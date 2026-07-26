Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juventus, a lancé une déclaration retentissante au sujet du transfert d’Emi Martínez, alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir du gardien d’Aston Villa

Après avoir remporté un match amical de pré-saison dimanche, Spalletti a commenté les rumeurs de plus en plus persistantes qui envoient Martinez à la Juventus. D’après *La Gazzetta dello Sport*, l’entraîneur a laissé entendre que le gardien cherche activement à partir.

« Dibu Martinez ? C’est un gardien qui veut partir, or nous cherchons de la concurrence ; pour l’instant, nous en avons déjà deux… » Ces propos contredisent la position officielle d’Aston Villa, qui avait recruté le portier en provenance d’Arsenal pour 17,4 millions d’euros en 2020.

Depuis son arrivée à Aston Villa, l’Argentin a disputé 256 matchs, gardé 80 fois sa cage inviolée et remporté l’Europa League lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait toutefois rejoindre la Juventus, qui ne semble pas prête à abandonner sa piste.







