Getty
Traduit par
Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juventus, a lancé une déclaration retentissante au sujet du transfert d’Emi Martínez, alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir du gardien d’Aston Villa
Spalletti se prononce sur un transfert
Après avoir remporté un match amical de pré-saison dimanche, Spalletti a commenté les rumeurs de plus en plus persistantes qui envoient Martinez à la Juventus. D’après *La Gazzetta dello Sport*, l’entraîneur a laissé entendre que le gardien cherche activement à partir.
« Dibu Martinez ? C’est un gardien qui veut partir, or nous cherchons de la concurrence ; pour l’instant, nous en avons déjà deux… » Ces propos contredisent la position officielle d’Aston Villa, qui avait recruté le portier en provenance d’Arsenal pour 17,4 millions d’euros en 2020.
Depuis son arrivée à Aston Villa, l’Argentin a disputé 256 matchs, gardé 80 fois sa cage inviolée et remporté l’Europa League lors de la saison 2025-2026. Sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait toutefois rejoindre la Juventus, qui ne semble pas prête à abandonner sa piste.
- (C)Getty Images
La Juventus étudie ses options de transfert
Le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a confirmé que le club surveille de près la situation de Martinez, avant que le gardien ne vive la déception de la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine face à l’Espagne.
Le dirigeant a expliqué : « Martinez est actuellement à la Coupe du monde, nous devons donc attendre. C’est un gardien qui nous intéresse. Je le répète pour la Juventus : de nombreuses opportunités peuvent se présenter. Nous devons analyser la situation avec prudence, d’autant plus que les valorisations de certains joueurs sont actuellement excessives, voire irréalistes. »
Le gardien, qui compte 67 sélections avec l’Argentine et possède un palmarès solide (Coupe du monde 2022 et deux Copa América), voit donc sa valeur justifiée par ces performances.
- Getty Images Sport
Aston Villa maintient sa position sur son gardien
Malgré les rumeurs en provenance d’Italie, Aston Villa reste déterminé à conserver Martinez, désigné « Footballeur de l’année » du club en 2024. Damian Vidagany, le directeur des opérations footballistiques des Villans, a déjà écarté toute possibilité de départ imminent.
Vidagany a déclaré : « L'avenir du gardien est réglé, il reste avec nous et nous n'avons aucune intention de le laisser partir cet été. Son engagement et son expérience sont précieux pour le groupe, et il figure au cœur de notre projet sportif pour la saison à venir. Les rumeurs l’envoyant à la Juventus ne correspondent pas à la position du club. Nous comptons sur lui pour maintenir son niveau exceptionnel et continuer à briller avec ses coéquipiers. »
- Getty
Quelle sera la prochaine étape pour Martínez ?
Aston Villa va s'attacher à réintégrer Martinez dans son effectif en vue de la prochaine saison nationale, dès son retour de vacances d'été. Aston Villa campant sur ses positions concernant Martinez, la Juventus doit décider soit de tester cette détermination en présentant une offre officielle substantielle, soit de se tourner vers d'autres cibles. Les semaines à venir détermineront si cette saga de transfert va encore s'intensifier avant la clôture du mercato.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles