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Luciano Spalletti livre un avis mitigé sur Randal Kolo Muani après que la star française a enfin ouvert son compteur avec la Juventus lors de la démolition 5-0 du NEC en Ligue Europa
Spalletti en demande plus à Kolo Muani
L'attaquant français, arrivé avec de grandes attentes lors du mercato estival, a enfin ouvert son compteur, mettant en avant les qualités physiques qui avaient fait de lui une cible prioritaire pour le club. Malgré l'ampleur du score, Spalletti s'est empressé de souligner les secteurs dans lesquels son équipe peut encore gratter de petits gains, en particulier concernant la performance de Kolo Muani. L'entraîneur estime qu'il n'a pas encore atteint un palier supplémentaire dans les duels physiques.
« Il a cette facilité dans sa course et cette force, évidemment le fait d'avoir autant d'espace met ses caractéristiques en valeur, mais il doit davantage s'imposer dans les duels, parce que dans ces situations il doit y mettre plus d'efforts car il est fort et en bonne santé ; la nuit dernière, il était seul en stage d'entraînement. Cela lui tient beaucoup à cœur et il souffre s'il ne peut pas donner davantage. Donc on lui dit bravo », a déclaré Spalletii à Sky Sports Italia.
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Rebondir après le revers contre Sassuolo
Cette victoire a servi d’antidote parfait après un récent faux pas décevant sur la scène nationale contre Sassuolo, prouvant que l’effectif possède la force mentale nécessaire pour rebondir sur la scène européenne. Spalletti a souligné que ses joueurs avaient transformé l’incertitude née de la défaite en prises de décision cliniques sur le terrain, en appliquant un plan tactique qui a laissé leurs adversaires néerlandais sans réponse tout au long des 90 minutes à l’Allianz Stadium.
« Je suis extrêmement satisfait parce que les garçons sont entrés sur le terrain avec la tête claire, ils ont transformé les doutes qui surgissent après les défaites en bonnes décisions, et ils ont bien choisi, a-t-il expliqué. Les buts étaient également impressionnants, et ils ont su tirer profit de leur propre style et de leur propre philosophie, en utilisant les actions de leurs adversaires à leur avantage. Ils ont utilisé une relance basse pour faire sortir l’adversaire, puis attaquer l’espace. »
Du respect pour l’approche offensive du NEC
Malgré l’ampleur du score, Spalletti s’est empressé de souligner que ce résultat était le fruit d’une concentration soutenue plutôt que d’un manque de qualité de l’adversaire. Le club d’Eredivisie est arrivé à Turin avec la réputation de pratiquer un football de haute intensité, et l’entraîneur de la Juve a insisté sur le fait que son équipe ne pouvait pas se permettre le moindre relâchement. En maintenant sa discipline tactique, la Juventus a réussi à neutraliser la menace posée par le style expansif de NEC, ce qui, selon Spalletti, causera des problèmes importants à d’autres équipes de la compétition à mesure que la phase de groupes avancera.
« Ce soir, nous sommes restés concentrés jusqu’au bout, leur rythme était élevé et ils pouvaient devenir dangereux, a déclaré Spalletti. Il est facile de parler maintenant après un 5-0, mais contre Bodo Glimt, ils ont eu une grande heat même s’ils ont perdu. NEC va créer des problèmes à plusieurs équipes en raison de sa manière de jouer », a-t-il noté.
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Une nuit de premières et de renaissance pour les vétérans
Au-delà de Kolo Muani, le match a offert plusieurs autres motifs de satisfaction à la Juventus. Nico Gonzalez a poursuivi sa bonne forme en ouvrant le score, tandis que Nick Woltemade a lui aussi inscrit son premier but pour le club. Le fait le plus marquant sur le plan émotionnel a peut-être été la présence de Perr Schuurs, de retour au plus haut niveau après une longue absence sur blessure. La performance collective laisse penser que Spalletti est en train de construire avec succès de la profondeur et de la confiance au sein d’un effectif qui avait semblé momentanément ébranlé il y a seulement quelques jours, fixant des standards élevés pour les prochains rendez-vous.
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