sur le marché estival, la Juventus doit agir avec détermination pour finaliser son effectif en vue des défis à venir. Le recrutement d’un buteur confirmé est considéré comme la dernière pièce du puzzle pour permettre aux Bianconeri de venir à bout des défenses les plus hermétiques. Qu’elle parvienne à négocier un accord pour Sorloth ou qu’elle se tourne vers Zirkzee, les exigences de Spalletti sont claires. Les prochains jours détermineront si la Juventus peut remodeler avec succès son attaque avant que les échéances officielles ne s’intensifient.
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