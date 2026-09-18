L'attaquant français, arrivé avec de grandes attentes lors du mercato estival, a enfin ouvert son compteur, mettant en avant les qualités physiques qui avaient fait de lui une cible prioritaire pour le club. Malgré l'ampleur du score, Spalletti s'est empressé de souligner les secteurs dans lesquels son équipe peut encore gratter de petits gains, en particulier concernant la performance de Kolo Muani. L'entraîneur estime qu'il n'a pas encore atteint un palier supplémentaire dans les duels physiques.

« Il a cette facilité dans sa course et cette force, évidemment le fait d'avoir autant d'espace met ses caractéristiques en valeur, mais il doit davantage s'imposer dans les duels, parce que dans ces situations il doit y mettre plus d'efforts car il est fort et en bonne santé ; la nuit dernière, il était seul en stage d'entraînement. Cela lui tient beaucoup à cœur et il souffre s'il ne peut pas donner davantage. Donc on lui dit bravo », a déclaré Spalletii à Sky Sports Italia.